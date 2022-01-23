https://ria.ru/20220123/sponsirovanie-1769095745.html

Вучич обвинил фонд Рокфеллера в спонсировании протестов в Сербии

Вучич обвинил фонд Рокфеллера в спонсировании протестов в Сербии - РИА Новости, 23.01.2022

Вучич обвинил фонд Рокфеллера в спонсировании протестов в Сербии

Сербский президент Александр Вучич обвинил фонд Рокфеллера в спонсировании антиправительственных протестов в Сербии с целью смены нынешней власти в стране. РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T00:54

2022-01-23T00:54

2022-01-23T05:26

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сша

сербия

александр вучич

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БЕЛГРАД, 23 янв – РИА Новости. Сербский президент Александр Вучич обвинил фонд Рокфеллера в спонсировании антиправительственных протестов в Сербии с целью смены нынешней власти в стране.Посольства США, Великобритании и Германии накануне в официальном заявлении отвергли предположения в поддержке массовых протестов экоактивистов в Сербии. Премьер Ана Брнабич ранее сообщила, что НПО и фонды с Запада активизировались в последние полтора года в стране и финансируют экологические объединения и протесты. Глава правительства привела в пример Фонд Рокфеллера, USAID, фонды "Открытого общества", а также британские и германские организации.Вучич в начале января заявил, что массовые экологические протесты в стране с блокадами трасс и инцидентами, спонсируются организациями с Запада, в том числе НПО "Германский фонд Маршалла Соединенных Штатов", в интересах его политических противников.Сербский премьер ранее объявила, что кабмин официально отказался от проекта с австралийско-британским концерном Rio Tinto по добыче лития на северо-западе страны, планы по которому вызвали массовые экологические протесты.Ранее власти страны многократно говорили, что позволят Rio Tinto эксплуатацию залежей лития только после референдума. Залежи минерала ядарита (боросиликат лития и натрия с гидроксилом) были обнаружены в районе реки Ядар под городом Лозница в западной Сербии в 2004 году, в 2006-м новый минерал получил название в честь реки. По оценкам специалистов, месторождение может содержать до 10% разведанных запасов лития в мире. Одна из крупнейших транснациональных горно-металлургических компаний Rio Tinto, чьи геологи обнаружили месторождение, объявила в июле, что планирует инвестировать 2,4 миллиарда долларов в добычу минерала и производство из него лития.

https://ria.ru/20220122/vuchich-1769094188.html

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в мире, сша, сербия, александр вучич