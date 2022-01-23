https://ria.ru/20220123/sudno-1769128810.html

ВМС США перехватили судно, шедшее из Ирана

ВМС США перехватили судно, шедшее из Ирана - РИА Новости, 23.01.2022

ВМС США перехватили судно, шедшее из Ирана

ВМС США перехватили судно, шедшее из Ирана и якобы перевозившее правящим на севере Йемена повстанцам из движения "Ансар Аллах" (хуситам) удобрения, которые... РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T13:40

2022-01-23T13:40

2022-01-23T13:40

в мире

йемен

военно-морские силы сша

персидский залив

оманский залив

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. ВМС США перехватили судно, шедшее из Ирана и якобы перевозившее правящим на севере Йемена повстанцам из движения "Ансар Аллах" (хуситам) удобрения, которые можно использовать при изготовлении взрывчатых веществ, сообщает пятый флот ВМС США.Отмечается, что судно, отправившееся из Ирана, следовало по пути, который "традиционно используется для поставок оружия йеменским хуситам". Оно было перехвачено в Оманском заливе."В результате проверки гражданства судна, проведения досмотра американские силы обнаружили 40 тонн мочевины, химическое соединение, используемое для агроудобрений, которое также используется для производства взрывчатых веществ", - следует из заявления американского пятого флота, размещенном в Twitter.Ранее ВМС США заявили, что Центральное командование, пятый флот ВМС США совместно с коалиционными военно-морскими силами (CMF) изъяли рекордное количество нелегальных грузов в результате морского патрулирования в 2021 году региона Персидского залива.

https://radiosputnik.ria.ru/20211103/zakhvat-1757643841.html

https://ria.ru/20211109/iran-1758277587.html

йемен

персидский залив

оманский залив

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в мире, йемен, военно-морские силы сша, персидский залив, оманский залив