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Рогозин заявил о росте мирового спроса на ракетные пуски
Рогозин заявил о росте мирового спроса на ракетные пуски - РИА Новости, 23.01.2022
Рогозин заявил о росте мирового спроса на ракетные пуски
Мировой спрос на ракетные пуски будет не уменьшаться, а возрастать, поэтому ракеты "Союз-2" прослужат ещё около 10 лет, таким мнением глава госкорпорации... РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T01:05
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дмитрий рогозин
роскосмос
космос - риа наука
россия
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Мировой спрос на ракетные пуски будет не уменьшаться, а возрастать, поэтому ракеты "Союз-2" прослужат ещё около 10 лет, таким мнением глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин поделился в интервью журналу "Русский космос".Как уточняет Рогозин, такие выводы он сделал на основании косвенных признаков, в том числе из-за заказов зарубежных спутникостроителей на российские электрореактивные двигатели, которые исчисляются тысячами.Кроме того, в журнале приводится цифра абсолютного рекорда: в космос в прошлом году выведено более 1800 аппаратов, что почти на 30% больше, чем в 2020 году. Так много аппаратов за пределами Земли никогда не оказывалось.
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дмитрий рогозин, роскосмос, космос - риа наука, россия
01:05 23.01.2022 (обновлено: 01:06 23.01.2022)
 
Рогозин заявил о росте мирового спроса на ракетные пуски

Глава "Роскосмоса" Рогозин заявил, что ракеты "Союз-2" прослужат еще 10 лет

© Фото : РоскосмосГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
© Фото : Роскосмос
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Мировой спрос на ракетные пуски будет не уменьшаться, а возрастать, поэтому ракеты "Союз-2" прослужат ещё около 10 лет, таким мнением глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин поделился в интервью журналу "Русский космос".
"Через три-четыре года может произойти не схлопывание рынка пусковых услуг, а наоборот - дефицит пусковых мощностей. Поэтому наши работы по ракете "Союз-5", по совершенствованию "Союза-2", который, думаю, еще лет десять полетает, по ракетам "Амур-СПГ" и семейству "Ангара" останутся востребованы", - заявил он.
Как уточняет Рогозин, такие выводы он сделал на основании косвенных признаков, в том числе из-за заказов зарубежных спутникостроителей на российские электрореактивные двигатели, которые исчисляются тысячами.
Кроме того, в журнале приводится цифра абсолютного рекорда: в космос в прошлом году выведено более 1800 аппаратов, что почти на 30% больше, чем в 2020 году. Так много аппаратов за пределами Земли никогда не оказывалось.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время лекции в МГУ - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
Вчера, 11:08В России
Рогозин пообещал разобраться с невыдачей визы США российскому космонавту
 
Дмитрий РогозинРоскосмосКосмос - РИА НаукаРоссия
 
 
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