Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220124/avstraliya-1769197961.html
Хакеры взломали учетную запись премьера Австралии в соцсети WeChat
Хакеры взломали учетную запись премьера Австралии в соцсети WeChat - РИА Новости, 24.01.2022
Хакеры взломали учетную запись премьера Австралии в соцсети WeChat
Учетная запись премьер-министра Австралии Скотта Моррисона в китайской соцсети WeChat оказалась взломанной и ее содержание было изменено, что дало повод... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T09:38
2022-01-24T11:21
в мире
австралия
китай
афганистан
wechat
скотт моррисон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769218884_0:55:3038:1763_1920x0_80_0_0_b465db8d4e6c39f57f541290e35ad005.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Учетная запись премьер-министра Австралии Скотта Моррисона в китайской соцсети WeChat оказалась взломанной и ее содержание было изменено, что дало повод австралийским политикам обвинить Китай в "иностранном вмешательстве", передал в понедельник телеканал ABC.По его данным, хакеры переименовали название учетной записи как "Новая жизнь австралийских китайцев" и ее содержание представили как "Предоставление информации о жизни в Австралии для китайской общины".Председатель парламентской комиссии по разведке и безопасности Джеймс Патерсон выразил уверенность, что это дело рук китайских властей.Как сказал парламентарий, платформа WeChat якобы используется для слежки за китайцами, проживающими за границей.Обеспокоенность происшедшим выразила австралийская оппозиция. Как передал ABC, депутат парламента от лейбористов Марк Батлер заявил, что по некоторым сообщениям, это произошло полгода назад и правительство должно отчитаться и прекратить "иностранное вмешательство".Как сообщалось ранее, в начале декабря премьер Моррисон опубликовал в соцсети WeChat заявление с осуждением публикации в Twitter официальным представителем китайского МИД изображения о преступлении австралийских военных в Афганистане. На другой день заявление в соцсети было заблокировано и вместо него было помещена запись о том, что пост может "возмутить, ввести в заблуждение и исказить объективные факты, сфабриковать горячие темы соцсетей, неверно представить историческое событие и смутить общественность".Прежде премьер Моррисон, использовавший WeChat для китайской общины, заверял, что не имеет сведений о том, что его посты подвержены цензуре со стороны Китая.
https://ria.ru/20211203/diplomaty-1762118123.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220114/ukraina-1767784397.html
австралия
китай
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769218884_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_59e5ca26cfb5b14daad36e00fcfad2a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, австралия, китай, афганистан, wechat, скотт моррисон
09:38 24.01.2022 (обновлено: 11:21 24.01.2022)
 
Хакеры взломали учетную запись премьера Австралии в соцсети WeChat

Хакеры взломали старницу премьера Австралии в соцсети WeChat, Канберра обвинила Китай

© REUTERS / Dado RuvicИконка приложения WeChat на смартфоне
Иконка приложения WeChat на смартфоне - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© REUTERS / Dado Ruvic
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Учетная запись премьер-министра Австралии Скотта Моррисона в китайской соцсети WeChat оказалась взломанной и ее содержание было изменено, что дало повод австралийским политикам обвинить Китай в "иностранном вмешательстве", передал в понедельник телеканал ABC.
По его данным, хакеры переименовали название учетной записи как "Новая жизнь австралийских китайцев" и ее содержание представили как "Предоставление информации о жизни в Австралии для китайской общины".
Старт продаж iPhone 13 - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
3 декабря 2021, 21:41
Телефоны 11 американских дипломатов взломали, сообщили СМИ
Председатель парламентской комиссии по разведке и безопасности Джеймс Патерсон выразил уверенность, что это дело рук китайских властей.

"Владеет WeChat (китайская инвестиционная компания) Tencent, которая является одной их самых контролируемых, теоретически частных компаний в Китае", - заявил Патерсон телеканалу Sky News.

Как сказал парламентарий, платформа WeChat якобы используется для слежки за китайцами, проживающими за границей.
"По-моему, очень явно видно, что это действия китайского правительства... Это эффективное иностранное вмешательство в нашу демократию в год выборов", - сказал Патерсон в интервью Nine Radio.
Обеспокоенность происшедшим выразила австралийская оппозиция. Как передал ABC, депутат парламента от лейбористов Марк Батлер заявил, что по некоторым сообщениям, это произошло полгода назад и правительство должно отчитаться и прекратить "иностранное вмешательство".
Как сообщалось ранее, в начале декабря премьер Моррисон опубликовал в соцсети WeChat заявление с осуждением публикации в Twitter официальным представителем китайского МИД изображения о преступлении австралийских военных в Афганистане. На другой день заявление в соцсети было заблокировано и вместо него было помещена запись о том, что пост может "возмутить, ввести в заблуждение и исказить объективные факты, сфабриковать горячие темы соцсетей, неверно представить историческое событие и смутить общественность".
Прежде премьер Моррисон, использовавший WeChat для китайской общины, заверял, что не имеет сведений о том, что его посты подвержены цензуре со стороны Китая.
Женщина сидит за ноутбуком. Глобальная атака вируса-вымогателя поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
14 января, 09:54В мире
Бойтесь и ждите худшего! На Украине взломали сайты трех министерств
 
В миреАвстралияКитайАфганистанWeChatСкотт Моррисон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:36Телескоп "Джеймс Уэбб" вышел на рабочую орбиту
00:24Минфин США сократил срок действия лицензий группы "ГАЗ"
00:18Киев оценил предстоящую встречу советников в "нормандском формате"
00:15В палате представителей США призвали ускорить передачу Польше танков
00:05США призвали освободить президента Буркина-Фасо
00:01США не примут участия во встрече нормандского формата на уровне советников
23:58США отказались идти на уступки России в вопросах безопасности
23:52Истребитель ВМС США F-35 упал в Южно-Китайское море
23:49Первый тур выборов президента Италии завершился безрезультатно
23:41США заявили, что учитывают мнение Европы в ответе на предложения России
23:37Пентагон пока не нашел признаков "неминуемости" вторжения России на Украину
23:31Псаки не смогла оценить предложение депутатов Госдумы о признании ДНР и ЛНР
23:29Макрон намерен предложить Путину "путь деэскалации" кризиса на Украине
23:24США готовы к новым контактам с Россией по Украине, заявил госдеп
23:20В Киеве заявили, что не могут вернуть Донбасс военным путем
23:18Пентагон объяснил, как подготовка к отправке военных в Европу поможет Киеву
23:14Захарова заявила, что США хотят морально "изничтожить" Украину
23:14СМИ: кабмин Украины отозвал законопроект о переходном периоде в Донбассе
23:12Пентагон заявил, что верит в дипломатическое решение ситуации на Украине
23:05Служить Америке не будем: болгары высказались о "войне с Россией"
Лента новостейМолния
Телескоп "Джеймс Уэбб" вышел на рабочую орбитуМинфин США сократил срок действия лицензий группы "ГАЗ"Киев оценил предстоящую встречу советников в "нормандском формате"В палате представителей США призвали ускорить передачу Польше танковСША призвали освободить президента Буркина-ФасоСША не примут участия во встрече нормандского формата на уровне советниковСША отказались идти на уступки России в вопросах безопасностиИстребитель ВМС США F-35 упал в Южно-Китайское мореПервый тур выборов президента Италии завершился безрезультатноСША заявили, что учитывают мнение Европы в ответе на предложения РоссииПентагон пока не нашел признаков "неминуемости" вторжения России на УкраинуПсаки не смогла оценить предложение депутатов Госдумы о признании ДНР и ЛНРМакрон намерен предложить Путину "путь деэскалации" кризиса на УкраинеСША готовы к новым контактам с Россией по Украине, заявил госдепВ Киеве заявили, что не могут вернуть Донбасс военным путемПентагон объяснил, как подготовка к отправке военных в Европу поможет КиевуЗахарова заявила, что США хотят морально "изничтожить" УкраинуСМИ: кабмин Украины отозвал законопроект о переходном периоде в ДонбассеПентагон заявил, что верит в дипломатическое решение ситуации на УкраинеСлужить Америке не будем: болгары высказались о "войне с Россией"