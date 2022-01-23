https://ria.ru/20220123/tantsy-1768964221.html
"Танцы со звездами": как делается шоу
"Танцы со звездами": как делается шоу - РИА Новости, 23.01.2022
"Танцы со звездами": как делается шоу
Сегодня выйдет второй выпуск нового сезона шоу "Танцы со звездами" на телеканале "Россия 1". Участники покажут очередные номера, на подготовку которых у них... РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T01:18
2022-01-23T01:18
2022-01-23T01:18
шоубиз
дмитрий харатьян
мария миронова
евгений папунаишвили
россия-1 (телеканал)
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Сегодня выйдет второй выпуск нового сезона шоу "Танцы со звездами" на телеканале "Россия 1". Участники покажут очередные номера, на подготовку которых у них была всего неделя. Как создается шоу – в материале РИА Новости. Формат: шоу навылет"Танцы со звездами" – это российская версия английской программы Strictly Come Dancing. Франшиза выходила в более чем 60 странах по всему миру. В России нынешний сезон 13-й по счету. В программе принимают участие танцевальные пары, в которых один партнер профессионал, другой – популярный артист. В каждом выпуске пара показывает новый танец, за который получает баллы от жюри, а затем к ним добавляют результаты зрительского голосования. Участники, которые набирают наименьшее количество очков, выбывают из соревнования. В конце сезона определяется победитель. Соревновательная составляющая шоу для некоторых участников становится стрессовой. Так, например, Марина Зудина после первого выпуска отметила, что хотела бы танцевать до финала шоу. "Некомфортно то, что пары выбывают. Хочется, чтобы это шоу длилось как можно дольше. Конечно, непривычно получать оценки. Я сама профессионал и могу оценивать, но в "Танцах со звездами" я в роли ученицы и выслушиваю замечания – это помогает", – сказала Зудина РИА Новости.Непрофессиональные танцоры: как готовят шоуПодготовка в программе начинается задолго до первого выпуска. Прежде всего, продюсеры подбирают пары, а затем они начинают тренироваться, рассказал РИА Новости главный хореограф и режиссер-постановщик шоу Василий Козарь. Когда речь идет о "подготовленных участниках", то здесь организаторы шоу имеют ввиду минимальные навыки. Далее у участников есть всего неделя, чтобы подготовить новый танец, при этом по правилам шоу на это отводят четыре тренировки, но в действительности конкурсанты уделяют этому больше времени. Об этом РИА Новости рассказал профессиональный танцор Евгений Папунаишвили, который выступает в паре с актрисой Марией Мироновой. Моральный дух: танцы – это спортОтдельным вопросом стоит физическая нагрузка в шоу. Большинство танцев, которые показывают участники, входят в программу спортивных соревнований. При этом непрофессиональные партнеры сталкиваются с моральной составляющей подготовки номеров. Например, главной проблемой для Ольги Медынич стало найти баланс между собственным восприятием танца и реальным положением дел. Для каких-то непрофессионалов сложным становится стать частью танцевальной композиции, где важную роль играет музыка. Среди них Мария Миронова, но артистка отметила, что как раз актерское мастерство позволяет с этим справиться.Второй выпуск: новые танцыСвежий выпуск выйдет в прямом эфире сегодня в 17:50. Темой станет гротеск. А участники проводят последние репетиции перед своими выступлениями.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала, Дмитрий Харатьян и его напарница Ульяна Максимкина готовятся представить зрителям рубму, Мария Миронова с Евгением Папунаишвили покажут фокстрот, Марина Зудина и Максим Петров станцуют ча-ча-ча, а Александра Ребенок в паре с Михаилом Щепкиным покажут самбу.
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Сергей Кордо
Генеральный продюсер шоу "Танцы со звездами"
Василий Козарь
главный хореограф шоу "Танцы со звездами"
дмитрий харатьян, мария миронова, евгений папунаишвили, россия-1 (телеканал)
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Сегодня выйдет второй выпуск нового сезона шоу "Танцы со звездами" на телеканале "Россия 1". Участники покажут очередные номера, на подготовку которых у них была всего неделя. Как создается шоу – в материале РИА Новости.
Формат: шоу навылет
"Танцы со звездами" – это российская версия английской программы Strictly Come Dancing. Франшиза выходила в более чем 60 странах по всему миру.
В России нынешний сезон 13-й по счету. В программе принимают участие танцевальные пары, в которых один партнер профессионал, другой – популярный артист.
В каждом выпуске пара показывает новый танец, за который получает баллы от жюри, а затем к ним добавляют результаты зрительского голосования. Участники, которые набирают наименьшее количество очков, выбывают из соревнования. В конце сезона определяется победитель.
"Формула шоу проста: человек преодолевает себя, делает то, чем никогда не занимался. Были примеры, когда люди приходили, даже не умеющие двигаться или красиво ходить, а к пятой программе звезда начинала танцевать. По реакции зрителей видно: рейтинги такой пары подскакивают".
Сергей Кордо
Генеральный продюсер шоу "Танцы со звездами"
Соревновательная составляющая шоу для некоторых участников становится стрессовой. Так, например, Марина Зудина после первого выпуска отметила, что хотела бы танцевать до финала шоу.
"Некомфортно то, что пары выбывают. Хочется, чтобы это шоу длилось как можно дольше. Конечно, непривычно получать оценки. Я сама профессионал и могу оценивать, но в "Танцах со звездами" я в роли ученицы и выслушиваю замечания – это помогает", – сказала Зудина РИА Новости.
Непрофессиональные танцоры: как готовят шоу
Подготовка в программе начинается задолго до первого выпуска. Прежде всего, продюсеры подбирают пары, а затем они начинают тренироваться, рассказал РИА Новости главный хореограф и режиссер-постановщик шоу Василий Козарь.
"Мы начали заниматься примерно за три недели до проекта. Это среднее время для всех пар, хотя кто-то начал заниматься позже. Непрофессионалы начали учить шаги и за полторы недели пары начали готовить первый танец. Даже если на шоу приходит подготовленный человек, который занимался когда-то танцами, все равно они начинают заново, потому что нужно почувствовать партнера и отработать с ним базовые шаги".
Василий Козарь
главный хореограф шоу "Танцы со звездами"
Когда речь идет о "подготовленных участниках", то здесь организаторы шоу имеют ввиду минимальные навыки.
"Большинство участников шоу – артисты, а в театральных вузах есть целых два семестра танцев. Возможно, кто-то сдавал этот предмет на тройку (смеется). Но многие начинают с самого начала", – сказал Кордо.
Далее у участников есть всего неделя, чтобы подготовить новый танец, при этом по правилам шоу на это отводят четыре тренировки, но в действительности конкурсанты уделяют этому больше времени. Об этом РИА Новости рассказал профессиональный танцор Евгений Папунаишвили, который выступает в паре с актрисой Марией Мироновой.
"За каждым танцем стоят многочасовые тренировки. С Марией мы занимались по пять, шесть, даже семь часов! Это невероятно", – подчеркнул Папунаишвили.
Моральный дух: танцы – это спорт
Отдельным вопросом стоит физическая нагрузка в шоу. Большинство танцев, которые показывают участники, входят в программу спортивных соревнований.
"Танцы – это спорт, и это отнимает много сил и к тому же травмоопасно. Нужно подготовить и тело, и мозги. Есть люди, которые быстро осваивают элементы, но на следующий день начинает что-то в теле начинает болеть. Но кураж от сцены лечит, и все готовы идти дальше", – подчеркнул Козарь.
При этом непрофессиональные партнеры сталкиваются с моральной составляющей подготовки номеров. Например, главной проблемой для Ольги Медынич стало найти баланс между собственным восприятием танца и реальным положением дел.
"Много эмоций забирает то, что ты не можешь договориться со своим телом. Тебе в какой-то момент на репетиции кажется, что ты танцуешь гениально, но потом смотришь запись и понимаешь, что это не так. Нужно найти гармонию, чтобы внутренне ощущение танца совпадало с реальным", – сказала Медынич.
Для каких-то непрофессионалов сложным становится стать частью танцевальной композиции, где важную роль играет музыка. Среди них Мария Миронова, но артистка отметила, что как раз актерское мастерство позволяет с этим справиться.
"Театральная школа помогает ощущать музыку. Это самое главное, когда ты чувствуешь композицию. Меня представляют как актрису с классическими образами, но с вальсом как раз и возникли сложности, потому что мне больше нравятся зажигательные мелодии. Я немного мучилась, потому что понимала, что если я не почувствую музыку, то танец будет выглядеть, как просто поставленные движения, без эмоций", – отметила Миронова.
Второй выпуск: новые танцы
Свежий выпуск выйдет в прямом эфире сегодня в 17:50. Темой станет гротеск. А участники проводят последние репетиции перед своими выступлениями.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала, Дмитрий Харатьян и его напарница Ульяна Максимкина готовятся представить зрителям рубму, Мария Миронова с Евгением Папунаишвили покажут фокстрот, Марина Зудина и Максим Петров станцуют ча-ча-ча, а Александра Ребенок в паре с Михаилом Щепкиным покажут самбу.