Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220123/tuapse-1769119287.html
В Туапсе снег повредил кровлю барачного дома
В Туапсе снег повредил кровлю барачного дома - РИА Новости, 23.01.2022
В Туапсе снег повредил кровлю барачного дома
Кровля барачного дома в Туапсинском районе Сочи была повреждена из-за снега, который скопился на крыше, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Краснодарскому... РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T11:33
2022-01-23T11:33
происшествия
краснодарский край
сочи
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760820590_0:0:3133:1763_1920x0_80_0_0_afd9a8693576a2666f6d742d9b14bba3.jpg
СОЧИ, 23 янв – РИА Новости. Кровля барачного дома в Туапсинском районе Сочи была повреждена из-за снега, который скопился на крыше, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Краснодарскому краю.Ранее региональный МЧС объявлял, что на территории Кубани возможно выпадение сильных осадков в виде снега."Двадцать второго января 2022 года в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю поступила информация, что в МО Туапсинский район, х. Островкая щель, 2-е отделение Чайсовхоза, ул. Лесная, в результате выпадения осадков в виде снега и скопления на кровле здания произошло повреждение кровли и чердачного перекрытия в доме барачного типа на 6 квартир, погибших и пострадавших нет", - указывается в релизе.Сообщается, что в доме всего проживали восемь человек, половина из них разместились у родственников и ещё четверо были определены в пункты временного размещения. "Вопросами жизнеобеспечения и проведения аварийно-спасательных работ занимаются муниципальные службы. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю", - сообщает ведомство.
https://ria.ru/20211225/krovlya-1765492178.html
https://realty.ria.ru/20220112/kryshi-1767452192.html
краснодарский край
сочи
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760820590_404:0:3133:2047_1920x0_80_0_0_ff41c494c0ee442e8ead211de456319b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодарский край, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
11:33 23.01.2022
 
В Туапсе снег повредил кровлю барачного дома

В Туапсе снег повредил кровлю барачного дома, погибших и пострадавших нет

© РИА Новости / Александр КряжевСотрудницы МЧС РФ
Сотрудницы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Сотрудницы МЧС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 23 янв – РИА Новости. Кровля барачного дома в Туапсинском районе Сочи была повреждена из-за снега, который скопился на крыше, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Краснодарскому краю.
Ранее региональный МЧС объявлял, что на территории Кубани возможно выпадение сильных осадков в виде снега.
Разрушение части шиферной кровли пятиэтажного в городе Мариинский Посад в Чуваши - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
25 декабря 2021, 19:29
Сильный ветер сорвал кровлю с пятиэтажки в Чувашии
"Двадцать второго января 2022 года в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю поступила информация, что в МО Туапсинский район, х. Островкая щель, 2-е отделение Чайсовхоза, ул. Лесная, в результате выпадения осадков в виде снега и скопления на кровле здания произошло повреждение кровли и чердачного перекрытия в доме барачного типа на 6 квартир, погибших и пострадавших нет", - указывается в релизе.
Сообщается, что в доме всего проживали восемь человек, половина из них разместились у родственников и ещё четверо были определены в пункты временного размещения. "Вопросами жизнеобеспечения и проведения аварийно-спасательных работ занимаются муниципальные службы. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю", - сообщает ведомство.
Сотрудник коммунальных служб убирает снег на крыше московского Гостиного двора - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
12 января, 10:57Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Дела наши кровельные: топ вопросов об уборке московских крыш от снега
 
ПроисшествияКраснодарский крайСочиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:43Украинский политик Мураев заявил, что МИД Британии "подставили"
00:31МИД России заявил, что ждет ответ США на предложенные гарантии безопасности
00:26Запад использует Украину как поле для экспериментов, заявила Захарова
00:19В Польше задержали туристку за нацистское приветствие у ворот Освенцима
00:14В Брюсселе на акции протеста задержали 70 человек
00:08Латвийские инспекторы проверят российские военные объекты
00:06Кандидат в президенты Франции высказался за отмену санкций против России
23:52В США призвали провести совместные учения в Европе из-за Украины
23:36Ситуация с вывозом мусора в Петербурге взята под контроль, заявил Беглов
23:28Врачи назвали эффективный способ побороть бессонницу
23:13США продолжают укреплять оборонный потенциал Украины, заявил Блинкен
23:02В Сирии заявили, что ИГ* использует подростков в боях в городе Эль-Хасаке
22:53Беглов назвал рынок услуг по уборке Петербурга "полукриминальным"
22:46В Идлибе ранили двух сирийских военных
22:36Боррель: протестующие разгромили резиденцию внешнеполитической службы ЕС 1:10
22:34Беглов отреагировал на критику из-за уборки снега в Петербурге
22:24Супруга Янгулбаева находится в спецприемнике в Чечне, заявили в Грозном
22:17МИД Украины заявил, что слова премьера Баварии о России вредят отношениям
22:06Пассажира самолета Сочи — Петербург сняли с рейса за отказ надеть маску
22:01Степашин: Ширак благодарил Ельцина за спасение французского чиновника
Лента новостейМолния
Украинский политик Мураев заявил, что МИД Британии "подставили"МИД России заявил, что ждет ответ США на предложенные гарантии безопасностиЗапад использует Украину как поле для экспериментов, заявила ЗахароваВ Польше задержали туристку за нацистское приветствие у ворот ОсвенцимаВ Брюсселе на акции протеста задержали 70 человекЛатвийские инспекторы проверят российские военные объектыКандидат в президенты Франции высказался за отмену санкций против РоссииВ США призвали провести совместные учения в Европе из-за УкраиныСитуация с вывозом мусора в Петербурге взята под контроль, заявил БегловВрачи назвали эффективный способ побороть бессонницуСША продолжают укреплять оборонный потенциал Украины, заявил БлинкенВ Сирии заявили, что ИГ* использует подростков в боях в городе Эль-ХасакеБеглов назвал рынок услуг по уборке Петербурга "полукриминальным"В Идлибе ранили двух сирийских военныхБоррель: протестующие разгромили резиденцию внешнеполитической службы ЕСБеглов отреагировал на критику из-за уборки снега в ПетербургеСупруга Янгулбаева находится в спецприемнике в Чечне, заявили в ГрозномМИД Украины заявил, что слова премьера Баварии о России вредят отношениямПассажира самолета Сочи — Петербург сняли с рейса за отказ надеть маскуСтепашин: Ширак благодарил Ельцина за спасение французского чиновника