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В Саратовской области возобновили проезд по федеральным трассам
В Саратовской области возобновили проезд по федеральным трассам - РИА Новости, 23.01.2022
В Саратовской области возобновили проезд по федеральным трассам
Движение по двум федеральным трассам в Саратовской области, которое было ограничено с субботы из-за сильной метели, полностью восстановлено, сообщили в... РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T15:23
2022-01-23T15:23
общество
саратовская область
энгельсский район
воскресенский район
угибдд
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САРАТОВ, 23 янв - РИА Новости. Движение по двум федеральным трассам в Саратовской области, которое было ограничено с субботы из-за сильной метели, полностью восстановлено, сообщили в региональном управлении ГИБДД.Сильный снег с утра субботы идет почти во всех районах Саратовской области. С утра субботы в Саратовской области был запрещен проезд для грузовиков и автобусов по федеральной трассе А-298 Саратов - Пристанное - Ершов - Озинки - граница с Казахстаном на участках в Советском, Федоровском, Ершовском, Дергачевском, Озинском, а также в Энгельсском районах из-за сильной метели и плохой видимости. Аналогичные ограничения были введены с 16.00 (15.00 мск) на участке трассы Сызрань - Саратов - Волгоград в Балаковском и Хвалынском районах Саратовской области. Кроме того, для всех видов транспорта временно закрыты региональные дороги местного значения, которые обеспечивают подъезд к 96 населенным пунктам Ершовского, Дергачевского, Озинского и Федоровского районов."На данный момент все (федеральные) трассы открыты", - сказали журналистам в пресс-службе УГИБДД.Как сообщил вице-губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале, снегопад во многих районах прекратился, но сложности возникают из-за низовых метелей, из-за чего на некоторых дорогах высота снежных заносов превышает один метр. По его словам, в настоящее время закрыт проезд по региональным дорогам местного значения, которые обеспечивают проезд к 33 селам Ершовского, Пугачевского, Дергачевского, Воскресенского, Федоровского, Озинского, Краснокутского, Энгельсского, Питерского и Екатериновского районов."В тех случаях, где невозможно пробить дорогу стандартной техникой, задействуются силы мобильного отряда тяжелой техники облспаса... Никто из ответственных за уборку снега в администрациях (муниципалитетов) и профильных структурах правительства региона сегодня не уйдет с работы, пока проезд не будет обеспечен", - подчеркнул он.Бусаргин добавил, что в настоящее время тяжелая спецтехника службы спасения пробивает проезд к селу Изнаир Екатериновского района, поселкам Черноморец Воскресенского района и Долинный Энгельсского района.
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саратовская область
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общество, саратовская область, энгельсский район, воскресенский район, угибдд
15:23 23.01.2022
 
В Саратовской области возобновили проезд по федеральным трассам

В Саратовской области возобновили проезд по федеральным трассам после метели

© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкАвтомобиль на проезжей части
Автомобиль на проезжей части - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Автомобиль на проезжей части. Архивное фото
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САРАТОВ, 23 янв - РИА Новости. Движение по двум федеральным трассам в Саратовской области, которое было ограничено с субботы из-за сильной метели, полностью восстановлено, сообщили в региональном управлении ГИБДД.
Сильный снег с утра субботы идет почти во всех районах Саратовской области. С утра субботы в Саратовской области был запрещен проезд для грузовиков и автобусов по федеральной трассе А-298 Саратов - Пристанное - Ершов - Озинки - граница с Казахстаном на участках в Советском, Федоровском, Ершовском, Дергачевском, Озинском, а также в Энгельсском районах из-за сильной метели и плохой видимости. Аналогичные ограничения были введены с 16.00 (15.00 мск) на участке трассы Сызрань - Саратов - Волгоград в Балаковском и Хвалынском районах Саратовской области. Кроме того, для всех видов транспорта временно закрыты региональные дороги местного значения, которые обеспечивают подъезд к 96 населенным пунктам Ершовского, Дергачевского, Озинского и Федоровского районов.
"На данный момент все (федеральные) трассы открыты", - сказали журналистам в пресс-службе УГИБДД.
Как сообщил вице-губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале, снегопад во многих районах прекратился, но сложности возникают из-за низовых метелей, из-за чего на некоторых дорогах высота снежных заносов превышает один метр. По его словам, в настоящее время закрыт проезд по региональным дорогам местного значения, которые обеспечивают проезд к 33 селам Ершовского, Пугачевского, Дергачевского, Воскресенского, Федоровского, Озинского, Краснокутского, Энгельсского, Питерского и Екатериновского районов.
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"В тех случаях, где невозможно пробить дорогу стандартной техникой, задействуются силы мобильного отряда тяжелой техники облспаса... Никто из ответственных за уборку снега в администрациях (муниципалитетов) и профильных структурах правительства региона сегодня не уйдет с работы, пока проезд не будет обеспечен", - подчеркнул он.
Бусаргин добавил, что в настоящее время тяжелая спецтехника службы спасения пробивает проезд к селу Изнаир Екатериновского района, поселкам Черноморец Воскресенского района и Долинный Энгельсского района.
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ОбществоСаратовская областьЭнгельсский районВоскресенский районУГИБДД
 
 
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