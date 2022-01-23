15:59 23.01.2022 (обновлено: 20:41 23.01.2022)
В ДНР заявили о переброске силовиками РСЗО "Ураган" в Донбасс
Народная милиция ДНР: украинские силовики перебросили в Донбасс РСЗО "Ураган"
© Фото : Министерство обороны УкраиныУкраинские военнослужащие
© Фото : Министерство обороны Украины
Украинские военнослужащие
ДОНЕЦК, 23 янв — РИА Новости. Украинские силовики перебросили в Донбасс реактивно-артиллерийский дивизион систем залпового огня "Ураган", сообщило управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"Командование Операции объединенных сил под видом проведения тренировки управления огнем осуществило переброску в районы Краснополья и Адамовки 3-го реактивно-артиллерийского дивизиона 27-й артиллерийской бригады (Вооруженных сил Украины. — Прим. ред.), на вооружении которой находятся 220-миллиметровые реактивные системы залпового огня "Ураган", — сказал журналистам представитель ведомства.
Нахождение таких систем на расстоянии менее 70 километров от линии боевого соприкосновения — прямое нарушение комплекса мер по выполнению Минских соглашений, подчеркнул он.
Накануне глава ДНР Денис Пушилин сказал, что ВСУ сосредоточили у линии соприкосновения около 120 тысяч военных.
Конфликт на востоке Украины длится больше семи с половиной лет, за это время его жертвами, по данным ООН, стали свыше 13 тысяч человек. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы, за основу взяты Минские соглашения, которые подразумевают прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.
При этом сейчас Украина сосредоточила в Донбассе половину личного состава армии и обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.
Напряженность в регионе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО. Как ранее отмечал глава МИД Сергей Лавров, альянс наращивает поставки вооружений на Украину, где возросло число западных инструкторов. По мнению дипломата, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.