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Глава Забайкалья попросит изменить закон об отлове безнадзорных животных
Глава Забайкалья попросит изменить закон об отлове безнадзорных животных - РИА Новости, 23.01.2022
Глава Забайкалья попросит изменить закон об отлове безнадзорных животных
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов после смерти девочки из-за нападения собак попросит изменить федеральный закон, который регулирует отлов... РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T08:03
2022-01-23T08:03
общество
забайкальский край
госдума рф
александр осипов
россия
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ЧИТА, 23 янв - РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов после смерти девочки из-за нападения собак попросит изменить федеральный закон, который регулирует отлов безнадзорных животных, сообщили в пресс-службе правительства региона.Ранее стало известно, что собаки загрызли семилетнюю девочку в селе Домна в Забайкалье. Возбуждено уголовное дело. Губернатор Забайкалья выехал на место и принёс соболезнования семье ребёнка."К сожалению, есть изъяны в законе, которые не позволяют нам удалить собак с улиц населенных пунктов. Я об этом не раз говорил. Мы обратимся в Федеральное Собрание, Госдуму, Правительство России с просьбой изменить этот закон", - процитировали в пресс-службе Осипова.Уточняется, что собаки с территории Домны будут оперативно убраны, будет проведено краевое совещание комиссии по чрезвычайным ситуациям с главами всех районов края. Для Домны будет выделен дополнительный автобус для перевозки людей в школу, а неосвещенные улицы села в ближайшее время оснастят уличным освещением."Отдельное внимание будет уделено графику вывоза мусора, который является одной из причин скопления безнадзорных собак", - добавили в пресс-службе.
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общество, забайкальский край, госдума рф, александр осипов, россия
08:03 23.01.2022
 
Глава Забайкалья попросит изменить закон об отлове безнадзорных животных

Глава Забайкалья Осипов попросит изменить закон об отлове безнадзорных животных

© РИА Новости / Перейти в фотобанкГубернатор Забайкальского края Александр Осипов
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
© РИА Новости
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Губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Архивное фото
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ЧИТА, 23 янв - РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов после смерти девочки из-за нападения собак попросит изменить федеральный закон, который регулирует отлов безнадзорных животных, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Ранее стало известно, что собаки загрызли семилетнюю девочку в селе Домна в Забайкалье. Возбуждено уголовное дело. Губернатор Забайкалья выехал на место и принёс соболезнования семье ребёнка.
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"К сожалению, есть изъяны в законе, которые не позволяют нам удалить собак с улиц населенных пунктов. Я об этом не раз говорил. Мы обратимся в Федеральное Собрание, Госдуму, Правительство России с просьбой изменить этот закон", - процитировали в пресс-службе Осипова.
Уточняется, что собаки с территории Домны будут оперативно убраны, будет проведено краевое совещание комиссии по чрезвычайным ситуациям с главами всех районов края. Для Домны будет выделен дополнительный автобус для перевозки людей в школу, а неосвещенные улицы села в ближайшее время оснастят уличным освещением.
"Отдельное внимание будет уделено графику вывоза мусора, который является одной из причин скопления безнадзорных собак", - добавили в пресс-службе.
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ОбществоЗабайкальский крайГосдума РФАлександр ОсиповРоссия
 
 
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