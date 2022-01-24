https://ria.ru/20220124/avto-1769186893.html

Эксперты предложили новый подход к налогообложению для автомобилей

Эксперты предложили новый подход к налогообложению для автомобилей - РИА Новости, 24.01.2022

Эксперты предложили новый подход к налогообложению для автомобилей

Эффективнее будет не поднимать ценовую планку налога на роскошь для автомобилей, а изменить подход к налогообложению, разделив машины на массовые и люксовые,... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T05:17

2022-01-24T05:17

2022-01-24T05:17

экономика

авто

россия

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Эффективнее будет не поднимать ценовую планку налога на роскошь для автомобилей, а изменить подход к налогообложению, разделив машины на массовые и люксовые, рассказали РИА Новости эксперты "Банкавто".К примеру, все новые Bugatti, которые стоят действительно дорого, должны получить самый большой коэффициент налога. В случае BMW - которые тоже не отличаются низкой стоимостью, но имеют широкий модельный ряд с разными ценниками, - градация должна стать помодельной. Так, MW X7, например, будет облагаться повышенным налогом, а младший X1 останется в списке доступных автомобилей, поясняют подход эксперты.При этом все модели Hyundai должны остаться в рамках обычного налога, даже если флагманы марки сильно оторвутся в цене. "Ведь если марка входит в топ-3 по продажам в России, то относить ее к категории люкса нельзя", - считают в "Банкавто".В декабре стало известно, что Минпромторг и Минфин начали обсуждать повышение ценовой планки на автомобили, облагаемые налогом на роскошь, чтобы - как выразился министр промышленности и торговли Денис Мантуров - "была справедливость". Действующий порог в 3 миллиона рублей был установлен еще в 2014 году. При этом, по данным "Автостата", средняя цена автомобиля в РФ за это время увеличилась более чем на 80%."Те самые 3 миллиона исчезли с ценников премиального сегмента, спустившись в масс-маркет, а настоящий люкс перешел границу в 5 миллионов и приближается к 10. На этом фоне прежние границы в 3 миллиона выглядят не просто устаревшими, но даже странными… Так, например, даже автомобили самых популярных иномарок массового сегмента Hyundai и KIA попадают сейчас в категорию роскошных", - отмечают эксперты.По действующему законодательству РФ, владельцы автомобилей стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей должны платить транспортный налог с коэффициентом 1,5. При этом налог на машины возрастом один-два года рассчитывается по коэффициенту, умноженному на 1,3, возрастом в два-три года - 1,1. Налог в двойном размере должны платить владельцы машин стоимостью в 5-10 миллионов рублей возрастом до пяти лет. Тройной налог - за модели по цене 10-15 миллионов рублей и возрастом 10-20 лет.

https://ria.ru/20220115/avto-1767948395.html

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экономика, авто, россия