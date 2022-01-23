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Мураев связал обвинения в свой адрес с планами "закрыть" его телеканал
Мураев связал обвинения в свой адрес с планами "закрыть" его телеканал - РИА Новости, 23.01.2022
Мураев связал обвинения в свой адрес с планами "закрыть" его телеканал
Бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев, которого МИД Великобритании бездоказательно объявил "пророссийским лидером в Киеве", предположил, что... РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T06:47
2022-01-23T07:02
в мире
украина
великобритания
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ЛОНДОН, 23 янв - РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев, которого МИД Великобритании бездоказательно объявил "пророссийским лидером в Киеве", предположил, что обвинения в его адрес могут быть связаны с чьим-то желанием "закрыть еще один независимый телеканал".Мураеву принадлежит украинский телеканал "Наш". По его словам, как человеку, "который в течение четырех лет находится под санкциями РФ, которому запрещен въезд в Россию из-за угрозы национальной безопасности и активы отца которого были заморожены в России", ему "трудно комментировать" заявление британского МИД.МИД Великобритании ранее бездоказательно обвинил российские спецслужбы в том, что они якобы планируют посадить в Киеве "пророссийского лидера", в качестве которого в заявлении министерства назван бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев. Заявление было сделано спустя несколько часов после предупреждения российского МИД о готовящихся информационных и военных провокаций со стороны Запада, в частности США, по украинской тематике. При этом никаких доказательств своих заявлений британское ведомство не привело. МИД России, комментируя заявление британского МИД, назвал его дезинформацией и еще одним свидетельством того, что именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины.Мураев, который попал под российские санкции в 2018 году, в ответ на заявление Форин-офиса сообщил изданию "Страна.UA", что у его семьи в России "арестованы активы", и как это все сочетается у британских спецслужб и Форин-офиса - "это вопрос к мистеру Бину". В интервью британской Telegraph Мураев назвал себя "патриотом своей страны", заявив, что подозревать надо "другого кандидата" - сама газета считает, что Мураев намекает на Виктора Медведчука, с которым у него существует коммерческий конфликт.При переформатировании на Украине партии "Оппозиционный блок" в "Оппозиционную платформу - За жизнь" Мураев вышел из ее состава и создал свою политсилу "Наши". Ранее он являлся владельцем телеканала NewsOne, а позднее основал свой телеканал "Наш". Телеканал NewsOne, как и еще два других, "112 Украина" и ZIK, находится на Украине под санкциями, они являются оппозиционными к власти, их ассоциируют с председателем политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. Телеканалы прекратили эфирное вещание.Заявление МИД Великобритании о Мураеве - уже вторая за двое суток неувязка в суждениях британской дипломатии под руководством Лиз Трасс: в пятницу, выступая в аналитическом центре Института Лоуи в Сиднее, та заявила, что Украина пережила немало вторжений - "от монголов до татар". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после высказываний Трасс по Украине задалась вопросом об учебном заведении, выдавшем министру диплом.
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в мире, украина, великобритания
06:47 23.01.2022 (обновлено: 07:02 23.01.2022)
 
Мураев связал обвинения в свой адрес с планами "закрыть" его телеканал

Украинский политик Мураев связал заявление МИД Британии с планами "закрыть" его телеканал

© Фото : tov_sergeant Евгений Мураев
Евгений Мураев - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
© Фото : tov_sergeant
Евгений Мураев
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ЛОНДОН, 23 янв - РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев, которого МИД Великобритании бездоказательно объявил "пророссийским лидером в Киеве", предположил, что обвинения в его адрес могут быть связаны с чьим-то желанием "закрыть еще один независимый телеканал".
"Мне трудно переварить эту глупость и чушь. Может быть, кто-то хочет закрыть еще один независимый телеканал", - сказал Мураев британской газете Telegraph.
Мураеву принадлежит украинский телеканал "Наш". По его словам, как человеку, "который в течение четырех лет находится под санкциями РФ, которому запрещен въезд в Россию из-за угрозы национальной безопасности и активы отца которого были заморожены в России", ему "трудно комментировать" заявление британского МИД.
МИД Великобритании ранее бездоказательно обвинил российские спецслужбы в том, что они якобы планируют посадить в Киеве "пророссийского лидера", в качестве которого в заявлении министерства назван бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев. Заявление было сделано спустя несколько часов после предупреждения российского МИД о готовящихся информационных и военных провокаций со стороны Запада, в частности США, по украинской тематике. При этом никаких доказательств своих заявлений британское ведомство не привело. МИД России, комментируя заявление британского МИД, назвал его дезинформацией и еще одним свидетельством того, что именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины.
Мураев, который попал под российские санкции в 2018 году, в ответ на заявление Форин-офиса сообщил изданию "Страна.UA", что у его семьи в России "арестованы активы", и как это все сочетается у британских спецслужб и Форин-офиса - "это вопрос к мистеру Бину". В интервью британской Telegraph Мураев назвал себя "патриотом своей страны", заявив, что подозревать надо "другого кандидата" - сама газета считает, что Мураев намекает на Виктора Медведчука, с которым у него существует коммерческий конфликт.
При переформатировании на Украине партии "Оппозиционный блок" в "Оппозиционную платформу - За жизнь" Мураев вышел из ее состава и создал свою политсилу "Наши". Ранее он являлся владельцем телеканала NewsOne, а позднее основал свой телеканал "Наш". Телеканал NewsOne, как и еще два других, "112 Украина" и ZIK, находится на Украине под санкциями, они являются оппозиционными к власти, их ассоциируют с председателем политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. Телеканалы прекратили эфирное вещание.
Заявление МИД Великобритании о Мураеве - уже вторая за двое суток неувязка в суждениях британской дипломатии под руководством Лиз Трасс: в пятницу, выступая в аналитическом центре Института Лоуи в Сиднее, та заявила, что Украина пережила немало вторжений - "от монголов до татар". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после высказываний Трасс по Украине задалась вопросом об учебном заведении, выдавшем министру диплом.
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