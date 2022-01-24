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Cуд разрешил Ассанжу оспорить решение об экстрадиции в США

Cуд разрешил Ассанжу оспорить решение об экстрадиции в США - РИА Новости, 24.01.2022

Cуд разрешил Ассанжу оспорить решение об экстрадиции в США

Высокий суд Лондона разрешил основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу обжаловать решение, позволяющее его экстрадицию в США, сообщает WikiLeaks. РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T13:53

2022-01-24T13:53

2022-01-24T14:27

дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа

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ЛОНДОН, 24 янв - РИА Новости. Высокий суд Лондона разрешил основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу обжаловать решение, позволяющее его экстрадицию в США, сообщает WikiLeaks."Джулиан Ассанж выиграл по своему ходатайству об апелляции в Высоком суде", - говорится в сообщении WikiLeaks в Twitter.Позднее невеста Ассанжа Стелла Моррис подтвердила, что суд разрешил апелляцию."Джулиан победил. Теперь Верховный суд будет решать, будет ли выслушана апелляция Ассанжа", - написала Морис в Twitter.Высокий суд Лондона 10 декабря 2021 удовлетворил апелляцию США на предыдущее решение, запрещающее экстрадицию, суд удовлетворил гарантии, которые США предоставили британской стороне. Слушание было ограничено вопросом о том, была ли судья Центрального уголовного суда Лондона неправа в суждениях, что Ассанж может совершить суицид в случае его экстрадиции в США. Суд удовлетворил апелляцию США и постановил, что дело должно быть передано в Вестминстерский магистратский суд с указанием, чтобы окружной судья направил дело государственному министру, который примет решение, следует ли экстрадировать Ассанжа в США. Ассанж в конце декабря подал прошение о возможности обжаловать это решение.

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