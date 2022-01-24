https://ria.ru/20220124/avstraliya-1769197961.html

Хакеры взломали учетную запись премьера Австралии в соцсети WeChat

Хакеры взломали учетную запись премьера Австралии в соцсети WeChat - РИА Новости, 24.01.2022

Хакеры взломали учетную запись премьера Австралии в соцсети WeChat

Учетная запись премьер-министра Австралии Скотта Моррисона в китайской соцсети WeChat оказалась взломанной и ее содержание было изменено, что дало повод... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T09:38

2022-01-24T09:38

2022-01-24T11:21

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Учетная запись премьер-министра Австралии Скотта Моррисона в китайской соцсети WeChat оказалась взломанной и ее содержание было изменено, что дало повод австралийским политикам обвинить Китай в "иностранном вмешательстве", передал в понедельник телеканал ABC.По его данным, хакеры переименовали название учетной записи как "Новая жизнь австралийских китайцев" и ее содержание представили как "Предоставление информации о жизни в Австралии для китайской общины".Председатель парламентской комиссии по разведке и безопасности Джеймс Патерсон выразил уверенность, что это дело рук китайских властей.Как сказал парламентарий, платформа WeChat якобы используется для слежки за китайцами, проживающими за границей.Обеспокоенность происшедшим выразила австралийская оппозиция. Как передал ABC, депутат парламента от лейбористов Марк Батлер заявил, что по некоторым сообщениям, это произошло полгода назад и правительство должно отчитаться и прекратить "иностранное вмешательство".Как сообщалось ранее, в начале декабря премьер Моррисон опубликовал в соцсети WeChat заявление с осуждением публикации в Twitter официальным представителем китайского МИД изображения о преступлении австралийских военных в Афганистане. На другой день заявление в соцсети было заблокировано и вместо него было помещена запись о том, что пост может "возмутить, ввести в заблуждение и исказить объективные факты, сфабриковать горячие темы соцсетей, неверно представить историческое событие и смутить общественность".Прежде премьер Моррисон, использовавший WeChat для китайской общины, заверял, что не имеет сведений о том, что его посты подвержены цензуре со стороны Китая.

https://ria.ru/20211203/diplomaty-1762118123.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220114/ukraina-1767784397.html

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в мире, австралия, китай, афганистан, wechat, скотт моррисон