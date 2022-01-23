https://ria.ru/20220123/tuapse-1769119287.html

В Туапсе снег повредил кровлю барачного дома

В Туапсе снег повредил кровлю барачного дома - РИА Новости, 23.01.2022

В Туапсе снег повредил кровлю барачного дома

Кровля барачного дома в Туапсинском районе Сочи была повреждена из-за снега, который скопился на крыше, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Краснодарскому... РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T11:33

2022-01-23T11:33

2022-01-23T11:33

происшествия

краснодарский край

сочи

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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СОЧИ, 23 янв – РИА Новости. Кровля барачного дома в Туапсинском районе Сочи была повреждена из-за снега, который скопился на крыше, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Краснодарскому краю.Ранее региональный МЧС объявлял, что на территории Кубани возможно выпадение сильных осадков в виде снега."Двадцать второго января 2022 года в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю поступила информация, что в МО Туапсинский район, х. Островкая щель, 2-е отделение Чайсовхоза, ул. Лесная, в результате выпадения осадков в виде снега и скопления на кровле здания произошло повреждение кровли и чердачного перекрытия в доме барачного типа на 6 квартир, погибших и пострадавших нет", - указывается в релизе.Сообщается, что в доме всего проживали восемь человек, половина из них разместились у родственников и ещё четверо были определены в пункты временного размещения. "Вопросами жизнеобеспечения и проведения аварийно-спасательных работ занимаются муниципальные службы. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю", - сообщает ведомство.

https://ria.ru/20211225/krovlya-1765492178.html

https://realty.ria.ru/20220112/kryshi-1767452192.html

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происшествия, краснодарский край, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия