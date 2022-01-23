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В Северодвинске разыскивают школьников, забросавших снегом Вечный огонь

В Северодвинске разыскивают школьников, забросавших снегом Вечный огонь - РИА Новости, 23.01.2022

В Северодвинске разыскивают школьников, забросавших снегом Вечный огонь

Полицейские в Архангельской области разыскивают младших школьников, которые, по предварительным данным, потушили снегом Вечный огонь в Северодвинске, сообщили в РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T17:22

2022-01-23T17:22

2022-01-23T17:29

происшествия

северодвинск

архангельская область

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МУРМАНСК, 23 янв – РИА Новости. Полицейские в Архангельской области разыскивают младших школьников, которые, по предварительным данным, потушили снегом Вечный огонь в Северодвинске, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России.Сообщается, что инцидент произошел в пятницу вечером, в дежурную часть ОМВД России по городу Северодвинску поступила информация о том, что в сквере Ветеранов у памятника ратному подвигу cеверодвинцев погас Вечный огонь. На место незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа полиции."Предварительно установлено, что около 19.20 два школьника в возрасте 8-10 лет бросили снег в огонь, в результате чего он погас. В настоящее время проверочные мероприятия продолжаются, устанавливаются личности несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220123/ogon-1769126947.html

северодвинск

архангельская область

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происшествия, северодвинск, архангельская область