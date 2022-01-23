https://ria.ru/20220123/ukraina-1769132004.html

Тему вступления Украины в НАТО сейчас не рассматривают, заявили в Мадриде

Тему вступления Украины в НАТО сейчас не рассматривают, заявили в Мадриде - РИА Новости, 23.01.2022

Тему вступления Украины в НАТО сейчас не рассматривают, заявили в Мадриде

Вопрос о вступлении Украины в НАТО в настоящий момент не рассматривается, заявил глава испанского МИД Хосе Мануэль Альбарес в интервью газете Mundo. РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T14:31

2022-01-23T14:31

2022-01-23T14:31

в мире

украина

испания

финляндия

дмитрий песков

нато

совет россия-нато

энтони блинкен

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МАДРИД, 23 янв - РИА Новости. Вопрос о вступлении Украины в НАТО в настоящий момент не рассматривается, заявил глава испанского МИД Хосе Мануэль Альбарес в интервью газете Mundo."Следовало бы спросить Швецию и Финляндию (об этом – ред.)", - заявил министр, отвечая на вопрос, вступят ли данные страны в НАТО. На уточняющий вопрос об Украине Альбарес заявил: "В настоящий момент такой сценарий не рассматривается".Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.Первая встреча между РФ и США, посвященная диалогу по российским инициативам, прошла 10 января на уровне заместителей руководителей внешнеполитических ведомств. Затем последовали заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В продолжение дискуссий, 21 января в Женеве прошли переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.

https://ria.ru/20220123/kiva-1769129011.html

https://ria.ru/20220123/nato-1769102869.html

https://ria.ru/20220121/nato-1768873376.html

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в мире, украина, испания, финляндия, дмитрий песков, нато, совет россия-нато, энтони блинкен, восточная европа, россия