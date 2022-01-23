США продолжают укреплять оборонный потенциал Украины, заявил Блинкен
Госсекретарь Блинкен заявил, что США продолжают укреплять оборонный потенциал Украины
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен
ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. США продолжают укреплять оборонный потенциал Украины, одновременно взаимодействуя с Россией по дипломатическим каналам, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Именно поэтому мы, даже когда мы участвуем в дипломатическом взаимодействии (с РФ), чтобы понять, есть ли возможность на взаимной основе укрепить коллективную безопасность, отвечаем на некоторые опасения, которые есть у Россией, а она, в свою очередь, дает ответы на многие наши опасения - даже в это время мы укрепляем оборону и средства сдерживания (Украины)", - сказал Блинкен в интервью телеканалу CBS.
Таким образом глава американской дипломатии ответил на вопрос, допускает ли Вашингтон, что Москва пытается "выиграть время" на фоне ситуации вокруг Украины.
"В прошлом году мы поставили Украине больше военной помощи, нежели в каком-либо другом предшествовавшем году. Мы принимаем меры против агентов России в Украине, стремящихся дестабилизировать правительство. Я только что одобрил передачу Украине американских военных технологий в других странах", - указал госсекретарь США.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.