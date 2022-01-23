14:07 23.01.2022 (обновлено: 21:39 23.01.2022)
Угрозы отключить Россию от SWIFT несерьезны, считает глава делегации в Вене
Глава делегации России в Вене Гаврилов: угрозы отключить Россию от SWIFT несерьезны
Логотип SWIFT. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Угрозы отключить Россию от системы межбанковских расчетов SWIFT несерьезны, заявил в воскресенье руководитель россйской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"Об этом речи не идет. Это невозможно просто, де-факто. Отключить Россию, с нефтью, с газом, со всеми делами? Да они смеются. Это сразу было понятно — это называется сразу напугать, а потом "ой, не напугались, ну ладно, тогда не будем", — сказал Гаврилов в эфире YouTube-канала "Изолента live".
"Это напоминает мне животное, которое ест кактус: колется, но все равно продолжает есть", — добавил Гаврилов.
Ранее министр экономики, вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что отключение России от SWIFT стало бы крайней мерой, однако нет смысла строить догадки об "абстрактных санкциях". В начале прошлой недели немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники сообщила, что США и Евросоюз исключили отключение российских банков от системы межбанковских расчетов SWIFT как вариант возможных санкций, но рассматривают возможность введения точечных санкций против банков России.
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Однако позже пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация США не исключает возможности отключения российских банков от системы SWIFT в случае дальнейшей эскалации кризиса вокруг Украины, консультации Вашингтона с партнерами на этот счет продолжаются.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД России ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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