ВМС США перехватили судно, шедшее из Ирана
ВМС США перехватили судно, якобы переправлявшее груз хуситам из Ирана
Эсминец ВМС США "Портер". Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. ВМС США перехватили судно, шедшее из Ирана и якобы перевозившее правящим на севере Йемена повстанцам из движения "Ансар Аллах" (хуситам) удобрения, которые можно использовать при изготовлении взрывчатых веществ, сообщает пятый флот ВМС США.
Отмечается, что судно, отправившееся из Ирана, следовало по пути, который "традиционно используется для поставок оружия йеменским хуситам". Оно было перехвачено в Оманском заливе.
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"В результате проверки гражданства судна, проведения досмотра американские силы обнаружили 40 тонн мочевины, химическое соединение, используемое для агроудобрений, которое также используется для производства взрывчатых веществ", - следует из заявления американского пятого флота, размещенном в Twitter.
On Jan. 18, U.S. ships interdicted a stateless vessel in the Gulf of Oman caught smuggling illicit weapons last year. 🇺🇸 forces discovered 40 tons of urea fertilizer, a chemical compound... also known to be used as an explosive precursor.— U.S. Naval Forces Central Command/U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) January 23, 2022
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Ранее ВМС США заявили, что Центральное командование, пятый флот ВМС США совместно с коалиционными военно-морскими силами (CMF) изъяли рекордное количество нелегальных грузов в результате морского патрулирования в 2021 году региона Персидского залива.
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