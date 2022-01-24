Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220124/arest-1769294694.html
В Крыму арестовали женщину, выбросившую восьмилетнюю дочь из окна
В Крыму арестовали женщину, выбросившую восьмилетнюю дочь из окна - РИА Новости, 24.01.2022
В Крыму арестовали женщину, выбросившую восьмилетнюю дочь из окна
Суд заключил под стражу на два месяца женщину, выбросившую из окна квартиры в крымском поселке Новый Свет под Судаком свою 8-летнюю дочь, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T17:37
2022-01-24T17:37
происшествия
республика крым
судак
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/64/1561866474_0:158:3082:1892_1920x0_80_0_0_7188abff2e57477ac3516c12f2fe50e4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Суд заключил под стражу на два месяца женщину, выбросившую из окна квартиры в крымском поселке Новый Свет под Судаком свою 8-летнюю дочь, сообщила пресс-служба Судакского городского суда.Ранее сообщалось, что в отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство)."Суд до 23 марта текущего года включительно заключил под стражу 44-летнюю жительницу поселка Новый Свет, которая выбросила свою 8-летнюю дочь из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже многоквартирного дома", - говорится в сообщении.Следствием установлено, что трагедии предшествовал словесный конфликт между матерью и дочерью."Причиной ссоры стали личные неприязненные отношения. Враждебность матери по отношению к своему малолетнему ребенку достигла критической отметки, после которой возник внезапный преступный умысел, направленный на убийство дочери... Трагичный итог: девочка получила травмы, несовместимые с жизнью", - подчеркнули в пресс-службе.Крымчанка признала свою причастность к убийству и дала изобличающие показания, добавили в суде.
https://ria.ru/20211112/prigovor-1758755445.html
https://ria.ru/20210818/arest-1746230872.html
республика крым
судак
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/64/1561866474_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_cdeba4bab8ae399eeb899c07cf8685a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика крым, судак, россия
17:37 24.01.2022
 
В Крыму арестовали женщину, выбросившую восьмилетнюю дочь из окна

В Крыму арестовали женщину, выбросившую восьмилетнюю дочь из окна в поселке Новый Свет

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Суд заключил под стражу на два месяца женщину, выбросившую из окна квартиры в крымском поселке Новый Свет под Судаком свою 8-летнюю дочь, сообщила пресс-служба Судакского городского суда.
Ранее сообщалось, что в отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
12 ноября 2021, 14:41
Уральцу, выбросившему из окна ревущего младенца, добавили полгода в колонии
"Суд до 23 марта текущего года включительно заключил под стражу 44-летнюю жительницу поселка Новый Свет, которая выбросила свою 8-летнюю дочь из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже многоквартирного дома", - говорится в сообщении.
Следствием установлено, что трагедии предшествовал словесный конфликт между матерью и дочерью.
"Причиной ссоры стали личные неприязненные отношения. Враждебность матери по отношению к своему малолетнему ребенку достигла критической отметки, после которой возник внезапный преступный умысел, направленный на убийство дочери... Трагичный итог: девочка получила травмы, несовместимые с жизнью", - подчеркнули в пресс-службе.
Крымчанка признала свою причастность к убийству и дала изобличающие показания, добавили в суде.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
18 августа 2021, 15:33
В Башкирии арестовали женщину, выбросившую из окна роддома чужого младенца
 
ПроисшествияРеспублика КрымСудакРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:36Телескоп "Джеймс Уэбб" вышел на рабочую орбиту
00:24Минфин США сократил срок действия лицензий группы "ГАЗ"
00:18Киев оценил предстоящую встречу советников в "нормандском формате"
00:15В палате представителей США призвали ускорить передачу Польше танков
00:05США призвали освободить президента Буркина-Фасо
00:01США не примут участия во встрече нормандского формата на уровне советников
23:58США отказались идти на уступки России в вопросах безопасности
23:52Истребитель ВМС США F-35 упал в Южно-Китайское море
23:49Первый тур выборов президента Италии завершился безрезультатно
23:41США заявили, что учитывают мнение Европы в ответе на предложения России
23:37Пентагон пока не нашел признаков "неминуемости" вторжения России на Украину
23:31Псаки не смогла оценить предложение депутатов Госдумы о признании ДНР и ЛНР
23:29Макрон намерен предложить Путину "путь деэскалации" кризиса на Украине
23:24США готовы к новым контактам с Россией по Украине, заявил госдеп
23:20В Киеве заявили, что не могут вернуть Донбасс военным путем
23:18Пентагон объяснил, как подготовка к отправке военных в Европу поможет Киеву
23:14Захарова заявила, что США хотят морально "изничтожить" Украину
23:14СМИ: кабмин Украины отозвал законопроект о переходном периоде в Донбассе
23:12Пентагон заявил, что верит в дипломатическое решение ситуации на Украине
23:05Служить Америке не будем: болгары высказались о "войне с Россией"
Лента новостейМолния
Телескоп "Джеймс Уэбб" вышел на рабочую орбитуМинфин США сократил срок действия лицензий группы "ГАЗ"Киев оценил предстоящую встречу советников в "нормандском формате"В палате представителей США призвали ускорить передачу Польше танковСША призвали освободить президента Буркина-ФасоСША не примут участия во встрече нормандского формата на уровне советниковСША отказались идти на уступки России в вопросах безопасностиИстребитель ВМС США F-35 упал в Южно-Китайское мореПервый тур выборов президента Италии завершился безрезультатноСША заявили, что учитывают мнение Европы в ответе на предложения РоссииПентагон пока не нашел признаков "неминуемости" вторжения России на УкраинуПсаки не смогла оценить предложение депутатов Госдумы о признании ДНР и ЛНРМакрон намерен предложить Путину "путь деэскалации" кризиса на УкраинеСША готовы к новым контактам с Россией по Украине, заявил госдепВ Киеве заявили, что не могут вернуть Донбасс военным путемПентагон объяснил, как подготовка к отправке военных в Европу поможет КиевуЗахарова заявила, что США хотят морально "изничтожить" УкраинуСМИ: кабмин Украины отозвал законопроект о переходном периоде в ДонбассеПентагон заявил, что верит в дипломатическое решение ситуации на УкраинеСлужить Америке не будем: болгары высказались о "войне с Россией"