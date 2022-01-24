https://ria.ru/20220124/aktsii-1769325531.html

Российский рынок акций рухнул на уровень 2020 года из-за геополитики

Российский рынок акций рухнул на уровень 2020 года из-за геополитики - РИА Новости, 24.01.2022

Российский рынок акций рухнул на уровень 2020 года из-за геополитики

Российский рынок акций рухнул в основные торги понедельника по главным биржевым индексам на величины, сравнимые с обвалом времен начала пандемии в марте 2020... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T20:55

2022-01-24T20:55

2022-01-24T20:55

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций рухнул в основные торги понедельника по главным биржевым индексам на величины, сравнимые с обвалом времен начала пандемии в марте 2020 года.Участники торгов отыгрывали рост геополитических рисков и общее ухудшение конъюнктуры мировых фондовых и сырьевых рынков.Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов понедельника обвалился на 5,93%, до 3235,28 пункта, а долларовый индекс РТС - на 8,11%, до 1288,17 пункта. Разница в динамике индексов объясняется ростом доллара на 1,7 рубля, до 79,13 рубля.В ходе торгов индекс Мосбиржи падал до 3158,46 пункта - минимума с 8 декабря 2020 года.Обвал из-за геополитикиРоссийский фондовый рынок в понедельник торговался под давлением сообщений, касающихся развития отношений между Россией и Западом в контексте Украины.В частности, НАТО объявила, что усиливает свое присутствие в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины. НАТО начала в Средиземном море военные учения "Удар Нептуна" с участием авианосца США Harry Truman. Россия решила провести военные учения в Балтийском море.На этом фоне Британия начала эвакуировать часть сотрудников посольства в Киеве. Посольство США в Киеве попросило госдеп разрешить всем представителям неосновного персонала и их семьям уехать, Вашингтон, скорее всего, начнет эвакуацию на следующей неделе, сообщает CNN.При этом негативный внешний рыночный фон в начале недели также давил на стоимость рисковых активов. Так, нефть марки Brent вечером падала на 3,1% - до 84,4 доллара за баррель. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) растет на 0,4%, до 96 пунктов. Удорожание доллара к мировым валютам делает сырьевые товары, в том числе нефть, менее доступными при покупке в другой валюте.Падение западных фондовых площадок на 3-4,5% добавляло негатива в динамику российских акций. Центральным событием для рынков на этой неделе станет заседание Федрезерва, которое пройдет 25-26 января. В протоколе прошлого заседания регулятор указал на дальнейшее ужесточение монетарной политики, теперь же инвесторы ждут деталей относительно действий ФРС. Большинство трейдеров полагает, что ставку Федрезерв поднимет уже на мартовском заседании.В лидерах падения цены на российском рынке акций оказались расписки VK (-12%), Ozon (-11,7%), ИСКЧ (-1,4%), "Самолета" (-11,1%) – даже несмотря на решение компании о приобретении в течение 2022 года собственных акций на сумму до 3 миллиардов рублей.Выросли расписки Fix Price (+2,1%), HeadHunter (+1,2%), акции ЛСР (+0,3%), "Акрона" (+0,2%).ПрогнозыНа мировых фондовых биржах в понедельник преобладал уход от риска, и российским активам при негативном развитии событий еще есть куда падать, считает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал"."Коррекционные отскоки на отечественном рынке в ближайшие дни возможны, но пока основной тренд явно смотрит вниз, несмотря на сильную перепроданность. При сохранении геополитической напряженности целями падения индексов Мосбиржи и РТС в ближайшие недели могут стать районы 2550 и 1050 пунктов соответственно. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3050-3450 пунктов", - добавляет она.Индекс Мосбиржи опустился до уровня декабря 2020 года, выглядит слабо и может продолжить коррекцию в отсутствие линий поддержки, оценивает Ксения Лапшина из ФГ "Финам".

https://ria.ru/20220124/rynok-1769315527.html

https://ria.ru/20220124/rts-1769254379.html

https://ria.ru/20220124/valyuta-1769278984.html

балтийское море

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экономика, brent, балтийское море, восточная европа, ртс, fix price, ozon, россия