https://ria.ru/20220123/velikobritaniya-1769121687.html

В Британии пригрозили России санкциями в случае эскалации вокруг Украины

В Британии пригрозили России санкциями в случае эскалации вокруг Украины - РИА Новости, 23.01.2022

В Британии пригрозили России санкциями в случае эскалации вокруг Украины

Россию ждут "серьезные последствия" в случае попытки установить "марионеточный режим" на Украине, заявил заместитель британского премьер-министра Доминик Рааб. РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T11:59

2022-01-23T11:59

2022-01-23T12:38

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ЛОНДОН, 23 янв - РИА Новости. Россию ждут "серьезные последствия" в случае попытки установить "марионеточный режим" на Украине, заявил заместитель британского премьер-министра Доминик Рааб.Ранее МИД Великобритании бездоказательно обвинил российские спецслужбы в том, что они якобы планируют посадить в Киеве "пророссийского лидера", в качестве которого в заявлении министерства назван бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев."Мы будем поддерживать усилия Украины по защите своего государства. Мы стоим плечом к плечу с нашими европейскими союзниками НАТО в том, что касается серьезных последствий для России, если она вторгнется на территорию Украины или установит там марионеточный режим", - заявил Рааб в эфире телеканала Sky News. Он добавил, что британские власти в данный момент не могут огласить, какие именно последствия ожидают Москву, однако отметил, что это будут "жесткие экономические и финансовые санкции".Заявление британского МИД было сделано спустя несколько часов после предупреждения российского МИД о готовящихся информационных и военных провокаций со стороны Запада, в частности США, по украинской тематике. При этом никаких доказательств своих заявлений британское ведомство не привело. МИД России, комментируя заявление британского МИД, назвал его дезинформацией и еще одним свидетельством того, что именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины.Мураев, который попал под российские санкции в 2018 года, в ответ на это заявил, что у его семьи "там арестованы активы", и как это все сочетается у британских спецслужб и Форин-офиса - "это вопрос к мистеру Бину".Заявление МИД Великобритании о Мураеве - уже вторая за двое суток неувязка в суждениях британской дипломатии под руководством Лиз Трасс: в пятницу, выступая в аналитическом центре Института Лоуи в Сиднее, та заявила, что Украина пережила немало вторжений - "от монголов до татар". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после высказываний Трасс по Украине задалась вопросом об учебном заведении, выдавшем министру диплом.

https://radiosputnik.ria.ru/20220123/vtorzhenie-1769122341.html

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в мире, украина, великобритания, доминик рааб, россия