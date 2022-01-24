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В Крыму арестовали женщину, выбросившую восьмилетнюю дочь из окна
В Крыму арестовали женщину, выбросившую восьмилетнюю дочь из окна - РИА Новости, 24.01.2022
В Крыму арестовали женщину, выбросившую восьмилетнюю дочь из окна
Суд заключил под стражу на два месяца женщину, выбросившую из окна квартиры в крымском поселке Новый Свет под Судаком свою 8-летнюю дочь, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T17:37
2022-01-24T17:37
2022-01-24T17:37
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Суд заключил под стражу на два месяца женщину, выбросившую из окна квартиры в крымском поселке Новый Свет под Судаком свою 8-летнюю дочь, сообщила пресс-служба Судакского городского суда.Ранее сообщалось, что в отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство)."Суд до 23 марта текущего года включительно заключил под стражу 44-летнюю жительницу поселка Новый Свет, которая выбросила свою 8-летнюю дочь из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже многоквартирного дома", - говорится в сообщении.Следствием установлено, что трагедии предшествовал словесный конфликт между матерью и дочерью."Причиной ссоры стали личные неприязненные отношения. Враждебность матери по отношению к своему малолетнему ребенку достигла критической отметки, после которой возник внезапный преступный умысел, направленный на убийство дочери... Трагичный итог: девочка получила травмы, несовместимые с жизнью", - подчеркнули в пресс-службе.Крымчанка признала свою причастность к убийству и дала изобличающие показания, добавили в суде.
https://ria.ru/20211112/prigovor-1758755445.html
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происшествия, республика крым, судак, россия
В Крыму арестовали женщину, выбросившую восьмилетнюю дочь из окна
В Крыму арестовали женщину, выбросившую восьмилетнюю дочь из окна в поселке Новый Свет
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости.
Суд заключил под стражу на два месяца женщину, выбросившую из окна квартиры в крымском поселке Новый Свет под Судаком свою 8-летнюю дочь, сообщила пресс-служба
Судакского городского суда.
Ранее сообщалось, что в отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).
"Суд до 23 марта текущего года включительно заключил под стражу 44-летнюю жительницу поселка Новый Свет, которая выбросила свою 8-летнюю дочь из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже многоквартирного дома", - говорится в сообщении.
Следствием
установлено, что трагедии предшествовал словесный конфликт между матерью и дочерью.
"Причиной ссоры стали личные неприязненные отношения. Враждебность матери по отношению к своему малолетнему ребенку достигла критической отметки, после которой возник внезапный преступный умысел, направленный на убийство дочери... Трагичный итог: девочка получила травмы, несовместимые с жизнью", - подчеркнули в пресс-службе.
Крымчанка признала свою причастность к убийству и дала изобличающие показания, добавили в суде.