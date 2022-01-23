Рогозин заявил, что в ближайшие годы в мире построят тысячи спутников
Глава "Роскосмоса" Рогозин: "Факел" получил тысячи заказов на двигатели для спутников
© Фото : РоскосмосГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
© Фото : Роскосмос
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Калининградское предприятие "Факел" получило тысячи заказов на электрореактивные двигатели для спутников, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Судя по косвенным признакам, таким, например, как заказы зарубежных спутникостроителей на наши электрореактивные двигатели, которые делают на калининградском предприятии "Факел", и заказы у него исчисляются тысячами, можно говорить о том, что в ближайшие годы будут построены сотни и тысячи спутников", - сказал он в интервью журналу "Русский космос".
Необходимость выводить эти спутники на орбиту, по словам Рогозина, подтверждает, что через три-четыре года наступит дефицит пусковых мощностей, а не "схлопывание рынка" пусковых услуг, как считают многие эксперты.
"Факел" - один из мировых лидеров по производству плазменных двигателей, которые используются на спутниках. В частности, их двигатели стоят на всех спутниках британской системы OneWeb - конкурента Starlink Илона Маска.
Спутники OneWeb на орбиту также выводят российские ракеты. Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру был подписан в июне 2015 года. В сентябре 2020 года OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено до 19. Уже выполнены 12: пять - с Байконура, шесть - с Восточного и один - с Куру. В 2022 году планируется шесть пусков с Байконура, а также один пуск с космодрома Куру.