Газпромбанк перевел сервис банковского сопровождения контрактов в онлайн

"В личном кабинете на сайте клиент может заключить договор банковского сопровождения с использованием электронной подписи, подать заявку на сопровождение контракта или удаленно изменить параметры банковского сопровождения. Кроме того, клиент может рассмотреть спорные платежи, уведомить банк о возможности завершения контроля по тому или иному проекту или в отношении отдельных исполнителей", - говорится в сообщении.