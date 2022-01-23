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Рогозин заявил о росте мирового спроса на ракетные пуски

Рогозин заявил о росте мирового спроса на ракетные пуски - РИА Новости, 23.01.2022

Рогозин заявил о росте мирового спроса на ракетные пуски

Мировой спрос на ракетные пуски будет не уменьшаться, а возрастать, поэтому ракеты "Союз-2" прослужат ещё около 10 лет, таким мнением глава госкорпорации... РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T01:05

2022-01-23T01:05

2022-01-23T01:06

дмитрий рогозин

роскосмос

космос - риа наука

россия

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Мировой спрос на ракетные пуски будет не уменьшаться, а возрастать, поэтому ракеты "Союз-2" прослужат ещё около 10 лет, таким мнением глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин поделился в интервью журналу "Русский космос".Как уточняет Рогозин, такие выводы он сделал на основании косвенных признаков, в том числе из-за заказов зарубежных спутникостроителей на российские электрореактивные двигатели, которые исчисляются тысячами.Кроме того, в журнале приводится цифра абсолютного рекорда: в космос в прошлом году выведено более 1800 аппаратов, что почти на 30% больше, чем в 2020 году. Так много аппаратов за пределами Земли никогда не оказывалось.

https://radiosputnik.ria.ru/20220122/viza-1769038515.html

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дмитрий рогозин, роскосмос, космос - риа наука, россия