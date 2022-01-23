https://ria.ru/20220123/vosstanovlenie-1769098552.html

Как восстановить здоровье после COVID-19

Врач назвал эффективный способ восстановления после COVID-19 - РИА Новости, 23.01.2022

Как восстановить здоровье после COVID-19

Переболевшим COVID-19 людям врачи рекомендуют дышать свежим, желательно морским, воздухом. Но не каждый имеет возможность съездить на курорт. Какая этому есть... РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T02:08

2022-01-23T02:08

2022-01-23T02:08

распространение коронавируса

общество

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Переболевшим COVID-19 людям врачи рекомендуют дышать свежим, желательно морским, воздухом. Но не каждый имеет возможность съездить на курорт. Какая этому есть альтернатива, в интервью радио Sputnik рассказал врач-пульмонолог Иван Тарасенко.Вместо нескольких дней на море можно провести один час в галокамере, или соляной пещере, считает кандидат медицинских наук, врач-пульмонолог Иван Тарасенко. Сеансы галотерапии, в ходе которых человек дышит насыщенным солевыми частицами воздухом, предлагают различные клиники, санатории и реабилитационные центры. По словам врача, такие процедуры – эффективный способ повысить иммунитет и восстановить органы дыхания после коронавирусной инфекции.При регулярном посещении соляной пещеры можно восстановиться после COVID-19 уже за месяц, отметил врач. Обычно назначают от 10 до 30 сеансов галотерапии, причем перерывы между ними не должны превышать двух дней."В приеме соляных ванн важна регулярность. Если посещать соляную пещеру каждый день, то уже через месяц можно восстановиться после COVID-19", – сказал Тарасенко.Но для того, чтобы эффект был максимальным, лучше совмещать галотерапию с другими методами реабилитации, поскольку она не является панацеей, уточнил пульмонолог.Сколько сеансов необходимо конкретному пациенту, определять должен врач. Это одна из причин, по которым рекомендуется посещать соляные пещеры в специализированных центрах, где можно проконсультироваться с физиотерапевтом. Другая причина – наличие соответствующего оборудования. Дома не удастся добиться такого же результата, как в галокамере, из-за отсутствия необходимой концентрации соляных частиц."Дома организовать подобное лечение не получится. Есть соляные лампы, но такой концентрации соляных частиц, как в специальной комнате, мы не достигнем", – предупредил Тарасенко.При некоторых заболеваниях галотерапия противопоказана, продолжил он."Например, посещение соляных пещер противопоказано при обострении бронхиальной астмы и обструктивного бронхита. Если нет острых состояний, то галотерапия станет прекрасной профилактикой простудных и вирусных болезней", – заключил Иван Тарасенко в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20220123/simptom-1769097939.html

https://ria.ru/20220122/omikron-1769036494.html

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общество, коронавирус covid-19