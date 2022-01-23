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Экс-депутат Рады: Британия подталкивает Зеленского к провокации в Донбассе
Экс-депутат Рады: Британия подталкивает Зеленского к провокации в Донбассе - РИА Новости, 23.01.2022
Экс-депутат Рады: Британия подталкивает Зеленского к провокации в Донбассе
Экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник считает, что заявлениями о якобы намерении России привести к власти в Киеве "пророссийские силы" Лондон... РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T16:36
2022-01-23T16:36
в мире
киев
сша
владимир зеленский
форин-офис
нато
евгений мураев
минские соглашения
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник считает, что заявлениями о якобы намерении России привести к власти в Киеве "пророссийские силы" Лондон подталкивает президента Владимира Зеленского к решению конфликта в Донбассе силовым путем.Ранее МИД Великобритании бездоказательно обвинил российские спецслужбы в том, что они якобы планируют "посадить" в Киеве "пророссийского лидера", в качестве которого в заявлении министерства назван бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев."Когда я прочитал это заявление то, честно говоря, не понял, каким образом они все это сложили. Они накачивают извне Зеленского разными страшилками, разными фейками, чтобы его окончательно подтолкнуть к провокации", - сказал Олейник РИА Новости.Он напомнил, что бездоказательные обвинения о том, что Россия стягивает войска к границе с Украиной, впервые прозвучали на Западе, в то время как "украинская власть отрицала и говорила, что не видит желания вторгнуться - а американцы печатали какие-то фотографии, убеждали, и потом эту чушь стали повторять уже украинские чиновники"."Мне кажется, сегодня та же история. Подпирают и говорят, что Россия вторгнется, будет новое правительство, поэтому необходимо тебе (Зеленский - ред.) решать вопрос Донбасса силовым путем. Подталкивают его к провокациям", - заключил Олейник.Он не исключил, что Киев устроит ее перед началом зимней Олимпиады в Пекине."Американцы все делают штампами – 2008 год Олимпиада в Пекине, 2014 год – Олимпиада в России. До 4 февраля (день открытия Олимпийских игр в Пекине – ред.), я думаю, они будут готовы на провокацию, чтобы испортить этот праздник для Китая, обвинив во всем Россию", - отметил бывший украинский депутат.Заявление британского МИД было сделано спустя несколько часов после предупреждения российского МИД о готовящихся информационных и военных провокациях со стороны Запада, в частности США, по украинской тематике. При этом никаких доказательств своих заявлений британское ведомство не привело. МИД России, комментируя заявление британского МИД, назвал его дезинформацией и еще одним свидетельством того, что именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины.Мураев, который попал под российские санкции в 2018 году, в ответ на это заявил, что у его семьи "там арестованы активы", и как это все сочетается у британских спецслужб и Форин-офиса - "это вопрос к мистеру Бину".Заявление МИД Великобритании о Мураеве - уже вторая за двое суток неувязка в суждениях британской дипломатии под руководством Лиз Трасс: в пятницу, выступая в аналитическом центре Института Лоуи в Сиднее, та заявила, что Украина пережила немало вторжений - "от монголов до татар". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после высказываний Трасс по Украине задалась вопросом об учебном заведении, выдавшем министру диплом.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220123/peredel-1769139287.html
https://ria.ru/20220123/zayavlenie-1769097690.html
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в мире, киев, сша, владимир зеленский, форин-офис, нато, евгений мураев, минские соглашения, россия, лиз трасс
16:36 23.01.2022
 
Экс-депутат Рады: Британия подталкивает Зеленского к провокации в Донбассе

Экс-депутат Рады Олейник считает, что Британия подталкивает Киев к провокации в Донбассе

© РИА Новости / Александр НатрускинБывший народный депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник
Бывший народный депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
© РИА Новости / Александр Натрускин
Бывший народный депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник считает, что заявлениями о якобы намерении России привести к власти в Киеве "пророссийские силы" Лондон подталкивает президента Владимира Зеленского к решению конфликта в Донбассе силовым путем.
Ранее МИД Великобритании бездоказательно обвинил российские спецслужбы в том, что они якобы планируют "посадить" в Киеве "пророссийского лидера", в качестве которого в заявлении министерства назван бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев.
Лондон - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
Вчера, 16:05
Украина — пушечное мясо. Стал известен план Британии по переделу Европы
"Когда я прочитал это заявление то, честно говоря, не понял, каким образом они все это сложили. Они накачивают извне Зеленского разными страшилками, разными фейками, чтобы его окончательно подтолкнуть к провокации", - сказал Олейник РИА Новости.
Он напомнил, что бездоказательные обвинения о том, что Россия стягивает войска к границе с Украиной, впервые прозвучали на Западе, в то время как "украинская власть отрицала и говорила, что не видит желания вторгнуться - а американцы печатали какие-то фотографии, убеждали, и потом эту чушь стали повторять уже украинские чиновники".
"Мне кажется, сегодня та же история. Подпирают и говорят, что Россия вторгнется, будет новое правительство, поэтому необходимо тебе (Зеленский - ред.) решать вопрос Донбасса силовым путем. Подталкивают его к провокациям", - заключил Олейник.
Он не исключил, что Киев устроит ее перед началом зимней Олимпиады в Пекине.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
Вчера, 01:46
МИД России назвал заявление Британии по Украине дезинформацией
"Американцы все делают штампами – 2008 год Олимпиада в Пекине, 2014 год – Олимпиада в России. До 4 февраля (день открытия Олимпийских игр в Пекине – ред.), я думаю, они будут готовы на провокацию, чтобы испортить этот праздник для Китая, обвинив во всем Россию", - отметил бывший украинский депутат.
Заявление британского МИД было сделано спустя несколько часов после предупреждения российского МИД о готовящихся информационных и военных провокациях со стороны Запада, в частности США, по украинской тематике. При этом никаких доказательств своих заявлений британское ведомство не привело. МИД России, комментируя заявление британского МИД, назвал его дезинформацией и еще одним свидетельством того, что именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины.
Мураев, который попал под российские санкции в 2018 году, в ответ на это заявил, что у его семьи "там арестованы активы", и как это все сочетается у британских спецслужб и Форин-офиса - "это вопрос к мистеру Бину".
Заявление МИД Великобритании о Мураеве - уже вторая за двое суток неувязка в суждениях британской дипломатии под руководством Лиз Трасс: в пятницу, выступая в аналитическом центре Института Лоуи в Сиднее, та заявила, что Украина пережила немало вторжений - "от монголов до татар". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после высказываний Трасс по Украине задалась вопросом об учебном заведении, выдавшем министру диплом.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Британские курсанты Королевской военной академии во время учений - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
21 января, 11:50
На Украине предупредили Британию о возможной "подставе"
 
В миреКиевСШАВладимир ЗеленскийФорин-офисНАТОЕвгений МураевМинские соглашенияРоссияЛиз Трасс
 
 
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