В США призвали провести совместные учения в Европе из-за Украины
Конгрессмен Маккол призвал провести военные учения в Европе из-за ситуации вокруг Украины
Здание Капитолия США в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Член палаты представителей США республиканец Майкл Маккол призвал провести совместные учения в Прибалтике, Польше, Румынии и Болгарии, чтобы "продемонстрировать" президенту России Владимиру Путину "серьезность" намерений на фоне ситуации вокруг Украины.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
"Важно передать послание о сдерживании. Нам нужны совместные учения в Польше, странах Балтии, Румынии, Болгарии, чтобы показать Путину, что мы настроены серьезно. Он не видит, что мы настроены серьезно, и поэтому происходит наращивание (численности военных - ред.). Думаю, что все это началось ... с Афганистана и безоговорочной капитуляции перед "Талибаном"*, когда он увидел слабость, а слабость провоцирует агрессию", - заявил Маккол в интервью телеканалу CBS.
Маккол, который также является старшим республиканцем в международном комитете палаты представителей, высказал мнение, что президент США Джо Байден часто шел на "уступки" российскому лидеру.
"Поэтому Путин чувствует слабость ... Если мы не предоставим сдерживания, он войдет", - добавил Маккол.
Кроме того, по его словам, сейчас ведется работа над законопроектом о "пакете помощи Украине в виде летальных средств".
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность