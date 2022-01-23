https://ria.ru/20220123/ucheniya-1769126771.html

На учения в Белоруссию прибыл еще один эшелон российских войск

На учения в Белоруссию прибыл еще один эшелон российских войск - РИА Новости, 23.01.2022

На учения в Белоруссию прибыл еще один эшелон российских войск

Очередной эшелон с российскими военнослужащими и военной техникой прибыл в Белоруссию для участия в проверке сил реагирования Союзного государства, сообщило в... РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T13:12

2022-01-23T13:12

2022-01-23T23:36

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МИНСК, 23 янв — РИА Новости. Очередной эшелон с российскими военнослужащими и военной техникой прибыл в Белоруссию для участия в проверке сил реагирования Союзного государства, сообщило в воскресенье Министерство обороны республики.Белоруссия и Россия проводят внезапную проверку сил и средств реагирования Союзного государства. На завершающем этапе данного мероприятия пройдет белорусско-российское учение "Союзная решимость — 2022" — с 10 по 20 февраля. В рамках учения на военных полигонах в Белоруссии пройдут боевые стрельбы, на отдельных приграничных участках местности страны — тактические мероприятия. Военные отработают пресечение и отражение внешней агрессии, а также противодействие терроризму и защиту интересов Союзного государства."В эти минуты на железнодорожной станции Полонка (Брестская область) встречают очередной эшелон с военнослужащими и военной техникой из России", — говорится в сообщении Минобороны в его Telegram-канале.Подчеркивается, что российские военнослужащие продолжают прибывать для участия в проверке сил реагирования Союзного государства на территории Белоруссии.

https://ria.ru/20220118/ucheniya-1768455551.html

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безопасность, белоруссия, брестская область, россия