https://ria.ru/20220124/bayden-1769230733.html

Большинство американцев не проголосовали бы вновь за Байдена, показал опрос

Большинство американцев не проголосовали бы вновь за Байдена, показал опрос - РИА Новости, 24.01.2022

Большинство американцев не проголосовали бы вновь за Байдена, показал опрос

Большинство избирателей в США проголосовали бы за кого-то другого на президентских выборах, лишь 36% вновь избрали бы президента страны Джо Байдена,... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T12:14

2022-01-24T12:14

2022-01-24T12:14

в мире

сша

джо байден

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Большинство избирателей в США проголосовали бы за кого-то другого на президентских выборах, лишь 36% вновь избрали бы президента страны Джо Байдена, свидетельствуют данные опроса телеканала Fox News.По данным опроса, если бы президентские выборы 2024 года проходили сейчас, 60% респондентов отдали бы свой голос кому-то еще из кандидатов, и лишь 36% переизбрали бы Байдена. Согласно телеканалу, в 2018 году 56% участников аналогичного опроса не стали бы вновь голосовать за находившегося тогда у власти Дональда Трампа.Кроме того, 21% участников опроса заявил, что "определенно" переизберут Байдена, а вдвое больше - 44% - "определенно" поддержат кого-то другого. При администрации Трампа 48% респондентов собирались "обязательно" проголосовать за кого-то другого.Согласно телеканалу, 52% не одобряют деятельность Байдена на посту президента, довольны ей - 47%. Большинство респондентов также недовольны политикой администрации по основным вопросам."Рекордные 52% не одобряют то, как он справился с пандемией, по сравнению с 34% в начале 2021 года. Еще больше людей не одобряют внешнюю политику (54%), экономику (58%)", - отмечает телеканал.Опрос проводился 16-19 января по телефону, в нем принял участие 1001 зарегистрированный избиратель. Погрешность результатов исследования – около 3%.

https://ria.ru/20220124/flot-1768960253.html

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в мире, сша, джо байден, дональд трамп