Российский рынок акций рухнул на уровень 2020 года из-за геополитики
Российский рынок акций рухнул в основные торги на уровень 2020 года из-за геополитики
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций рухнул в основные торги понедельника по главным биржевым индексам на величины, сравнимые с обвалом времен начала пандемии в марте 2020 года.
Участники торгов отыгрывали рост геополитических рисков и общее ухудшение конъюнктуры мировых фондовых и сырьевых рынков.
Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов понедельника обвалился на 5,93%, до 3235,28 пункта, а долларовый индекс РТС - на 8,11%, до 1288,17 пункта. Разница в динамике индексов объясняется ростом доллара на 1,7 рубля, до 79,13 рубля.
В ходе торгов индекс Мосбиржи падал до 3158,46 пункта - минимума с 8 декабря 2020 года.
Обвал из-за геополитики
В частности, НАТО объявила, что усиливает свое присутствие в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины. НАТО начала в Средиземном море военные учения "Удар Нептуна" с участием авианосца США Harry Truman. Россия решила провести военные учения в Балтийском море.
При этом негативный внешний рыночный фон в начале недели также давил на стоимость рисковых активов. Так, нефть марки Brent вечером падала на 3,1% - до 84,4 доллара за баррель. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) растет на 0,4%, до 96 пунктов. Удорожание доллара к мировым валютам делает сырьевые товары, в том числе нефть, менее доступными при покупке в другой валюте.
Падение западных фондовых площадок на 3-4,5% добавляло негатива в динамику российских акций. Центральным событием для рынков на этой неделе станет заседание Федрезерва, которое пройдет 25-26 января. В протоколе прошлого заседания регулятор указал на дальнейшее ужесточение монетарной политики, теперь же инвесторы ждут деталей относительно действий ФРС. Большинство трейдеров полагает, что ставку Федрезерв поднимет уже на мартовском заседании.
В лидерах падения цены на российском рынке акций оказались расписки VK (-12%), Ozon (-11,7%), ИСКЧ (-1,4%), "Самолета" (-11,1%) – даже несмотря на решение компании о приобретении в течение 2022 года собственных акций на сумму до 3 миллиардов рублей.
Выросли расписки Fix Price (+2,1%), HeadHunter (+1,2%), акции ЛСР (+0,3%), "Акрона" (+0,2%).
Прогнозы
На мировых фондовых биржах в понедельник преобладал уход от риска, и российским активам при негативном развитии событий еще есть куда падать, считает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".
"Коррекционные отскоки на отечественном рынке в ближайшие дни возможны, но пока основной тренд явно смотрит вниз, несмотря на сильную перепроданность. При сохранении геополитической напряженности целями падения индексов Мосбиржи и РТС в ближайшие недели могут стать районы 2550 и 1050 пунктов соответственно. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3050-3450 пунктов", - добавляет она.
Индекс Мосбиржи опустился до уровня декабря 2020 года, выглядит слабо и может продолжить коррекцию в отсутствие линий поддержки, оценивает Ксения Лапшина из ФГ "Финам".