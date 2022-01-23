09:21 23.01.2022 (обновлено: 16:34 23.01.2022)
Экс-судья из Чечни Янгулбаев покинул Россию вместе с дочерью
Экс-судья из Чечни Янгулбаев, жену которого задержали в Нижнем Новгороде, покинул Россию
Сайди Янгулбаев
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 янв — РИА Новости. Судья в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаев, жену которого задержали в Нижнем Новгороде, покинул Россию вместе с дочерью, заявила РИА Новости адвокат Наталья Добронравова.
"Я точно знаю, что они покинули Россию… Сайди и дочь", — сообщила агентству Добронравова.
Она отказалась сообщить, откуда они вылетели и куда. "Я эту информацию не дам. Знаю, но не дам", — сказала она.
Ранее адвокат заявила РИА Новости, что неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли на допрос Зарему Мусаеву — жену судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, живущего в Нижнем Новгороде. Собеседница сообщила, что ее вызвали для юридической помощи, около подъезда были кавказцы в штатском и масках. По утверждению адвоката, они представились оперативниками, но не показали удостоверений и не сказали, из какого отдела, предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни, "стали силой выволакивать ее из квартиры, женщина потеряла сознание, и ее волоком спустили с лестницы".
21 января, 21:17Кадыров призвал исключить Янгулбаева из рядов судей
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде в четверг, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, "Янгулбаевым до вчерашнего случая трижды отправляли повестку". Как отмечал Кадыров в своем Telegram-канале, доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, заработав себе "на реальный срок заключения".
В свою очередь, уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев опубликовал в Instagram видео разговора с задержанной в Нижнем Новгороде Заремой Мусаевой, женой Янгулбаева, на котором она говорит, что к ней не применяли насилия.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя эту историю, заявил, что если были заявления в полицию о ситуации в Нижнем Новгороде вокруг экс-судьи Чечни, ведомство уже работает, а особого статуса у чеченских силовиков быть не может.