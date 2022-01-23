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"Тело пролежало всю ночь": в Польше жестоко расправились с украинкой
В Польше ограбили и убили "заробитчанку" с Украины - РИА Новости, 23.01.2022
"Тело пролежало всю ночь": в Польше жестоко расправились с украинкой
В Польше ограбили и убили приехавшую на заработки гражданку Украины. Соответствующую информацию распространил портал berdichev.biz. РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T02:42
2022-01-23T02:42
2022-01-23T02:42
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. В Польше ограбили и убили приехавшую на заработки гражданку Украины. Соответствующую информацию распространил портал berdichev.biz.Уроженка Бердичевского района Житомирской области Надежда Яремчук направлялась на работу в ночную смену, когда неизвестный мужчина ударил ее тяжелым предметом по голове и ограбил."На улице был дождь. Тело всю ночь пролежало там. Утром ее увидели прохожие и вызвали полицию", - рассказала изданию дочь погибшей Ольга.Теперь она собирает деньги, чтобы перевезти погибшую мать на Украину и похоронить.Ранее в СМИ появилась информация, что уехавшие на заработки в Польшу украинцы сталкиваются с "вопиющими случаями убийств, избиений и унижений", а правоохранительные органы нередко игнорируют заявления от "заробитчан".Ежегодно на сезонные работы за рубеж отправляются около девяти миллионов украинцев. В последние годы этот показатель значительно вырос и продолжает увеличиваться. Такая ситуация существенно вредит экономической ситуации в самой Украине.По данным Евростата, чаще всего украинцы выбирают для заработков Польшу. По словам украинских мигрантов, местные зарплаты кажутся им "космическими", хотя в сопоставлении с местными ценами едва позволяют сводить концы с концами. Как рассказывают "заробитчане", в Польше к ним относятся как к "дешевой рабочей силе", а условия труда в стране "просто ужасные". Поляки же в многочисленных опросах жалуются на незнание украинцами польского языка и конкуренцию за рабочие места.
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в мире, украина, польша
В Польше ограбили и убили "заробитчанку" с Украины
В Польше ограбили и убили гражданку Украины Яремчук, приехавшую на заработки
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости.
В Польше ограбили и убили приехавшую на заработки гражданку Украины. Соответствующую информацию распространил
портал berdichev.biz.
Уроженка Бердичевского района Житомирской области
Надежда Яремчук направлялась на работу в ночную смену, когда неизвестный мужчина ударил ее тяжелым предметом по голове и ограбил.
"На улице был дождь. Тело всю ночь пролежало там. Утром ее увидели прохожие и вызвали полицию", - рассказала изданию дочь погибшей Ольга.
Теперь она собирает деньги, чтобы перевезти погибшую мать на Украину и похоронить.
Ранее в СМИ появилась информация, что уехавшие на заработки в Польшу украинцы сталкиваются с "вопиющими случаями убийств, избиений и унижений", а правоохранительные органы нередко игнорируют заявления от "заробитчан".
Ежегодно на сезонные работы за рубеж отправляются около девяти миллионов украинцев. В последние годы этот показатель значительно вырос и продолжает увеличиваться. Такая ситуация существенно вредит экономической ситуации в самой Украине.
По данным Евростата, чаще всего украинцы выбирают для заработков Польшу. По словам украинских мигрантов, местные зарплаты кажутся им "космическими", хотя в сопоставлении с местными ценами едва позволяют сводить концы с концами. Как рассказывают "заробитчане", в Польше к ним относятся как к "дешевой рабочей силе", а условия труда в стране "просто ужасные". Поляки же в многочисленных опросах жалуются на незнание украинцами польского языка и конкуренцию за рабочие места.