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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20220124/afganistan-1769194980.html
В МИД оценили перспективы межафганских переговоров в Осло
В МИД оценили перспективы межафганских переговоров в Осло - РИА Новости, 24.01.2022
В МИД оценили перспективы межафганских переговоров в Осло
Москва выступает за межафганские контакты, но сомневается, что встреча в Осло принесёт результаты, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T09:13
2022-01-24T09:13
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
осло
мид норвегии
агентство по международному развитию сша
замир кабулов
министерство финансов сша
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Москва выступает за межафганские контакты, но сомневается, что встреча в Осло принесёт результаты, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов."Что касается Осло, мы всегда выступали за межафганские контакты, хотя результативность норвежских (переговоров - ред.) вызывает сомнения", - сказал Кабулов.Ранее в МИД Норвегии сообщили, что делегация талибов приглашена в Осло с 23 по 25 января для встреч с норвежскими властями, представителями международного сообщества и афганского гражданского общества. Делегацию талибов возглавил и.о. главы МИД Афганистана Амир Хан Муттаки.Позже спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст заявил, что прибыл в Осло вместе с другими американскими чиновниками, в частности, представителями группы США-Европа, сотрудниками минфина США и Агентства по международному развитию (USAID).В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20220114/afganistan-1767806725.html
https://ria.ru/20220113/afganistan-1767740664.html
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в мире, сша, осло, мид норвегии, агентство по международному развитию сша, замир кабулов, министерство финансов сша, россия, мохаммад хасан ахунд
09:13 24.01.2022
 
В МИД оценили перспективы межафганских переговоров в Осло

Спецпредставитель президента Кабулов: Россия всегда выступает за межафганские контакты

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел РФ
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Москва выступает за межафганские контакты, но сомневается, что встреча в Осло принесёт результаты, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
"Что касается Осло, мы всегда выступали за межафганские контакты, хотя результативность норвежских (переговоров - ред.) вызывает сомнения", - сказал Кабулов.
Боевики Талибана* на улице Кабула - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
14 января, 11:43Захват власти в Афганистане талибами
Талибы опровергли сообщения о боях на севере Афганистана
Ранее в МИД Норвегии сообщили, что делегация талибов приглашена в Осло с 23 по 25 января для встреч с норвежскими властями, представителями международного сообщества и афганского гражданского общества. Делегацию талибов возглавил и.о. главы МИД Афганистана Амир Хан Муттаки.
Позже спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст заявил, что прибыл в Осло вместе с другими американскими чиновниками, в частности, представителями группы США-Европа, сотрудниками минфина США и Агентства по международному развитию (USAID).
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
13 января, 19:33
Генсек ООН призвал проработать высвобождение валютных резервов Афганистана
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАОслоМИД НорвегииАгентство по международному развитию СШАЗамир КабуловМинистерство финансов СШАРоссияМохаммад Хасан Ахунд
 
 
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