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В Северодвинске разыскивают школьников, забросавших снегом Вечный огонь
В Северодвинске разыскивают школьников, забросавших снегом Вечный огонь - РИА Новости, 23.01.2022
В Северодвинске разыскивают школьников, забросавших снегом Вечный огонь
Полицейские в Архангельской области разыскивают младших школьников, которые, по предварительным данным, потушили снегом Вечный огонь в Северодвинске, сообщили в РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T17:22
2022-01-23T17:22
2022-01-23T17:29
происшествия
северодвинск
архангельская область
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МУРМАНСК, 23 янв – РИА Новости. Полицейские в Архангельской области разыскивают младших школьников, которые, по предварительным данным, потушили снегом Вечный огонь в Северодвинске, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России.Сообщается, что инцидент произошел в пятницу вечером, в дежурную часть ОМВД России по городу Северодвинску поступила информация о том, что в сквере Ветеранов у памятника ратному подвигу cеверодвинцев погас Вечный огонь. На место незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа полиции."Предварительно установлено, что около 19.20 два школьника в возрасте 8-10 лет бросили снег в огонь, в результате чего он погас. В настоящее время проверочные мероприятия продолжаются, устанавливаются личности несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
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происшествия, северодвинск, архангельская область
17:22 23.01.2022 (обновлено: 17:29 23.01.2022)
В Северодвинске разыскивают школьников, забросавших снегом Вечный огонь
В Северодвинске разыскивают школьников, забросавших снегом Вечный огонь в сквере Ветеранов