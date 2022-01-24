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Путин продлил срок службы замглавы Минюста Алханову
Путин продлил срок службы замглавы Минюста Алханову - РИА Новости, 24.01.2022
Путин продлил срок службы замглавы Минюста Алханову
Президент России Владимир Путин продлил до 20 января 2023 года срок службы замминистра юстиции РФ Али Алханову, соответствующий документ опубликован на... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T15:22
2022-01-24T15:22
политика
владимир путин
министерство юстиции рф (минюст россии)
алу алханов
россия
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил до 20 января 2023 года срок службы замминистра юстиции РФ Али Алханову, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 20 января 2023 года заместителю министра юстиции РФ Алханову Али Дадашевичу", - говорится в документе.
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политика, владимир путин, министерство юстиции рф (минюст россии), алу алханов, россия
15:22 24.01.2022
 
Путин продлил срок службы замглавы Минюста Алханову

Президент Путин продлил на год срок службы замминистра юстиции Алханову

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил до 20 января 2023 года срок службы замминистра юстиции РФ Али Алханову, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 20 января 2023 года заместителю министра юстиции РФ Алханову Али Дадашевичу", - говорится в документе.
Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, председатель Попечительского совета Российского военно-исторического общества Сергей Иванов - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
17 января, 16:11
Путин продлил срок службы спецпредставителю по экологии Иванову
 
ПолитикаВладимир ПутинМинистерство юстиции РФ (Минюст России)Алу АлхановРоссия
 
 
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