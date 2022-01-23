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В Екатеринбурге выявили превышение нормы вредных веществ в воздухе
В Екатеринбурге выявили превышение нормы вредных веществ в воздухе - РИА Новости, 23.01.2022
В Екатеринбурге выявили превышение нормы вредных веществ в воздухе
Управление Роспотребнадзора по Свердловской области выявило превышение вредных веществ в воздухе Екатеринбурга из-за смога, сообщает ведомство в воскресенье. РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T15:51
2022-01-23T15:51
2022-01-23T15:51
общество
екатеринбург
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 янв – РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области выявило превышение вредных веществ в воздухе Екатеринбурга из-за смога, сообщает ведомство в воскресенье.Смог в воскресенье накрыл город."В пробах, отобранных в районе ЖК "Малевич" - переулок Трамвайный, 2, - установлено превышение предельно допустимой концентрации мелкодисперсных частиц РМ2,5 в 1,2 раза. Остальные показатели соответствуют гигиеническим нормативам. Результаты исследований воздуха на Эльмаше - улица Фронтовых бригад, 7 - и в Ботаническом микрорайоне - улица Родонитовая, 21 - не показали превышений ПДК вредных веществ", - говорится в сообщении.Ситуация остается под контролем Роспотребнадзора, уточняет ведомство.Санитарные врачи советуют жителям в период смога избегать длительного нахождения на открытом воздухе, особенно ранним утром, не открывать окна, отказаться от контактных линз в пользу очков, больше пить, промывать глаза, нос и горло, отказаться от курения, использовать маски, респираторы, делать влажную уборку, отмечается в сообщении.
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общество, екатеринбург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
В Екатеринбурге выявили превышение нормы вредных веществ в воздухе
В Екатеринбурге во время смога выявили превышение нормы вредных веществ в воздухе
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 янв – РИА Новости.
Управление Роспотребнадзора по Свердловской области выявило превышение вредных веществ в воздухе Екатеринбурга из-за смога, сообщает
ведомство в воскресенье.
Смог в воскресенье накрыл город.
"В пробах, отобранных в районе ЖК "Малевич" - переулок Трамвайный, 2, - установлено превышение предельно допустимой концентрации мелкодисперсных частиц РМ2,5 в 1,2 раза. Остальные показатели соответствуют гигиеническим нормативам. Результаты исследований воздуха на Эльмаше - улица Фронтовых бригад, 7 - и в Ботаническом микрорайоне - улица Родонитовая, 21 - не показали превышений ПДК вредных веществ", - говорится в сообщении.
Ситуация остается под контролем Роспотребнадзора
, уточняет ведомство.
Санитарные врачи советуют жителям в период смога избегать длительного нахождения на открытом воздухе, особенно ранним утром, не открывать окна, отказаться от контактных линз в пользу очков, больше пить, промывать глаза, нос и горло, отказаться от курения, использовать маски, респираторы, делать влажную уборку, отмечается в сообщении.