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В Хабаровске автокран врезался в автобус с пассажирами

В Хабаровске автокран врезался в автобус с пассажирами - РИА Новости, 24.01.2022

В Хабаровске автокран врезался в автобус с пассажирами

Автокран протаранил автобус в Хабаровске, одна женщина из 15 пассажиров, ехавших в общественном транспорте, с ушибами обратилась за медпомощью, сообщила РИА... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T06:52

2022-01-24T06:52

2022-01-24T07:53

происшествия

хабаровский край

хабаровск

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ХАБАРОВСК, 24 янв - РИА Новости. Автокран протаранил автобус в Хабаровске, одна женщина из 15 пассажиров, ехавших в общественном транспорте, с ушибами обратилась за медпомощью, сообщила РИА Новости старший инспектор отделения пропаганды управления ГИБДД по Хабаровскому краю Ольга Голубева."Пока ДТП оформляется. Авария произошла в 9.45 по местному времени. В Хабаровске по улице Суворова, на развязке, автобус 33 маршрута двигался в микрорайон "5 площадка". Водитель крановой установки при повороте не предоставил преимущество движения автобусу. В общественном транспорте находились 15 пассажиров. При экстренном торможении водителем автобуса женщина получила травму - ушибы, и обратилась за помощью к медработникам", - сообщила собеседница агентства.Как уточнила представитель госавтоинспекции, водителя повезли на медицинское освидетельствование.

хабаровский край

хабаровск

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происшествия, хабаровский край, хабаровск