https://ria.ru/20220123/swift-1769130541.html

Угрозы отключить Россию от SWIFT несерьезны, считает глава делегации в Вене

Угрозы отключить Россию от SWIFT несерьезны, считает глава делегации в Вене - РИА Новости, 23.01.2022

Угрозы отключить Россию от SWIFT несерьезны, считает глава делегации в Вене

Угрозы отключить Россию от системы межбанковских расчетов SWIFT несерьезны, заявил в воскресенье руководитель россйской делегации на переговорах в Вене по... РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T14:07

2022-01-23T14:07

2022-01-23T21:39

киев

вена

дмитрий песков

евросоюз

нато

санкции в отношении россии

swift

россия

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Угрозы отключить Россию от системы межбанковских расчетов SWIFT несерьезны, заявил в воскресенье руководитель россйской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов."Об этом речи не идет. Это невозможно просто, де-факто. Отключить Россию, с нефтью, с газом, со всеми делами? Да они смеются. Это сразу было понятно — это называется сразу напугать, а потом "ой, не напугались, ну ладно, тогда не будем", — сказал Гаврилов в эфире YouTube-канала "Изолента live"."Это напоминает мне животное, которое ест кактус: колется, но все равно продолжает есть", — добавил Гаврилов.Ранее министр экономики, вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что отключение России от SWIFT стало бы крайней мерой, однако нет смысла строить догадки об "абстрактных санкциях". В начале прошлой недели немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники сообщила, что США и Евросоюз исключили отключение российских банков от системы межбанковских расчетов SWIFT как вариант возможных санкций, но рассматривают возможность введения точечных санкций против банков России.Однако позже пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация США не исключает возможности отключения российских банков от системы SWIFT в случае дальнейшей эскалации кризиса вокруг Украины, консультации Вашингтона с партнерами на этот счет продолжаются.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД России ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220117/swift-1768282083.html

https://ria.ru/20220121/swift-1768851799.html

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киев, вена, дмитрий песков, евросоюз, нато, санкции в отношении россии, swift, россия, константин гаврилов