https://ria.ru/20220124/afera-1769183048.html

В Венесуэле заявили, что временное президентство Гуаидо было аферой

В Венесуэле заявили, что временное президентство Гуаидо было аферой - РИА Новости, 24.01.2022

В Венесуэле заявили, что временное президентство Гуаидо было аферой

Временное президентство венесуэльского оппозиционера Хуана Гуаидо - это афера ради получения богатств этой страны, считает депутат и член комиссии по... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T02:57

2022-01-24T02:57

2022-01-24T02:57

в мире

венесуэла

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КАРАКАС, 24 янв - РИА Новости. Временное президентство венесуэльского оппозиционера Хуана Гуаидо - это афера ради получения богатств этой страны, считает депутат и член комиссии по международным делам Национального парламента Венесуэлы Сауль Ортега.По его мнению, не только Гуаидо, но и иностранные государства стояли за кражей богатств Венесуэлы."Правительства Колумбии, Франции, Италии, Испании - многие из них поддались политике растащить Венесуэлу на трофеи", - отметил депутат.В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.

https://ria.ru/20220122/guaido-1769093114.html

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в мире, венесуэла