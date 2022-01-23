Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220123/swift-1769130541.html
Угрозы отключить Россию от SWIFT несерьезны, считает глава делегации в Вене
Угрозы отключить Россию от SWIFT несерьезны, считает глава делегации в Вене - РИА Новости, 23.01.2022
Угрозы отключить Россию от SWIFT несерьезны, считает глава делегации в Вене
Угрозы отключить Россию от системы межбанковских расчетов SWIFT несерьезны, заявил в воскресенье руководитель россйской делегации на переговорах в Вене по... РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T14:07
2022-01-23T21:39
киев
вена
дмитрий песков
евросоюз
нато
санкции в отношении россии
swift
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602329577_0:101:2597:1562_1920x0_80_0_0_41518e717854e2acaa010308defcca13.jpg
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Угрозы отключить Россию от системы межбанковских расчетов SWIFT несерьезны, заявил в воскресенье руководитель россйской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов."Об этом речи не идет. Это невозможно просто, де-факто. Отключить Россию, с нефтью, с газом, со всеми делами? Да они смеются. Это сразу было понятно — это называется сразу напугать, а потом "ой, не напугались, ну ладно, тогда не будем", — сказал Гаврилов в эфире YouTube-канала "Изолента live"."Это напоминает мне животное, которое ест кактус: колется, но все равно продолжает есть", — добавил Гаврилов.Ранее министр экономики, вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что отключение России от SWIFT стало бы крайней мерой, однако нет смысла строить догадки об "абстрактных санкциях". В начале прошлой недели немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники сообщила, что США и Евросоюз исключили отключение российских банков от системы межбанковских расчетов SWIFT как вариант возможных санкций, но рассматривают возможность введения точечных санкций против банков России.Однако позже пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация США не исключает возможности отключения российских банков от системы SWIFT в случае дальнейшей эскалации кризиса вокруг Украины, консультации Вашингтона с партнерами на этот счет продолжаются.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД России ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220117/swift-1768282083.html
https://ria.ru/20220121/swift-1768851799.html
киев
вена
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602329577_147:0:2451:1728_1920x0_80_0_0_d35de3f68cec93b808be33d87c3147f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, вена, дмитрий песков, евросоюз, нато, санкции в отношении россии, swift, россия, константин гаврилов
14:07 23.01.2022 (обновлено: 21:39 23.01.2022)
 
Угрозы отключить Россию от SWIFT несерьезны, считает глава делегации в Вене

Глава делегации России в Вене Гаврилов: угрозы отключить Россию от SWIFT несерьезны

© Фото : SWIFTЛоготип SWIFT
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
© Фото : SWIFT
Логотип SWIFT. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Угрозы отключить Россию от системы межбанковских расчетов SWIFT несерьезны, заявил в воскресенье руководитель россйской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"Об этом речи не идет. Это невозможно просто, де-факто. Отключить Россию, с нефтью, с газом, со всеми делами? Да они смеются. Это сразу было понятно — это называется сразу напугать, а потом "ой, не напугались, ну ладно, тогда не будем", — сказал Гаврилов в эфире YouTube-канала "Изолента live".
"Это напоминает мне животное, которое ест кактус: колется, но все равно продолжает есть", — добавил Гаврилов.
Ранее министр экономики, вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что отключение России от SWIFT стало бы крайней мерой, однако нет смысла строить догадки об "абстрактных санкциях". В начале прошлой недели немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники сообщила, что США и Евросоюз исключили отключение российских банков от системы межбанковских расчетов SWIFT как вариант возможных санкций, но рассматривают возможность введения точечных санкций против банков России.
Резиденция президента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
17 января, 21:30
Белый дом не исключил возможности отключения России от SWIFT
Однако позже пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация США не исключает возможности отключения российских банков от системы SWIFT в случае дальнейшей эскалации кризиса вокруг Украины, консультации Вашингтона с партнерами на этот счет продолжаются.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД России ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
21 января, 09:56
В Германии назвали отключение России от SWIFT крайней мерой
 
КиевВенаДмитрий ПесковЕвросоюзНАТОСанкции в отношении РоссииSWIFTРоссияКонстантин Гаврилов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:43Украинский политик Мураев заявил, что МИД Британии "подставили"
00:31МИД России заявил, что ждет ответ США на предложенные гарантии безопасности
00:26Запад использует Украину как поле для экспериментов, заявила Захарова
00:19В Польше задержали туристку за нацистское приветствие у ворот Освенцима
00:14В Брюсселе на акции протеста задержали 70 человек
00:08Латвийские инспекторы проверят российские военные объекты
00:06Кандидат в президенты Франции высказался за отмену санкций против России
23:52В США призвали провести совместные учения в Европе из-за Украины
23:36Ситуация с вывозом мусора в Петербурге взята под контроль, заявил Беглов
23:28Врачи назвали эффективный способ побороть бессонницу
23:13США продолжают укреплять оборонный потенциал Украины, заявил Блинкен
23:02В Сирии заявили, что ИГ* использует подростков в боях в городе Эль-Хасаке
22:53Беглов назвал рынок услуг по уборке Петербурга "полукриминальным"
22:46В Идлибе ранили двух сирийских военных
22:36Боррель: протестующие разгромили резиденцию внешнеполитической службы ЕС 1:10
22:34Беглов отреагировал на критику из-за уборки снега в Петербурге
22:24Супруга Янгулбаева находится в спецприемнике в Чечне, заявили в Грозном
22:17МИД Украины заявил, что слова премьера Баварии о России вредят отношениям
22:06Пассажира самолета Сочи — Петербург сняли с рейса за отказ надеть маску
22:01Степашин: Ширак благодарил Ельцина за спасение французского чиновника
Лента новостейМолния
Украинский политик Мураев заявил, что МИД Британии "подставили"МИД России заявил, что ждет ответ США на предложенные гарантии безопасностиЗапад использует Украину как поле для экспериментов, заявила ЗахароваВ Польше задержали туристку за нацистское приветствие у ворот ОсвенцимаВ Брюсселе на акции протеста задержали 70 человекЛатвийские инспекторы проверят российские военные объектыКандидат в президенты Франции высказался за отмену санкций против РоссииВ США призвали провести совместные учения в Европе из-за УкраиныСитуация с вывозом мусора в Петербурге взята под контроль, заявил БегловВрачи назвали эффективный способ побороть бессонницуСША продолжают укреплять оборонный потенциал Украины, заявил БлинкенВ Сирии заявили, что ИГ* использует подростков в боях в городе Эль-ХасакеБеглов назвал рынок услуг по уборке Петербурга "полукриминальным"В Идлибе ранили двух сирийских военныхБоррель: протестующие разгромили резиденцию внешнеполитической службы ЕСБеглов отреагировал на критику из-за уборки снега в ПетербургеСупруга Янгулбаева находится в спецприемнике в Чечне, заявили в ГрозномМИД Украины заявил, что слова премьера Баварии о России вредят отношениямПассажира самолета Сочи — Петербург сняли с рейса за отказ надеть маскуСтепашин: Ширак благодарил Ельцина за спасение французского чиновника