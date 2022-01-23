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В США призвали провести совместные учения в Европе из-за Украины
В США призвали провести совместные учения в Европе из-за Украины - РИА Новости, 23.01.2022
В США призвали провести совместные учения в Европе из-за Украины
Член палаты представителей США республиканец Майкл Маккол призвал провести совместные учения в Прибалтике, Польше, Румынии и Болгарии, чтобы... РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T23:52
2022-01-23T23:52
в мире
оон
талибан
румыния
владимир путин
дмитрий песков
джо байден
нато
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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Член палаты представителей США республиканец Майкл Маккол призвал провести совместные учения в Прибалтике, Польше, Румынии и Болгарии, чтобы "продемонстрировать" президенту России Владимиру Путину "серьезность" намерений на фоне ситуации вокруг Украины.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать."Важно передать послание о сдерживании. Нам нужны совместные учения в Польше, странах Балтии, Румынии, Болгарии, чтобы показать Путину, что мы настроены серьезно. Он не видит, что мы настроены серьезно, и поэтому происходит наращивание (численности военных - ред.). Думаю, что все это началось ... с Афганистана и безоговорочной капитуляции перед "Талибаном"*, когда он увидел слабость, а слабость провоцирует агрессию", - заявил Маккол в интервью телеканалу CBS.Маккол, который также является старшим республиканцем в международном комитете палаты представителей, высказал мнение, что президент США Джо Байден часто шел на "уступки" российскому лидеру."Поэтому Путин чувствует слабость ... Если мы не предоставим сдерживания, он войдет", - добавил Маккол.Кроме того, по его словам, сейчас ведется работа над законопроектом о "пакете помощи Украине в виде летальных средств".Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20220123/obvineniya-1769152370.html
https://ria.ru/20220123/germaniya-1769155287.html
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в мире, оон, талибан, румыния, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, нато, прибалтика, россия
23:52 23.01.2022
 
В США призвали провести совместные учения в Европе из-за Украины

Конгрессмен Маккол призвал провести военные учения в Европе из-за ситуации вокруг Украины

© REUTERS / Sarah SilbigerЗдание Капитолия США в Вашингтоне
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
© REUTERS / Sarah Silbiger
Здание Капитолия США в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Член палаты представителей США республиканец Майкл Маккол призвал провести совместные учения в Прибалтике, Польше, Румынии и Болгарии, чтобы "продемонстрировать" президенту России Владимиру Путину "серьезность" намерений на фоне ситуации вокруг Украины.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
18:22
Блинкен отказался комментировать обвинения Британии в адрес России
"Важно передать послание о сдерживании. Нам нужны совместные учения в Польше, странах Балтии, Румынии, Болгарии, чтобы показать Путину, что мы настроены серьезно. Он не видит, что мы настроены серьезно, и поэтому происходит наращивание (численности военных - ред.). Думаю, что все это началось ... с Афганистана и безоговорочной капитуляции перед "Талибаном"*, когда он увидел слабость, а слабость провоцирует агрессию", - заявил Маккол в интервью телеканалу CBS.
Маккол, который также является старшим республиканцем в международном комитете палаты представителей, высказал мнение, что президент США Джо Байден часто шел на "уступки" российскому лидеру.
"Поэтому Путин чувствует слабость ... Если мы не предоставим сдерживания, он войдет", - добавил Маккол.
Кроме того, по его словам, сейчас ведется работа над законопроектом о "пакете помощи Украине в виде летальных средств".
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Национальный флаг Федеративной Республики Германии - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
18:58
В Берлине назвали слова посла Украины отвратительными
 
В миреООНТалибанРумынияВладимир ПутинДмитрий ПесковДжо БайденНАТОПрибалтикаРоссия
 
 
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