https://ria.ru/20220124/adamsons-1769182182.html

Латвийский депутат назвал обвинения его в шпионаже в пользу России ерундой

Латвийский депутат назвал обвинения его в шпионаже в пользу России ерундой - РИА Новости, 24.01.2022

Латвийский депутат назвал обвинения его в шпионаже в пользу России ерундой

Обвиняемый в шпионаже в пользу России депутат Сейма Латвии Янис Адамсонс назвал ерундой выдвинутые против него обвинения. РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T01:50

2022-01-24T01:50

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РИГА, 24 янв – РИА Новости. Обвиняемый в шпионаже в пользу России депутат Сейма Латвии Янис Адамсонс назвал ерундой выдвинутые против него обвинения."Естественно, я не признаю вину, это ерунда", - заявил Адамсонс в коротком телефонном разговоре c журналистами программы de facto Латвийского общественного телевидения (ЛТВ).Депутат Адамсонс был задержан 10 июня 2021 года по подозрению в шпионаже в пользу России, после того, как сейм лишил его неприкосновенности. 11 июня по решению суда он был арестован. Вместе с Адамсонсом были задержаны гражданин РФ Геннадий Силонов и бывший начальник следственного отдела КГБ Латвийской ССР Андрис Страутманис. Все трое подозреваются в шпионаже в пользу РФ. После задержания Адамсонс вышел из партии "Согласие". 5 января Адамсонс был выпущен под залог в размере 30 тысяч евро.

https://radiosputnik.ria.ru/20220112/nato-1767520517.html

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