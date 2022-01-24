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https://ria.ru/20220124/assanzh-1769323189.html
Невеста Ассанжа заявила, что его здоровье ухудшается с каждым днем
Невеста Ассанжа заявила, что его здоровье ухудшается с каждым днем - РИА Новости, 24.01.2022
Невеста Ассанжа заявила, что его здоровье ухудшается с каждым днем
Невеста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и мать его двоих детей Стелла Моррис заявила, что его здоровье ухудшается с каждым днем, она опасается, что после... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T20:34
2022-01-24T22:46
в мире
сша
лондон
эквадор
джулиан ассанж
wikileaks
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ЛОНДОН, 24 янв — РИА Новости. Невеста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и мать его двоих детей Стелла Моррис заявила, что его здоровье ухудшается с каждым днем, она опасается, что после перенесенного в октябре инсульта у него будут осложнения."Джулиан находится в самой суровой тюрьме Великобритании Белмарш более тысячи дней. &lt;...&gt; С каждым днем его здоровье становится хуже. В октябре &lt;...&gt; он пережил микроинсульт. Очень боимся, что в любой момент с его здоровьем может случиться еще что-то более катастрофичное", — сказала она порталу Democracy Now.Она отметила, что микроинсульт может привести к серьезным осложнениям.В декабре прошлого года Моррис сообщила изданию Mail on Sunday, что 50-летний Ассанж пережил инсульт 27 октября во время выступления по видеосвязи в Высоком суде Лондона.Высокий суд Лондона 10 декабря 2021 года удовлетворил апелляцию США на предыдущее решение, запрещающее экстрадицию, суд удовлетворил гарантии, которые США предоставили британской стороне. Слушание было ограничено вопросом о том, была ли судья Центрального уголовного суда Лондона неправа в суждениях, что Ассанж может совершить суицид в случае его экстрадиции в США. Суд удовлетворил апелляцию США и постановил, что дело должно быть передано в Вестминстерский магистратский суд с указанием, чтобы окружной судья направил дело государственному министру, который примет решение, следует ли экстрадировать Ассанжа в США. Ассанж в конце декабря подал прошение о возможности обжаловать это решение.Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012-го в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая того же года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
https://ria.ru/20220124/assanzh-1769273826.html
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в мире, сша, лондон, эквадор, джулиан ассанж, wikileaks
20:34 24.01.2022 (обновлено: 22:46 24.01.2022)
 
Невеста Ассанжа заявила, что его здоровье ухудшается с каждым днем

Невеста основателя WikiLeaks Ассанжа заявила, что его здоровье ухудшается с каждым днем

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкПлакат в руках активиста во время акции в поддержку Джулиана Ассанжа
Плакат в руках активиста во время акции в поддержку Джулиана Ассанжа - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Плакат в руках активиста во время акции в поддержку Джулиана Ассанжа
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ЛОНДОН, 24 янв — РИА Новости. Невеста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и мать его двоих детей Стелла Моррис заявила, что его здоровье ухудшается с каждым днем, она опасается, что после перенесенного в октябре инсульта у него будут осложнения.
"Джулиан находится в самой суровой тюрьме Великобритании Белмарш более тысячи дней. <...> С каждым днем его здоровье становится хуже. В октябре <...> он пережил микроинсульт. Очень боимся, что в любой момент с его здоровьем может случиться еще что-то более катастрофичное", — сказала она порталу Democracy Now.
Она отметила, что микроинсульт может привести к серьезным осложнениям.
В декабре прошлого года Моррис сообщила изданию Mail on Sunday, что 50-летний Ассанж пережил инсульт 27 октября во время выступления по видеосвязи в Высоком суде Лондона.
Сторонники Джулиана Ассанжа - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
15:42
"Репортеры без границ" приветствовали решение суда по делу Ассанжа
Высокий суд Лондона 10 декабря 2021 года удовлетворил апелляцию США на предыдущее решение, запрещающее экстрадицию, суд удовлетворил гарантии, которые США предоставили британской стороне. Слушание было ограничено вопросом о том, была ли судья Центрального уголовного суда Лондона неправа в суждениях, что Ассанж может совершить суицид в случае его экстрадиции в США. Суд удовлетворил апелляцию США и постановил, что дело должно быть передано в Вестминстерский магистратский суд с указанием, чтобы окружной судья направил дело государственному министру, который примет решение, следует ли экстрадировать Ассанжа в США. Ассанж в конце декабря подал прошение о возможности обжаловать это решение.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012-го в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая того же года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
Участница акции в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
17:53
Amnesty International поддержала решение суда Лондона по делу Ассанжа
 
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