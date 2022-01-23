Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220123/sputniki-1769096549.html
Рогозин заявил, что в ближайшие годы в мире построят тысячи спутников
Рогозин заявил, что в ближайшие годы в мире построят тысячи спутников - РИА Новости, 23.01.2022
Рогозин заявил, что в ближайшие годы в мире построят тысячи спутников
Калининградское предприятие "Факел" получило тысячи заказов на электрореактивные двигатели для спутников, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T01:10
2022-01-23T01:10
дмитрий рогозин
роскосмос
космос - риа наука
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763131806_0:79:2048:1231_1920x0_80_0_0_529556f2c481e85c8c06b7344a434f2a.jpg
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Калининградское предприятие "Факел" получило тысячи заказов на электрореактивные двигатели для спутников, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.Необходимость выводить эти спутники на орбиту, по словам Рогозина, подтверждает, что через три-четыре года наступит дефицит пусковых мощностей, а не "схлопывание рынка" пусковых услуг, как считают многие эксперты."Факел" - один из мировых лидеров по производству плазменных двигателей, которые используются на спутниках. В частности, их двигатели стоят на всех спутниках британской системы OneWeb - конкурента Starlink Илона Маска.Спутники OneWeb на орбиту также выводят российские ракеты. Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру был подписан в июне 2015 года. В сентябре 2020 года OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено до 19. Уже выполнены 12: пять - с Байконура, шесть - с Восточного и один - с Куру. В 2022 году планируется шесть пусков с Байконура, а также один пуск с космодрома Куру.
https://ria.ru/20220123/spros-1769096237.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763131806_0:401:2048:1937_1920x0_80_0_0_bc9249d9066446e1043acc207648aeea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий рогозин, роскосмос, космос - риа наука, россия
01:10 23.01.2022
 
Рогозин заявил, что в ближайшие годы в мире построят тысячи спутников

Глава "Роскосмоса" Рогозин: "Факел" получил тысячи заказов на двигатели для спутников

© Фото : РоскосмосГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
© Фото : Роскосмос
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Калининградское предприятие "Факел" получило тысячи заказов на электрореактивные двигатели для спутников, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Судя по косвенным признакам, таким, например, как заказы зарубежных спутникостроителей на наши электрореактивные двигатели, которые делают на калининградском предприятии "Факел", и заказы у него исчисляются тысячами, можно говорить о том, что в ближайшие годы будут построены сотни и тысячи спутников", - сказал он в интервью журналу "Русский космос".
Необходимость выводить эти спутники на орбиту, по словам Рогозина, подтверждает, что через три-четыре года наступит дефицит пусковых мощностей, а не "схлопывание рынка" пусковых услуг, как считают многие эксперты.
"Факел" - один из мировых лидеров по производству плазменных двигателей, которые используются на спутниках. В частности, их двигатели стоят на всех спутниках британской системы OneWeb - конкурента Starlink Илона Маска.
Спутники OneWeb на орбиту также выводят российские ракеты. Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру был подписан в июне 2015 года. В сентябре 2020 года OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено до 19. Уже выполнены 12: пять - с Байконура, шесть - с Восточного и один - с Куру. В 2022 году планируется шесть пусков с Байконура, а также один пуск с космодрома Куру.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
01:05
Рогозин заявил о росте мирового спроса на ракетные пуски
 
Дмитрий РогозинРоскосмосКосмос - РИА НаукаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:49Аэропорт Краснодара закрыли из-за снегопада
08:41Эксперты назвали самых недисциплинированных заемщиков
08:25Замедление инфляции поддержит российский рынок акций, заявил аналитик
08:03Глава Забайкалья попросит изменить закон об отлове безнадзорных животных
08:00Еда, которая лечит. Полезные рецепты со всего мира
08:00Смерть дипломатии: США уничтожают все правила
07:48Посол Украины прокомментировал отставку главкома ВМС Германии
07:22В Еврокомиссии назвали одну из причин высоких цен на газ
07:20В Черном море загорелся танкер с российским экипажем
07:15"Роскосмос" ищет зарубежного партнера для эксплуатации "Морского старта"
06:59Премьер Новой Зеландии отменила свою свадьбу из-за COVID-ограничений
06:55Кинолог рассказал, как бороться с "вредными привычками" своих питомцев
06:47Мураев связал обвинения в свой адрес с планами "закрыть" его телеканал
06:36СМИ: Британия начала разработку новых санкций против России
06:34В США призвали отложить принятие Украины в НАТО на десятки лет
06:17Политик Мураев перед заявлением Лондона выложил фото в стиле Бонда
06:07СМИ: Джонсон поручит главе минобороны отправиться на переговоры с Шойгу
05:57США выразили обеспокоенность заявлением Британии о Мураеве
05:42В Британии назвали Россию "крепким орешком"
05:15СМИ: политик Мураев после заявления Лондона перевел "вину" на Медведчука
Лента новостейМолния
Аэропорт Краснодара закрыли из-за снегопадаЭксперты назвали самых недисциплинированных заемщиковЗамедление инфляции поддержит российский рынок акций, заявил аналитикГлава Забайкалья попросит изменить закон об отлове безнадзорных животныхЕда, которая лечит. Полезные рецепты со всего мираСмерть дипломатии: США уничтожают все правилаПосол Украины прокомментировал отставку главкома ВМС ГерманииВ Еврокомиссии назвали одну из причин высоких цен на газВ Черном море загорелся танкер с российским экипажем"Роскосмос" ищет зарубежного партнера для эксплуатации "Морского старта"Премьер Новой Зеландии отменила свою свадьбу из-за COVID-ограниченийКинолог рассказал, как бороться с "вредными привычками" своих питомцевМураев связал обвинения в свой адрес с планами "закрыть" его телеканалСМИ: Британия начала разработку новых санкций против РоссииВ США призвали отложить принятие Украины в НАТО на десятки летПолитик Мураев перед заявлением Лондона выложил фото в стиле БондаСМИ: Джонсон поручит главе минобороны отправиться на переговоры с ШойгуСША выразили обеспокоенность заявлением Британии о МураевеВ Британии назвали Россию "крепким орешком"СМИ: политик Мураев после заявления Лондона перевел "вину" на Медведчука