https://ria.ru/20220123/sputniki-1769096549.html

Рогозин заявил, что в ближайшие годы в мире построят тысячи спутников

Рогозин заявил, что в ближайшие годы в мире построят тысячи спутников - РИА Новости, 23.01.2022

Рогозин заявил, что в ближайшие годы в мире построят тысячи спутников

Калининградское предприятие "Факел" получило тысячи заказов на электрореактивные двигатели для спутников, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T01:10

2022-01-23T01:10

2022-01-23T01:10

дмитрий рогозин

роскосмос

космос - риа наука

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763131806_0:79:2048:1231_1920x0_80_0_0_529556f2c481e85c8c06b7344a434f2a.jpg

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Калининградское предприятие "Факел" получило тысячи заказов на электрореактивные двигатели для спутников, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.Необходимость выводить эти спутники на орбиту, по словам Рогозина, подтверждает, что через три-четыре года наступит дефицит пусковых мощностей, а не "схлопывание рынка" пусковых услуг, как считают многие эксперты."Факел" - один из мировых лидеров по производству плазменных двигателей, которые используются на спутниках. В частности, их двигатели стоят на всех спутниках британской системы OneWeb - конкурента Starlink Илона Маска.Спутники OneWeb на орбиту также выводят российские ракеты. Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру был подписан в июне 2015 года. В сентябре 2020 года OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено до 19. Уже выполнены 12: пять - с Байконура, шесть - с Восточного и один - с Куру. В 2022 году планируется шесть пусков с Байконура, а также один пуск с космодрома Куру.

https://ria.ru/20220123/spros-1769096237.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий рогозин, роскосмос, космос - риа наука, россия