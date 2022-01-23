https://ria.ru/20220123/ukraina-1769131591.html

Украина пригрозила Германии десятилетней обидой из-за России

Кулеба пригрозил Германии многолетней обидой из-за отказа поставить оружие - РИА Новости, 23.01.2022

Украина пригрозила Германии десятилетней обидой из-за России

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил сожаление отказом властей Германии поставлять Киеву вооружения, по его словам, украинцы будут помнить это... РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T14:24

2022-01-23T14:24

2022-01-23T14:36

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БЕРЛИН, 23 янв - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил сожаление отказом властей Германии поставлять Киеву вооружения, по его словам, украинцы будут помнить это десятилетиями.Ранее министерство иностранных дел Украины вызвало посла Германии Анку Фельдгузен и выразило глубокое разочарование из-за позиции немецкого правительства касательно непредоставления оборонного вооружения Киеву. Глава минобороны ФРГ Ламбрехт ранее заявила, что Германия поддерживает Киев, но поставки оружия не помогут урегулировать конфликт."Мы разочарованы продолжающимся отказом Германии согласовать поставки оборонительного оружия Украине, особенно в нынешней ситуации. Мы были бы еще более разочарованы, если Германия не только отклонялась поставлять оружие нам, но и препятствовала другим делать это … Отказ Германии по этому вопросу также разочаровывает украинскую общественность. К сожалению, украинцы еще десятилетиями будут помнить это, и это печально для меня как министра иностранных дел. Я бы хотел, чтобы наше партнерство процветало, а люди лелеяли друг к другу дружеские и сердечные чувства", - заявил Кулеба в интервью газете Welt am Sonntag.Он добавил, что с уважением относится к отсылке властей Германии к историческому прошлому в вопросе поставок оружия Украине, но не согласен с этим. "Украина претерпела огромные потери и разрушения во Второй мировой войне. Сейчас, когда мы вновь страдаем и находимся под угрозой, единственная приемлемая политика - позволить нам защищаться", - заявил министр.Он отметил, что Германия в прошлом "совершала ошибки в отношении Украины", а потому сегодня частью ответственности за это было бы принятие "правильных решений". "Чем сильнее Украина, тем ниже риск дальнейшего военного конфликта с Россией", - добавил Кулеба.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.

https://ria.ru/20220123/pristayko-1769130703.html

https://ria.ru/20220123/sanktsii-1769125284.html

https://ria.ru/20220123/kiva-1769129011.html

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