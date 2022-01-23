https://ria.ru/20220123/velikobritaniya-1769150506.html
Визит главы МИД Британии в Россию прорабатывается, заявила Захарова
Визит главы МИД Британии в Россию прорабатывается, заявила Захарова - РИА Новости, 23.01.2022
Визит главы МИД Британии в Россию прорабатывается, заявила Захарова
Визит главы МИД Великобритании Лиз Трасс в Россию прорабатывается, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T18:00
2022-01-23T18:00
2022-01-23T18:00
мария захарова
владимир соловьев (телеведущий)
лиз трасс
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Визит главы МИД Великобритании Лиз Трасс в Россию прорабатывается, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Такой запрос был получен от британской стороны. Возможность визита прорабатывается", - сказала Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".Ранее дипломатический источник сообщил, что министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс запросила возможность визита в Москву и переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым, РФ дала согласие на визит в феврале. В посольстве Великобритании в Москве заявили РИА Новости, что не комментируют публично планы поездок главы МИД.
https://ria.ru/20220123/pristayko-1769130703.html
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мария захарова, владимир соловьев (телеведущий), лиз трасс
Визит главы МИД Британии в Россию прорабатывается, заявила Захарова
Представитель МИД Захарова: визит главы МИД Британии Трасс в Россию прорабатывается