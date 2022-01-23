https://ria.ru/20220123/torgovlya-1769116528.html

ТЦ "Калита" в Москве грозит закрытие за нарушение антиковидных мер

ТЦ "Калита" в Москве грозит закрытие за нарушение антиковидных мер - РИА Новости, 23.01.2022

ТЦ "Калита" в Москве грозит закрытие за нарушение антиковидных мер

Торговый центр "Калита" в ЮЗАО Москвы могут закрыть на 90 суток за нарушения мер против коронавирусной инфекции, сообщил журналистам главный инспектор... РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T10:50

2022-01-23T10:50

2022-01-23T10:50

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Торговый центр "Калита" в ЮЗАО Москвы могут закрыть на 90 суток за нарушения мер против коронавирусной инфекции, сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Андрей Харламов."Объединением в ходе мониторинга соблюдения объектами торговли режима повышенной готовности были выявлены нарушения в торговом центре "Калита", который расположен по адресу: Новоясеневский проспект,7. Сотрудники и посетители находились на территории магазина без средств индивидуальной защиты. Помимо этого, были отмечены случаи ношения масок ненадлежащим образом (на подбородке), что также является нарушением. Администрацией торгово-развлекательного центра не были приняты исчерпывающие меры по организации соблюдения санитарно-эпидемиологических требований", - пояснил Харламов.Он добавил, что за подобные нарушения грозят штрафы в размере 300 тысяч рублей. В случае установления фактов причинения вреда здоровью человека может быть назначен штраф до 1 миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

https://ria.ru/20220122/peterburg-1769044053.html

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