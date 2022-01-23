01:05 23.01.2022 (обновлено: 01:06 23.01.2022)
Рогозин заявил о росте мирового спроса на ракетные пуски
Глава "Роскосмоса" Рогозин заявил, что ракеты "Союз-2" прослужат еще 10 лет
© Фото : РоскосмосГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
© Фото : Роскосмос
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Мировой спрос на ракетные пуски будет не уменьшаться, а возрастать, поэтому ракеты "Союз-2" прослужат ещё около 10 лет, таким мнением глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин поделился в интервью журналу "Русский космос".
"Через три-четыре года может произойти не схлопывание рынка пусковых услуг, а наоборот - дефицит пусковых мощностей. Поэтому наши работы по ракете "Союз-5", по совершенствованию "Союза-2", который, думаю, еще лет десять полетает, по ракетам "Амур-СПГ" и семейству "Ангара" останутся востребованы", - заявил он.
Как уточняет Рогозин, такие выводы он сделал на основании косвенных признаков, в том числе из-за заказов зарубежных спутникостроителей на российские электрореактивные двигатели, которые исчисляются тысячами.
Кроме того, в журнале приводится цифра абсолютного рекорда: в космос в прошлом году выведено более 1800 аппаратов, что почти на 30% больше, чем в 2020 году. Так много аппаратов за пределами Земли никогда не оказывалось.