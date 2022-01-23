Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220123/vosstanovlenie-1769098552.html
Как восстановить здоровье после COVID-19
Врач назвал эффективный способ восстановления после COVID-19 - РИА Новости, 23.01.2022
Как восстановить здоровье после COVID-19
Переболевшим COVID-19 людям врачи рекомендуют дышать свежим, желательно морским, воздухом. Но не каждый имеет возможность съездить на курорт. Какая этому есть... РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T02:08
2022-01-23T02:08
распространение коронавируса
общество
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768930608_0:129:3182:1919_1920x0_80_0_0_f8f1e11ee4dfdcdf6b539d3be2041dd7.jpg
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Переболевшим COVID-19 людям врачи рекомендуют дышать свежим, желательно морским, воздухом. Но не каждый имеет возможность съездить на курорт. Какая этому есть альтернатива, в интервью радио Sputnik рассказал врач-пульмонолог Иван Тарасенко.Вместо нескольких дней на море можно провести один час в галокамере, или соляной пещере, считает кандидат медицинских наук, врач-пульмонолог Иван Тарасенко. Сеансы галотерапии, в ходе которых человек дышит насыщенным солевыми частицами воздухом, предлагают различные клиники, санатории и реабилитационные центры. По словам врача, такие процедуры – эффективный способ повысить иммунитет и восстановить органы дыхания после коронавирусной инфекции.При регулярном посещении соляной пещеры можно восстановиться после COVID-19 уже за месяц, отметил врач. Обычно назначают от 10 до 30 сеансов галотерапии, причем перерывы между ними не должны превышать двух дней."В приеме соляных ванн важна регулярность. Если посещать соляную пещеру каждый день, то уже через месяц можно восстановиться после COVID-19", – сказал Тарасенко.Но для того, чтобы эффект был максимальным, лучше совмещать галотерапию с другими методами реабилитации, поскольку она не является панацеей, уточнил пульмонолог.Сколько сеансов необходимо конкретному пациенту, определять должен врач. Это одна из причин, по которым рекомендуется посещать соляные пещеры в специализированных центрах, где можно проконсультироваться с физиотерапевтом. Другая причина – наличие соответствующего оборудования. Дома не удастся добиться такого же результата, как в галокамере, из-за отсутствия необходимой концентрации соляных частиц."Дома организовать подобное лечение не получится. Есть соляные лампы, но такой концентрации соляных частиц, как в специальной комнате, мы не достигнем", – предупредил Тарасенко.При некоторых заболеваниях галотерапия противопоказана, продолжил он."Например, посещение соляных пещер противопоказано при обострении бронхиальной астмы и обструктивного бронхита. Если нет острых состояний, то галотерапия станет прекрасной профилактикой простудных и вирусных болезней", – заключил Иван Тарасенко в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20220123/simptom-1769097939.html
https://ria.ru/20220122/omikron-1769036494.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768930608_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_4e5da3957c0d76d0b3f0b81725d7f70f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, коронавирус covid-19
02:08 23.01.2022
 
Врач назвал эффективный способ восстановления после COVID-19

Врач Тарасенко посоветовал посетить галокамеру или соляную пещеру после COVID-19

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник измеряет пульсоксиметром сатурацию у пациента
Медицинский сотрудник измеряет пульсоксиметром сатурацию у пациента - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Медицинский сотрудник измеряет пульсоксиметром сатурацию у пациента
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Переболевшим COVID-19 людям врачи рекомендуют дышать свежим, желательно морским, воздухом. Но не каждый имеет возможность съездить на курорт. Какая этому есть альтернатива, в интервью радио Sputnik рассказал врач-пульмонолог Иван Тарасенко.
Вместо нескольких дней на море можно провести один час в галокамере, или соляной пещере, считает кандидат медицинских наук, врач-пульмонолог Иван Тарасенко. Сеансы галотерапии, в ходе которых человек дышит насыщенным солевыми частицами воздухом, предлагают различные клиники, санатории и реабилитационные центры. По словам врача, такие процедуры – эффективный способ повысить иммунитет и восстановить органы дыхания после коронавирусной инфекции.
"Сухой соляной воздух или аэрозоль улучшает дренажную функцию дыхательных путей, а хлорид натрия значительно уменьшает отек слизистой бронхов. Все ненужные продукты переработки прямого воздействия вируса и последствия воспаления, которые были в легких, уходят. Плюс к этому улучшается кровоснабжение, а также кислородный обмен в легких", – добавил Тарасенко.
При регулярном посещении соляной пещеры можно восстановиться после COVID-19 уже за месяц, отметил врач. Обычно назначают от 10 до 30 сеансов галотерапии, причем перерывы между ними не должны превышать двух дней.
"В приеме соляных ванн важна регулярность. Если посещать соляную пещеру каждый день, то уже через месяц можно восстановиться после COVID-19", – сказал Тарасенко.
Фото вирусных частиц COVID-19 штамма омикрон - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
01:53Распространение коронавируса
Назван симптом, позволяющий выявить "омикрон" до теста на COVID-19
Но для того, чтобы эффект был максимальным, лучше совмещать галотерапию с другими методами реабилитации, поскольку она не является панацеей, уточнил пульмонолог.
Сколько сеансов необходимо конкретному пациенту, определять должен врач. Это одна из причин, по которым рекомендуется посещать соляные пещеры в специализированных центрах, где можно проконсультироваться с физиотерапевтом. Другая причина – наличие соответствующего оборудования. Дома не удастся добиться такого же результата, как в галокамере, из-за отсутствия необходимой концентрации соляных частиц.
"Дома организовать подобное лечение не получится. Есть соляные лампы, но такой концентрации соляных частиц, как в специальной комнате, мы не достигнем", – предупредил Тарасенко.
При некоторых заболеваниях галотерапия противопоказана, продолжил он.
"Например, посещение соляных пещер противопоказано при обострении бронхиальной астмы и обструктивного бронхита. Если нет острых состояний, то галотерапия станет прекрасной профилактикой простудных и вирусных болезней", – заключил Иван Тарасенко в интервью радио Sputnik.
Сало на Томском областном рынке - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
Вчера, 10:59Распространение коронавируса
Названы продукты, защищающие иммунитет от "омикрона"
 
Распространение коронавирусаОбществоКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:49Аэропорт Краснодара закрыли из-за снегопада
08:41Эксперты назвали самых недисциплинированных заемщиков
08:25Замедление инфляции поддержит российский рынок акций, заявил аналитик
08:03Глава Забайкалья попросит изменить закон об отлове безнадзорных животных
08:00Еда, которая лечит. Полезные рецепты со всего мира
08:00Смерть дипломатии: США уничтожают все правила
07:48Посол Украины прокомментировал отставку главкома ВМС Германии
07:22В Еврокомиссии назвали одну из причин высоких цен на газ
07:20В Черном море загорелся танкер с российским экипажем
07:15"Роскосмос" ищет зарубежного партнера для эксплуатации "Морского старта"
06:59Премьер Новой Зеландии отменила свою свадьбу из-за COVID-ограничений
06:55Кинолог рассказал, как бороться с "вредными привычками" своих питомцев
06:47Мураев связал обвинения в свой адрес с планами "закрыть" его телеканал
06:36СМИ: Британия начала разработку новых санкций против России
06:34В США призвали отложить принятие Украины в НАТО на десятки лет
06:17Политик Мураев перед заявлением Лондона выложил фото в стиле Бонда
06:07СМИ: Джонсон поручит главе минобороны отправиться на переговоры с Шойгу
05:57США выразили обеспокоенность заявлением Британии о Мураеве
05:42В Британии назвали Россию "крепким орешком"
05:15СМИ: политик Мураев после заявления Лондона перевел "вину" на Медведчука
Лента новостейМолния
Аэропорт Краснодара закрыли из-за снегопадаЭксперты назвали самых недисциплинированных заемщиковЗамедление инфляции поддержит российский рынок акций, заявил аналитикГлава Забайкалья попросит изменить закон об отлове безнадзорных животныхЕда, которая лечит. Полезные рецепты со всего мираСмерть дипломатии: США уничтожают все правилаПосол Украины прокомментировал отставку главкома ВМС ГерманииВ Еврокомиссии назвали одну из причин высоких цен на газВ Черном море загорелся танкер с российским экипажем"Роскосмос" ищет зарубежного партнера для эксплуатации "Морского старта"Премьер Новой Зеландии отменила свою свадьбу из-за COVID-ограниченийКинолог рассказал, как бороться с "вредными привычками" своих питомцевМураев связал обвинения в свой адрес с планами "закрыть" его телеканалСМИ: Британия начала разработку новых санкций против РоссииВ США призвали отложить принятие Украины в НАТО на десятки летПолитик Мураев перед заявлением Лондона выложил фото в стиле БондаСМИ: Джонсон поручит главе минобороны отправиться на переговоры с ШойгуСША выразили обеспокоенность заявлением Британии о МураевеВ Британии назвали Россию "крепким орешком"СМИ: политик Мураев после заявления Лондона перевел "вину" на Медведчука