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На учения в Белоруссию прибыл еще один эшелон российских войск
На учения в Белоруссию прибыл еще один эшелон российских войск - РИА Новости, 23.01.2022
На учения в Белоруссию прибыл еще один эшелон российских войск
Очередной эшелон с российскими военнослужащими и военной техникой прибыл в Белоруссию для участия в проверке сил реагирования Союзного государства, сообщило в... РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T13:12
2022-01-23T13:12
2022-01-23T23:36
безопасность
белоруссия
брестская область
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МИНСК, 23 янв — РИА Новости. Очередной эшелон с российскими военнослужащими и военной техникой прибыл в Белоруссию для участия в проверке сил реагирования Союзного государства, сообщило в воскресенье Министерство обороны республики.Белоруссия и Россия проводят внезапную проверку сил и средств реагирования Союзного государства. На завершающем этапе данного мероприятия пройдет белорусско-российское учение "Союзная решимость — 2022" — с 10 по 20 февраля. В рамках учения на военных полигонах в Белоруссии пройдут боевые стрельбы, на отдельных приграничных участках местности страны — тактические мероприятия. Военные отработают пресечение и отражение внешней агрессии, а также противодействие терроризму и защиту интересов Союзного государства."В эти минуты на железнодорожной станции Полонка (Брестская область) встречают очередной эшелон с военнослужащими и военной техникой из России", — говорится в сообщении Минобороны в его Telegram-канале.Подчеркивается, что российские военнослужащие продолжают прибывать для участия в проверке сил реагирования Союзного государства на территории Белоруссии.
https://ria.ru/20220118/ucheniya-1768455551.html
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безопасность, белоруссия, брестская область, россия
13:12 23.01.2022 (обновлено: 23:36 23.01.2022)
На учения в Белоруссию прибыл еще один эшелон российских войск
На учения в Белоруссию прибыл еще один эшелон с российскими военными и техникой