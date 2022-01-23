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При нападении на западе Таиланда погиб британец

При нападении на западе Таиланда погиб британец - РИА Новости, 23.01.2022

При нападении на западе Таиланда погиб британец

Один британец погиб, еще один пострадал в результате нападения в городе Канчанабури на западе Таиланда, сообщает газета Bangkok Post. РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T13:46

2022-01-23T13:46

2022-01-23T13:46

в мире

таиланд

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Один британец погиб, еще один пострадал в результате нападения в городе Канчанабури на западе Таиланда, сообщает газета Bangkok Post.Инцидент произошел в субботу. У погибшего 49-летнего мужчины были обнаружены ножевые ранения в области шеи. Его 55-летний соотечественник остался жив, но был ранен, его доставили в больницу. По данным полиции, британцы громко слушали музыку и употребляли алкогольные напитки поздно ночью. К ним подошел мужчина, напал на них, а затем скрылся.Полиция задержала 23-летнего подозреваемого, он прятался у родственника, напротив дома, где произошло нападение. Как сообщается, он имеет психические расстройства.

https://ria.ru/20200208/1564435360.html

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в мире, таиланд