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Большинство американцев не проголосовали бы вновь за Байдена, показал опрос
Большинство американцев не проголосовали бы вновь за Байдена, показал опрос - РИА Новости, 24.01.2022
Большинство американцев не проголосовали бы вновь за Байдена, показал опрос
Большинство избирателей в США проголосовали бы за кого-то другого на президентских выборах, лишь 36% вновь избрали бы президента страны Джо Байдена,... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T12:14
2022-01-24T12:14
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Большинство избирателей в США проголосовали бы за кого-то другого на президентских выборах, лишь 36% вновь избрали бы президента страны Джо Байдена, свидетельствуют данные опроса телеканала Fox News.По данным опроса, если бы президентские выборы 2024 года проходили сейчас, 60% респондентов отдали бы свой голос кому-то еще из кандидатов, и лишь 36% переизбрали бы Байдена. Согласно телеканалу, в 2018 году 56% участников аналогичного опроса не стали бы вновь голосовать за находившегося тогда у власти Дональда Трампа.Кроме того, 21% участников опроса заявил, что "определенно" переизберут Байдена, а вдвое больше - 44% - "определенно" поддержат кого-то другого. При администрации Трампа 48% респондентов собирались "обязательно" проголосовать за кого-то другого.Согласно телеканалу, 52% не одобряют деятельность Байдена на посту президента, довольны ей - 47%. Большинство респондентов также недовольны политикой администрации по основным вопросам."Рекордные 52% не одобряют то, как он справился с пандемией, по сравнению с 34% в начале 2021 года. Еще больше людей не одобряют внешнюю политику (54%), экономику (58%)", - отмечает телеканал.Опрос проводился 16-19 января по телефону, в нем принял участие 1001 зарегистрированный избиратель. Погрешность результатов исследования – около 3%.
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп
12:14 24.01.2022
 
Большинство американцев не проголосовали бы вновь за Байдена, показал опрос

Опрос Fox News: большинство американцев не стали бы вновь голосовать за Байдена

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Большинство избирателей в США проголосовали бы за кого-то другого на президентских выборах, лишь 36% вновь избрали бы президента страны Джо Байдена, свидетельствуют данные опроса телеканала Fox News.
По данным опроса, если бы президентские выборы 2024 года проходили сейчас, 60% респондентов отдали бы свой голос кому-то еще из кандидатов, и лишь 36% переизбрали бы Байдена. Согласно телеканалу, в 2018 году 56% участников аналогичного опроса не стали бы вновь голосовать за находившегося тогда у власти Дональда Трампа.
Кроме того, 21% участников опроса заявил, что "определенно" переизберут Байдена, а вдвое больше - 44% - "определенно" поддержат кого-то другого. При администрации Трампа 48% респондентов собирались "обязательно" проголосовать за кого-то другого.
Согласно телеканалу, 52% не одобряют деятельность Байдена на посту президента, довольны ей - 47%. Большинство респондентов также недовольны политикой администрации по основным вопросам.
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"Рекордные 52% не одобряют то, как он справился с пандемией, по сравнению с 34% в начале 2021 года. Еще больше людей не одобряют внешнюю политику (54%), экономику (58%)", - отмечает телеканал.
Опрос проводился 16-19 января по телефону, в нем принял участие 1001 зарегистрированный избиратель. Погрешность результатов исследования – около 3%.
 
В миреСШАДжо БайденДональд Трамп
 
 
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