22:24 23.01.2022 (обновлено: 00:07 24.01.2022)
Супруга Янгулбаева находится в спецприемнике в Чечне, заявили в Грозном
Чеченский министр Дудаев: жена экс-судьи Янгулбаева находится в спецприемнике в республике
ГРОЗНЫЙ, 23 янв – РИА Новости. Супруга экс-судьи Сайди Янгулбаева – Зарема Мусаева находится в спецприемнике МВД России по Чеченской Республике за оскорбление представителя правоохранительных органов и нападение на него, сообщил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
"Зарема Мусаева на данный момент находится в спецприемнике в МВД РФ по Чеченской Республике за административное нарушение, если быть точнее за оскорбление представителя власти – сотрудника правоохранительных органов. Она после того, как ее доставили на допрос, совершила нападение, оскорбляла параллельно сотрудника правоохранительных органов. В следствии чего за административное нарушение находится в спецприемнике", - сообщил РИА Новости Дудаев.
По мнению Дудаева, мера уголовного наказания в отношении Мусаевой будет определена после результатов судебно-медицинской экспертизы.
"Здесь даю неофициальную информацию, от себя говорю, насколько я понимаю ситуацию, судебно-медицинская экспертиза должна установить какой вред нанесён сотруднику правоохранительных органов и исходя из этого, наверное, будет избрана мера уголовного наказания", - сообщил министр.
Он также опроверг информацию СМИ о задержании родственников Янгулбаевых.
"Данная информация не соответствует действительности", - заявил Дудаев.
Ранее адвокат Наталья Добронравова заявила РИА Новости, что неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли на допрос Зарему Мусаеву - жену судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, живущего в Нижнем Новгороде. Собеседница сообщила, что ее вызвали для юридической помощи, около подъезда были кавказцы в штатском и масках. По утверждению адвоката, они представились оперативниками, но не показали удостоверений и не сказали, из какого отдела, предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни, "стали силой выволакивать ее из квартиры, женщина потеряла сознание, и ее волоком спустили с лестницы".
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде в четверг, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, Янгулбаевым "трижды отправляли повестку".
21 января, 21:17Кадыров призвал исключить Янгулбаева из рядов судей