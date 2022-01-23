https://ria.ru/20220123/zhivotnye-1769167469.html

Володин прокомментировал ситуацию с бездомными животными

Володин прокомментировал ситуацию с бездомными животными - РИА Новости, 24.01.2022

Володин прокомментировал ситуацию с бездомными животными

Спикер Госдумы Вячеслав Володин после инцидентов с бездомными животными предложил ввести ответственность для чиновников, отвечающих за ситуацию на местах. РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-23T21:34

2022-01-23T21:34

2022-01-24T00:15

общество

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин после инцидентов с бездомными животными предложил ввести ответственность для чиновников, отвечающих за ситуацию на местах.Ранее собаки загрызли семилетнюю девочку в селе Домна в Забайкалье. Возбуждено уголовное дело. Губернатор Забайкалья после этого заявил, что будет просить изменить федеральный закон, регулирующий отлов собак."Этот случай обнажил проблему, которая существует. Стали звучать предложения изменить федеральное законодательство", - написал Володин в Telegram-канале.Спикер Госдумы отметил, что местная власть не считает проблему приоритетной, в то время как количество бездомных собак увеличивается."В этой связи правильно в данном вопросе ввести ответственность для чиновников, отвечающих за ситуацию с бездомными животными на местах", - добавил он.Вместе с этим, считает политик, со стороны региональных и местных бюджетов нужно "разработать меры поддержки гражданских инициатив". Такой инициативой, добавляет он, может быть и освобождение от налога на землю для частных приютов, покупка корма, стерилизация или выделение гранта на строительство мест для содержания животных."Как можно быстрее вместе с регионами, зоозащитниками, контрольно-надзорными органами проанализируем правоприменительную практику и выработаем предложения", - констатировал Володин.

https://ria.ru/20220120/zhivotnye-1768659132.html

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общество, вячеслав володин, госдума рф