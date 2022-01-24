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Жителя Нижнего Новгорода, истязавшего пасынка, заключили под стражу
Жителя Нижнего Новгорода, истязавшего пасынка, заключили под стражу - РИА Новости, 24.01.2022
Жителя Нижнего Новгорода, истязавшего пасынка, заключили под стражу
Мужчина, издевавшийся над малолетним пасынком, заключен под стражу в Нижнем Новгороде, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T11:11
2022-01-24T11:14
происшествия
нижегородская область
нижний новгород
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 янв - РИА Новости. Мужчина, издевавшийся над малолетним пасынком, заключен под стражу в Нижнем Новгороде, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что воспитатели детсада заметили ожоги на телах двух братьев 4 и 5 лет и обратились в органы опеки. Когда сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних пришли домой к детям, взрослых дома не оказалось. Мальчиков отвезли в больницу. Сообщается, что в истязании детей подозревают их отца. Из квартиры изъяты две зажигалки, которыми, предположительно, могли причинить ожоги детям. Отмечается, что семья приехала в Нижний Новгород на заработки из соседней республики."По версии следствия, в период с 31 декабря 2021 года по 17 января 2022 года 31-летний подозреваемый, находясь в квартире на территории Нижнего Новгорода, будучи в состоянии алкогольного опьянения, причинял физические и психические страдания малолетнему пасынку путем систематического нанесения побоев и совершения иных насильственных действий. Телесные повреждения у ребенка были обнаружены сотрудниками дошкольного учреждения, которое он посещал", - говорится в сообщении регионального СУСК.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего)."Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, в настоящее время следователи СК выясняют, совершались ли противоправные действия в отношении еще одного малолетнего ребенка в семье. Также следователям предстоит дать юридическую оценку и действиям матери детей", - подчеркивается в сообщении.Отмечается, что оба мальчика в настоящее время изъяты из семьи и помещены в реабилитационный центр для несовершеннолетних. Расследование по уголовному делу продолжается.
https://ria.ru/20211202/arest-1761869727.html
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происшествия, нижегородская область, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф), россия
11:11 24.01.2022 (обновлено: 11:14 24.01.2022)
 
Жителя Нижнего Новгорода, истязавшего пасынка, заключили под стражу

В Нижнем Новгороде истязавшего малолетнего пасынка мужчину заключили под стражу

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 янв - РИА Новости. Мужчина, издевавшийся над малолетним пасынком, заключен под стражу в Нижнем Новгороде, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что воспитатели детсада заметили ожоги на телах двух братьев 4 и 5 лет и обратились в органы опеки. Когда сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних пришли домой к детям, взрослых дома не оказалось. Мальчиков отвезли в больницу. Сообщается, что в истязании детей подозревают их отца. Из квартиры изъяты две зажигалки, которыми, предположительно, могли причинить ожоги детям. Отмечается, что семья приехала в Нижний Новгород на заработки из соседней республики.
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"По версии следствия, в период с 31 декабря 2021 года по 17 января 2022 года 31-летний подозреваемый, находясь в квартире на территории Нижнего Новгорода, будучи в состоянии алкогольного опьянения, причинял физические и психические страдания малолетнему пасынку путем систематического нанесения побоев и совершения иных насильственных действий. Телесные повреждения у ребенка были обнаружены сотрудниками дошкольного учреждения, которое он посещал", - говорится в сообщении регионального СУСК.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего).
"Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, в настоящее время следователи СК выясняют, совершались ли противоправные действия в отношении еще одного малолетнего ребенка в семье. Также следователям предстоит дать юридическую оценку и действиям матери детей", - подчеркивается в сообщении.
Отмечается, что оба мальчика в настоящее время изъяты из семьи и помещены в реабилитационный центр для несовершеннолетних. Расследование по уголовному делу продолжается.
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