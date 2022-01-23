https://ria.ru/20220123/tantsy-1768964221.html

"Танцы со звездами": как делается шоу

"Танцы со звездами": как делается шоу - РИА Новости, 23.01.2022

"Танцы со звездами": как делается шоу

Сегодня выйдет второй выпуск нового сезона шоу "Танцы со звездами" на телеканале "Россия 1". Участники покажут очередные номера, на подготовку которых у них... РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T01:18

2022-01-23T01:18

2022-01-23T01:18

шоубиз

дмитрий харатьян

мария миронова

евгений папунаишвили

россия-1 (телеканал)

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Сегодня выйдет второй выпуск нового сезона шоу "Танцы со звездами" на телеканале "Россия 1". Участники покажут очередные номера, на подготовку которых у них была всего неделя. Как создается шоу – в материале РИА Новости. Формат: шоу навылет"Танцы со звездами" – это российская версия английской программы Strictly Come Dancing. Франшиза выходила в более чем 60 странах по всему миру. В России нынешний сезон 13-й по счету. В программе принимают участие танцевальные пары, в которых один партнер профессионал, другой – популярный артист. В каждом выпуске пара показывает новый танец, за который получает баллы от жюри, а затем к ним добавляют результаты зрительского голосования. Участники, которые набирают наименьшее количество очков, выбывают из соревнования. В конце сезона определяется победитель. Соревновательная составляющая шоу для некоторых участников становится стрессовой. Так, например, Марина Зудина после первого выпуска отметила, что хотела бы танцевать до финала шоу. "Некомфортно то, что пары выбывают. Хочется, чтобы это шоу длилось как можно дольше. Конечно, непривычно получать оценки. Я сама профессионал и могу оценивать, но в "Танцах со звездами" я в роли ученицы и выслушиваю замечания – это помогает", – сказала Зудина РИА Новости.Непрофессиональные танцоры: как готовят шоуПодготовка в программе начинается задолго до первого выпуска. Прежде всего, продюсеры подбирают пары, а затем они начинают тренироваться, рассказал РИА Новости главный хореограф и режиссер-постановщик шоу Василий Козарь. Когда речь идет о "подготовленных участниках", то здесь организаторы шоу имеют ввиду минимальные навыки. Далее у участников есть всего неделя, чтобы подготовить новый танец, при этом по правилам шоу на это отводят четыре тренировки, но в действительности конкурсанты уделяют этому больше времени. Об этом РИА Новости рассказал профессиональный танцор Евгений Папунаишвили, который выступает в паре с актрисой Марией Мироновой. Моральный дух: танцы – это спортОтдельным вопросом стоит физическая нагрузка в шоу. Большинство танцев, которые показывают участники, входят в программу спортивных соревнований. При этом непрофессиональные партнеры сталкиваются с моральной составляющей подготовки номеров. Например, главной проблемой для Ольги Медынич стало найти баланс между собственным восприятием танца и реальным положением дел. Для каких-то непрофессионалов сложным становится стать частью танцевальной композиции, где важную роль играет музыка. Среди них Мария Миронова, но артистка отметила, что как раз актерское мастерство позволяет с этим справиться.Второй выпуск: новые танцыСвежий выпуск выйдет в прямом эфире сегодня в 17:50. Темой станет гротеск. А участники проводят последние репетиции перед своими выступлениями.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала, Дмитрий Харатьян и его напарница Ульяна Максимкина готовятся представить зрителям рубму, Мария Миронова с Евгением Папунаишвили покажут фокстрот, Марина Зудина и Максим Петров станцуют ча-ча-ча, а Александра Ребенок в паре с Михаилом Щепкиным покажут самбу.

https://radiosputnik.ria.ru/20210222/manukyan-1598545258.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сергей Кордо Генеральный продюсер шоу "Танцы со звездами"

Василий Козарь главный хореограф шоу "Танцы со звездами"

дмитрий харатьян, мария миронова, евгений папунаишвили, россия-1 (телеканал)