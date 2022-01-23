https://ria.ru/20220123/ukraina-1769100904.html
Байден обсудил ситуацию вокруг Украины с командой по нацбезопасности
Байден обсудил ситуацию вокруг Украины с командой по нацбезопасности - РИА Новости, 23.01.2022
Байден обсудил ситуацию вокруг Украины с командой по нацбезопасности
Президент США Джо Байден обсудил РФ и ситуацию вокруг Украины с командой по нацбезопасности, сообщил пресс-пул Белого дома. РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T04:30
2022-01-23T04:30
2022-01-23T05:08
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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден обсудил РФ и ситуацию вокруг Украины с командой по нацбезопасности, сообщил пресс-пул Белого дома."Байден встретился с представителями команды по нацбезопасности лично и виртуально в Кэмп-Дэвиде, чтобы обсудить продолжающиеся агрессивные действия РФ в отношении Украины", - сообщает пресс-пул Белого дома.Там говорится, что Байдену доложили о текущем состоянии "операции российских военных на границе Украины".Кроме того, на мероприятии обсуждались продолжающиеся усилия по деэскалации ситуации и предпринимаемые дипломатические меры.Как отмечается в сообщении, на встрече присутствовали советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан, некоторые члены совета подключились по закрытой связи. На мероприятии вновь обсудили "последствия для РФ" в случае обострения ситуации вокруг Украины, сообщает пресс-пул.Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Блинкен в субботу доложит Байдену об итогах встречи с Лавровым.В Женеве 21 января глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели встречу. Это была третья встреча глав внешнеполитических ведомств. Первая состоялась в мае в Рейкьявике "на полях" министерской встречи Арктического совета. Вторая в Стокгольме в декабре на полях министерского заседания ОБСЕ.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины . Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.
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в мире, украина, сша
04:30 23.01.2022 (обновлено: 05:08 23.01.2022)
Байден обсудил ситуацию вокруг Украины с командой по нацбезопасности
Президент США Байден обсудил ситуацию вокруг Украины с командой по нацбезопасности
ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости.
Президент США Джо Байден обсудил РФ и ситуацию вокруг Украины с командой по нацбезопасности, сообщил
пресс-пул Белого дома.
"Байден встретился с представителями команды по нацбезопасности лично и виртуально в Кэмп-Дэвиде, чтобы обсудить продолжающиеся агрессивные действия РФ в отношении Украины", - сообщает пресс-пул Белого дома.
Там говорится, что Байдену доложили о текущем состоянии "операции российских военных на границе Украины".
Кроме того, на мероприятии обсуждались продолжающиеся усилия по деэскалации ситуации и предпринимаемые дипломатические меры.
Как отмечается в сообщении, на встрече присутствовали советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан
, некоторые члены совета подключились по закрытой связи. На мероприятии вновь обсудили "последствия для РФ" в случае обострения ситуации вокруг Украины, сообщает пресс-пул.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Блинкен в субботу доложит Байдену об итогах встречи с Лавровым.
В Женеве
21 января глава МИД РФ Сергей Лавров
и госсекретарь США Энтони Блинкен
провели встречу. Это была третья встреча глав внешнеполитических ведомств. Первая состоялась в мае в Рейкьявике "на полях" министерской встречи Арктического совета
. Вторая в Стокгольме
в декабре на полях министерского заседания ОБСЕ
.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО
вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву
защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России
у границ Украины . Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.