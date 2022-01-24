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В Хабаровске автокран врезался в автобус с пассажирами
В Хабаровске автокран врезался в автобус с пассажирами - РИА Новости, 24.01.2022
В Хабаровске автокран врезался в автобус с пассажирами
Автокран протаранил автобус в Хабаровске, одна женщина из 15 пассажиров, ехавших в общественном транспорте, с ушибами обратилась за медпомощью, сообщила РИА... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T06:52
2022-01-24T07:53
происшествия
хабаровский край
хабаровск
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ХАБАРОВСК, 24 янв - РИА Новости. Автокран протаранил автобус в Хабаровске, одна женщина из 15 пассажиров, ехавших в общественном транспорте, с ушибами обратилась за медпомощью, сообщила РИА Новости старший инспектор отделения пропаганды управления ГИБДД по Хабаровскому краю Ольга Голубева."Пока ДТП оформляется. Авария произошла в 9.45 по местному времени. В Хабаровске по улице Суворова, на развязке, автобус 33 маршрута двигался в микрорайон "5 площадка". Водитель крановой установки при повороте не предоставил преимущество движения автобусу. В общественном транспорте находились 15 пассажиров. При экстренном торможении водителем автобуса женщина получила травму - ушибы, и обратилась за помощью к медработникам", - сообщила собеседница агентства.Как уточнила представитель госавтоинспекции, водителя повезли на медицинское освидетельствование.
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происшествия, хабаровский край, хабаровск
06:52 24.01.2022 (обновлено: 07:53 24.01.2022)
 
В Хабаровске автокран врезался в автобус с пассажирами

В Хабаровске автокран врезался в автобус с 15 пассажирами, пострадала женщина

© РИА Новости / Евгений Переверзев / Перейти в фотобанкПрохожие на одной из улиц в Хабаровске
Прохожие на одной из улиц в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Евгений Переверзев
Перейти в фотобанк
Прохожие на одной из улиц в Хабаровске
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ХАБАРОВСК, 24 янв - РИА Новости. Автокран протаранил автобус в Хабаровске, одна женщина из 15 пассажиров, ехавших в общественном транспорте, с ушибами обратилась за медпомощью, сообщила РИА Новости старший инспектор отделения пропаганды управления ГИБДД по Хабаровскому краю Ольга Голубева.
"Пока ДТП оформляется. Авария произошла в 9.45 по местному времени. В Хабаровске по улице Суворова, на развязке, автобус 33 маршрута двигался в микрорайон "5 площадка". Водитель крановой установки при повороте не предоставил преимущество движения автобусу. В общественном транспорте находились 15 пассажиров. При экстренном торможении водителем автобуса женщина получила травму - ушибы, и обратилась за помощью к медработникам", - сообщила собеседница агентства.
Как уточнила представитель госавтоинспекции, водителя повезли на медицинское освидетельствование.
 
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