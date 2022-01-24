Газпромбанк перевел сервис банковского сопровождения контрактов в онлайн
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСтенд АО "Газпромбанк" на площадке Восточного экономического форума
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Газпромбанк запустил онлайн сервис, позволяющий корпоративным клиентам полностью дистанционно управлять услугами банковского сопровождения контрактов из личного кабинета, сообщает банк.
"В личном кабинете на сайте клиент может заключить договор банковского сопровождения с использованием электронной подписи, подать заявку на сопровождение контракта или удаленно изменить параметры банковского сопровождения. Кроме того, клиент может рассмотреть спорные платежи, уведомить банк о возможности завершения контроля по тому или иному проекту или в отношении отдельных исполнителей", - говорится в сообщении.
Сервис может быть использован другими кредитными организациями при межбанковском сопровождении контрактов.
"Сервис объединит все данные о договорах на банковском сопровождении и позволит пользователям настраивать его, используя электронную форму заявления, не заключая дополнительных соглашений на бумаге, что особенно важно в ситуациях, когда под изменение параметров банковского сопровождения проекта одномоментно попадают десятки, а иногда и сотни исполнителей", - приводится в сообщении комментарий исполнительного вице-президента – начальника департамента банковского сопровождения контрактов Газпромбанка Олега Мельникова.
Ранее Газпромбанк сообщал, что планирует в три раза увеличить скорость обработки платежей при оказании услуг сопровождения контрактов, в частности, за счет развития цифровых технологий и автоматизации контрольных процедур.
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