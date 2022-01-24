17:53 24.01.2022 (обновлено: 17:54 24.01.2022)
Amnesty International поддержала решение суда Лондона по делу Ассанжа
Amnesty International поддержала решение суда Лондона по делу основателя WikiLeaks Ассанжа
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкУчастница акции в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
Участница акции в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Международная правозащитная организация Amnesty International приветствовала решение суда в Лондоне, который разрешил основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу оспорить решение об экстрадиции в США, но выразила озабоченность из-за возможных ограничений на обжалование решения об экстрадиции.
Высокий суд Лондона в понедельник разрешил основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу обжаловать решение, позволяющее его экстрадицию в США.
"Хоть мы приветствуем решение Высокого суда… мы озабоченны, что Высокий суд мог уклониться от своей ответственности обеспечить полное изучение судебными органами вопросов общественной важности… Высокий суд должен иметь возможность обсуждать и принимать решение по всем правовым вопросам, поднятым Ассанжем в этот важный момент, но Высокий суд ограничил свои возможности в этом вопросе", - приводит организация заявление заместителя директора по исследованиям европейского подразделения Массимо Моратти.
Высокий суд Лондона 10 декабря 2021 удовлетворил апелляцию США на предыдущее решение, запрещающее экстрадицию, суд удовлетворил гарантии, которые США предоставили британской стороне. Слушание было ограничено вопросом о том, была ли судья Центрального уголовного суда Лондона неправа в суждениях, что Ассанж может совершить суицид в случае его экстрадиции в США. Суд удовлетворил апелляцию США и постановил, что дело должно быть передано в Вестминстерский магистратский суд с указанием, чтобы окружной судья направил дело государственному министру, который примет решение, следует ли экстрадировать Ассанжа в США. Ассанж в конце декабря подал прошение о возможности обжаловать это решение.