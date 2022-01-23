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Вучич обвинил фонд Рокфеллера в спонсировании протестов в Сербии
Вучич обвинил фонд Рокфеллера в спонсировании протестов в Сербии - РИА Новости, 23.01.2022
Вучич обвинил фонд Рокфеллера в спонсировании протестов в Сербии
Сербский президент Александр Вучич обвинил фонд Рокфеллера в спонсировании антиправительственных протестов в Сербии с целью смены нынешней власти в стране. РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T00:54
2022-01-23T05:26
в мире
сша
сербия
александр вучич
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БЕЛГРАД, 23 янв – РИА Новости. Сербский президент Александр Вучич обвинил фонд Рокфеллера в спонсировании антиправительственных протестов в Сербии с целью смены нынешней власти в стране.Посольства США, Великобритании и Германии накануне в официальном заявлении отвергли предположения в поддержке массовых протестов экоактивистов в Сербии. Премьер Ана Брнабич ранее сообщила, что НПО и фонды с Запада активизировались в последние полтора года в стране и финансируют экологические объединения и протесты. Глава правительства привела в пример Фонд Рокфеллера, USAID, фонды "Открытого общества", а также британские и германские организации.Вучич в начале января заявил, что массовые экологические протесты в стране с блокадами трасс и инцидентами, спонсируются организациями с Запада, в том числе НПО "Германский фонд Маршалла Соединенных Штатов", в интересах его политических противников.Сербский премьер ранее объявила, что кабмин официально отказался от проекта с австралийско-британским концерном Rio Tinto по добыче лития на северо-западе страны, планы по которому вызвали массовые экологические протесты.Ранее власти страны многократно говорили, что позволят Rio Tinto эксплуатацию залежей лития только после референдума. Залежи минерала ядарита (боросиликат лития и натрия с гидроксилом) были обнаружены в районе реки Ядар под городом Лозница в западной Сербии в 2004 году, в 2006-м новый минерал получил название в честь реки. По оценкам специалистов, месторождение может содержать до 10% разведанных запасов лития в мире. Одна из крупнейших транснациональных горно-металлургических компаний Rio Tinto, чьи геологи обнаружили месторождение, объявила в июле, что планирует инвестировать 2,4 миллиарда долларов в добычу минерала и производство из него лития.
https://ria.ru/20220122/vuchich-1769094188.html
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в мире, сша, сербия, александр вучич
00:54 23.01.2022 (обновлено: 05:26 23.01.2022)
 
Вучич обвинил фонд Рокфеллера в спонсировании протестов в Сербии

Президент Сербии Вучич обвинил фонд Рокфеллера в спонсировании протестов в стране

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Президент Сербии Александр Вучич
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БЕЛГРАД, 23 янв – РИА Новости. Сербский президент Александр Вучич обвинил фонд Рокфеллера в спонсировании антиправительственных протестов в Сербии с целью смены нынешней власти в стране.
Посольства США, Великобритании и Германии накануне в официальном заявлении отвергли предположения в поддержке массовых протестов экоактивистов в Сербии. Премьер Ана Брнабич ранее сообщила, что НПО и фонды с Запада активизировались в последние полтора года в стране и финансируют экологические объединения и протесты. Глава правительства привела в пример Фонд Рокфеллера, USAID, фонды "Открытого общества", а также британские и германские организации.
Вучич в начале января заявил, что массовые экологические протесты в стране с блокадами трасс и инцидентами, спонсируются организациями с Запада, в том числе НПО "Германский фонд Маршалла Соединенных Штатов", в интересах его политических противников.
"Рокфеллер (фонд Рокфеллера - ред.) когда они дают деньги Саве Манойловичу (один из лидеров протестов – ред.) говорят, что это для общей деятельности. Держат вас за идиота, хотят одним ударом убить двух мух – значительно повлиять и помочь свергнуть власть в Сербии, а с другой стороны - защитить свои коммерческие интересы", - заявил сербский президент в эфире TV Pink.
Сербский премьер ранее объявила, что кабмин официально отказался от проекта с австралийско-британским концерном Rio Tinto по добыче лития на северо-западе страны, планы по которому вызвали массовые экологические протесты.
Ранее власти страны многократно говорили, что позволят Rio Tinto эксплуатацию залежей лития только после референдума. Залежи минерала ядарита (боросиликат лития и натрия с гидроксилом) были обнаружены в районе реки Ядар под городом Лозница в западной Сербии в 2004 году, в 2006-м новый минерал получил название в честь реки. По оценкам специалистов, месторождение может содержать до 10% разведанных запасов лития в мире. Одна из крупнейших транснациональных горно-металлургических компаний Rio Tinto, чьи геологи обнаружили месторождение, объявила в июле, что планирует инвестировать 2,4 миллиарда долларов в добычу минерала и производство из него лития.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
Вчера, 23:54
Вучич назвал информацию о подготовке покушения на него не особо значимой
 
В миреСШАСербияАлександр Вучич
 
 
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