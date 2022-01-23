https://ria.ru/20220123/vaktsina-1769142825.html

Власти Псковской области рассказали о поставках вакцины "Спутник Лайт"

Власти Псковской области рассказали о поставках вакцины "Спутник Лайт" - РИА Новости, 23.01.2022

Власти Псковской области рассказали о поставках вакцины "Спутник Лайт"

Вакцина от коронавируса "Спутник Лайт", которая закончилась в Псковской области, появится в региональных пунктах вакцинации в понедельник утром, сообщил... РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T16:37

2022-01-23T16:37

2022-01-23T16:37

псковская область

здоровье - общество

михаил ведерников

россия

коронавирус covid-19

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв – РИА Новости. Вакцина от коронавируса "Спутник Лайт", которая закончилась в Псковской области, появится в региональных пунктах вакцинации в понедельник утром, сообщил губернатор Михаил Ведерников.Накануне он рассказывал, что этот препарат в Псковской области полностью закончился. Минздрав РФ сообщил, что организовал срочную доставку дополнительных 11,5 тысячи доз вакцины "Спутник Лайт" в Псковскую область, доступность вакцины будет восстановлена в регионе в понедельник."Одиннадцать с половиной тысяч доз "Спутник Лайт" прибудет в Псковскую область в 22.00. Поручил сразу по прибытию начать развоз по районам, чтобы завтра утром препараты были доступны во всех пунктах вакцинации", - написал Ведерников в своем Instagram-аккаунте.Ранее глава Псковской области сообщал, что отсутствие вакцины "Спутник Лайт" связано, в частности, с тем, что в конце 2021 года около 45 тысяч доз доставленных в Псковскую область вакцин от коронавируса пришли в негодность из-за сломавшейся морозильной установки. Эта морозилка, где хранились препараты "Спутник V" и "Спутник Лайт", по предварительным данным, вышла из строя из-за заводского брака оборудования.По словам Ведерникова, назначенная в связи с инцидентом служебная проверка "уже подходит к завершению".

https://ria.ru/20220123/koronavirus-1769120724.html

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псковская область, здоровье - общество, михаил ведерников, россия, коронавирус covid-19