Экс-депутат Рады: Британия подталкивает Зеленского к провокации в Донбассе
Экс-депутат Рады Олейник считает, что Британия подталкивает Киев к провокации в Донбассе
Бывший народный депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник считает, что заявлениями о якобы намерении России привести к власти в Киеве "пророссийские силы" Лондон подталкивает президента Владимира Зеленского к решению конфликта в Донбассе силовым путем.
Ранее МИД Великобритании бездоказательно обвинил российские спецслужбы в том, что они якобы планируют "посадить" в Киеве "пророссийского лидера", в качестве которого в заявлении министерства назван бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев.
"Когда я прочитал это заявление то, честно говоря, не понял, каким образом они все это сложили. Они накачивают извне Зеленского разными страшилками, разными фейками, чтобы его окончательно подтолкнуть к провокации", - сказал Олейник РИА Новости.
Он напомнил, что бездоказательные обвинения о том, что Россия стягивает войска к границе с Украиной, впервые прозвучали на Западе, в то время как "украинская власть отрицала и говорила, что не видит желания вторгнуться - а американцы печатали какие-то фотографии, убеждали, и потом эту чушь стали повторять уже украинские чиновники".
"Мне кажется, сегодня та же история. Подпирают и говорят, что Россия вторгнется, будет новое правительство, поэтому необходимо тебе (Зеленский - ред.) решать вопрос Донбасса силовым путем. Подталкивают его к провокациям", - заключил Олейник.
"Американцы все делают штампами – 2008 год Олимпиада в Пекине, 2014 год – Олимпиада в России. До 4 февраля (день открытия Олимпийских игр в Пекине – ред.), я думаю, они будут готовы на провокацию, чтобы испортить этот праздник для Китая, обвинив во всем Россию", - отметил бывший украинский депутат.
Заявление британского МИД было сделано спустя несколько часов после предупреждения российского МИД о готовящихся информационных и военных провокациях со стороны Запада, в частности США, по украинской тематике. При этом никаких доказательств своих заявлений британское ведомство не привело. МИД России, комментируя заявление британского МИД, назвал его дезинформацией и еще одним свидетельством того, что именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины.
Мураев, который попал под российские санкции в 2018 году, в ответ на это заявил, что у его семьи "там арестованы активы", и как это все сочетается у британских спецслужб и Форин-офиса - "это вопрос к мистеру Бину".
Заявление МИД Великобритании о Мураеве - уже вторая за двое суток неувязка в суждениях британской дипломатии под руководством Лиз Трасс: в пятницу, выступая в аналитическом центре Института Лоуи в Сиднее, та заявила, что Украина пережила немало вторжений - "от монголов до татар". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после высказываний Трасс по Украине задалась вопросом об учебном заведении, выдавшем министру диплом.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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