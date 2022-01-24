https://ria.ru/20220124/alkhanov-1769269665.html
Путин продлил срок службы замглавы Минюста Алханову
Путин продлил срок службы замглавы Минюста Алханову - РИА Новости, 24.01.2022
Путин продлил срок службы замглавы Минюста Алханову
Президент России Владимир Путин продлил до 20 января 2023 года срок службы замминистра юстиции РФ Али Алханову, соответствующий документ опубликован на... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T15:22
2022-01-24T15:22
2022-01-24T15:22
политика
владимир путин
министерство юстиции рф (минюст россии)
алу алханов
россия
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил до 20 января 2023 года срок службы замминистра юстиции РФ Али Алханову, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 20 января 2023 года заместителю министра юстиции РФ Алханову Али Дадашевичу", - говорится в документе.
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политика, владимир путин, министерство юстиции рф (минюст россии), алу алханов, россия
Путин продлил срок службы замглавы Минюста Алханову
Президент Путин продлил на год срок службы замминистра юстиции Алханову