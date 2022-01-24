Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220124/afera-1769183048.html
В Венесуэле заявили, что временное президентство Гуаидо было аферой
В Венесуэле заявили, что временное президентство Гуаидо было аферой - РИА Новости, 24.01.2022
В Венесуэле заявили, что временное президентство Гуаидо было аферой
Временное президентство венесуэльского оппозиционера Хуана Гуаидо - это афера ради получения богатств этой страны, считает депутат и член комиссии по... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T02:57
2022-01-24T02:57
в мире
венесуэла
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155322/06/1553220694_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_64bf6a96f196d176c35a612738243435.jpg
КАРАКАС, 24 янв - РИА Новости. Временное президентство венесуэльского оппозиционера Хуана Гуаидо - это афера ради получения богатств этой страны, считает депутат и член комиссии по международным делам Национального парламента Венесуэлы Сауль Ортега.По его мнению, не только Гуаидо, но и иностранные государства стояли за кражей богатств Венесуэлы."Правительства Колумбии, Франции, Италии, Испании - многие из них поддались политике растащить Венесуэлу на трофеи", - отметил депутат.В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
https://ria.ru/20220122/guaido-1769093114.html
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155322/06/1553220694_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_c9f5f78650e9fcb1f54d0ea546f4e90a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла
02:57 24.01.2022
 
В Венесуэле заявили, что временное президентство Гуаидо было аферой

Венесуэльский депутат Ортега: временное президентство Гуаидо было аферой ради ресурсов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер оппозиции Хуан Гуаидо
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо
Читать ria.ru в
КАРАКАС, 24 янв - РИА Новости. Временное президентство венесуэльского оппозиционера Хуана Гуаидо - это афера ради получения богатств этой страны, считает депутат и член комиссии по международным делам Национального парламента Венесуэлы Сауль Ортега.
"Это не правительство, это афера, где американское правительство и правительства некоторых европейских и латиноамериканских стран пытались выдать за демократию то, что один человек, который никогда не был избран, назвал себя президентом", - сказал он.
По его мнению, не только Гуаидо, но и иностранные государства стояли за кражей богатств Венесуэлы.
"Правительства Колумбии, Франции, Италии, Испании - многие из них поддались политике растащить Венесуэлу на трофеи", - отметил депутат.
В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо на собрании оппозиции в штаб-квартире газеты El Nacional в Каракасе - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
22 января, 23:30
Влияние оппозиционера Гуаидо в Венесуэле сократилось, заявил посол России
 
В миреВенесуэла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:36Телескоп "Джеймс Уэбб" вышел на рабочую орбиту
00:24Минфин США сократил срок действия лицензий группы "ГАЗ"
00:18Киев оценил предстоящую встречу советников в "нормандском формате"
00:15В палате представителей США призвали ускорить передачу Польше танков
00:05США призвали освободить президента Буркина-Фасо
00:01США не примут участия во встрече нормандского формата на уровне советников
23:58США отказались идти на уступки России в вопросах безопасности
23:52Истребитель ВМС США F-35 упал в Южно-Китайское море
23:49Первый тур выборов президента Италии завершился безрезультатно
23:41США заявили, что учитывают мнение Европы в ответе на предложения России
23:37Пентагон пока не нашел признаков "неминуемости" вторжения России на Украину
23:31Псаки не смогла оценить предложение депутатов Госдумы о признании ДНР и ЛНР
23:29Макрон намерен предложить Путину "путь деэскалации" кризиса на Украине
23:24США готовы к новым контактам с Россией по Украине, заявил госдеп
23:20В Киеве заявили, что не могут вернуть Донбасс военным путем
23:18Пентагон объяснил, как подготовка к отправке военных в Европу поможет Киеву
23:14Захарова заявила, что США хотят морально "изничтожить" Украину
23:14СМИ: кабмин Украины отозвал законопроект о переходном периоде в Донбассе
23:12Пентагон заявил, что верит в дипломатическое решение ситуации на Украине
23:05Служить Америке не будем: болгары высказались о "войне с Россией"
Лента новостейМолния
Телескоп "Джеймс Уэбб" вышел на рабочую орбитуМинфин США сократил срок действия лицензий группы "ГАЗ"Киев оценил предстоящую встречу советников в "нормандском формате"В палате представителей США призвали ускорить передачу Польше танковСША призвали освободить президента Буркина-ФасоСША не примут участия во встрече нормандского формата на уровне советниковСША отказались идти на уступки России в вопросах безопасностиИстребитель ВМС США F-35 упал в Южно-Китайское мореПервый тур выборов президента Италии завершился безрезультатноСША заявили, что учитывают мнение Европы в ответе на предложения РоссииПентагон пока не нашел признаков "неминуемости" вторжения России на УкраинуПсаки не смогла оценить предложение депутатов Госдумы о признании ДНР и ЛНРМакрон намерен предложить Путину "путь деэскалации" кризиса на УкраинеСША готовы к новым контактам с Россией по Украине, заявил госдепВ Киеве заявили, что не могут вернуть Донбасс военным путемПентагон объяснил, как подготовка к отправке военных в Европу поможет КиевуЗахарова заявила, что США хотят морально "изничтожить" УкраинуСМИ: кабмин Украины отозвал законопроект о переходном периоде в ДонбассеПентагон заявил, что верит в дипломатическое решение ситуации на УкраинеСлужить Америке не будем: болгары высказались о "войне с Россией"