https://ria.ru/20220123/yangulbaev-1769171735.html

Супруга Янгулбаева находится в спецприемнике в Чечне, заявили в Грозном

Супруга Янгулбаева находится в спецприемнике в Чечне, заявили в Грозном - РИА Новости, 24.01.2022

Супруга Янгулбаева находится в спецприемнике в Чечне, заявили в Грозном

Супруга экс-судьи Сайди Янгулбаева – Зарема Мусаева находится в спецприемнике МВД России по Чеченской Республике за оскорбление представителя правоохранительных РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-23T22:24

2022-01-23T22:24

2022-01-24T00:07

происшествия

рамзан кадыров

нижний новгород

чеченская республика (чечня)

ахмед дудаев

россия

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ГРОЗНЫЙ, 23 янв – РИА Новости. Супруга экс-судьи Сайди Янгулбаева – Зарема Мусаева находится в спецприемнике МВД России по Чеченской Республике за оскорбление представителя правоохранительных органов и нападение на него, сообщил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев."Зарема Мусаева на данный момент находится в спецприемнике в МВД РФ по Чеченской Республике за административное нарушение, если быть точнее за оскорбление представителя власти – сотрудника правоохранительных органов. Она после того, как ее доставили на допрос, совершила нападение, оскорбляла параллельно сотрудника правоохранительных органов. В следствии чего за административное нарушение находится в спецприемнике", - сообщил РИА Новости Дудаев.По мнению Дудаева, мера уголовного наказания в отношении Мусаевой будет определена после результатов судебно-медицинской экспертизы."Здесь даю неофициальную информацию, от себя говорю, насколько я понимаю ситуацию, судебно-медицинская экспертиза должна установить какой вред нанесён сотруднику правоохранительных органов и исходя из этого, наверное, будет избрана мера уголовного наказания", - сообщил министр.Он также опроверг информацию СМИ о задержании родственников Янгулбаевых."Данная информация не соответствует действительности", - заявил Дудаев.Ранее адвокат Наталья Добронравова заявила РИА Новости, что неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли на допрос Зарему Мусаеву - жену судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, живущего в Нижнем Новгороде. Собеседница сообщила, что ее вызвали для юридической помощи, около подъезда были кавказцы в штатском и масках. По утверждению адвоката, они представились оперативниками, но не показали удостоверений и не сказали, из какого отдела, предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни, "стали силой выволакивать ее из квартиры, женщина потеряла сознание, и ее волоком спустили с лестницы".Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде в четверг, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, Янгулбаевым "трижды отправляли повестку".

https://ria.ru/20220121/musaeva-1769006667.html

https://ria.ru/20220121/kadyrov-1768999477.html

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происшествия, рамзан кадыров, нижний новгород, чеченская республика (чечня), ахмед дудаев, россия