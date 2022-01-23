https://ria.ru/20220123/sobor-1768946654.html

"На Руси так не строили". Главная загадка собора Василия Блаженного

"На Руси так не строили". Главная загадка собора Василия Блаженного - РИА Новости, 23.01.2022

"На Руси так не строили". Главная загадка собора Василия Блаженного

Знаменитый собор Покрова на Рву, или Василия Блаженного, полон тайн. Ученые до сих пор не знают точно, кто его построил. О новых убедительных версиях, которые... РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T08:00

2022-01-23T08:00

2022-01-23T08:05

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости, Никита Бизин. Знаменитый собор Покрова на Рву, или Василия Блаженного, полон тайн. Ученые до сих пор не знают точно, кто его построил. О новых убедительных версиях, которые полностью меняют представление о храме, — в материале РИА Новости.Московское преданиеСо школьной скамьи известно, что Иван Грозный в честь взятия Казанского и Астраханского ханств заложил на Красной площади собор. В начале 1960-х исследователи, реставрировавшие церковь, обнаружили под центральным куполом текст. Под слоями краски скрывалось следующее: "<…> повелением благочестивого царя и Великого князя Ивана Васильевича всея Руси самодержца и <…> по благословению Макария митрополита всея Руси совершена быть святая сия церковь Покрова Пресвятыя Богородицы в лета 7069 месяца июня 29 на память святых и всехвальных верховных апостолов Петра и Павла в честь и славу Святыя Троицы".В современном летоисчислении дата соответствует 29 июня 1561-го — так ученые установили "день рождения" знаменитого строения. Согласно самой распространенной версии, зодчих было двое. Их имена узнали лишь в 1895-м. В архивах петербургского Румянцевского музея случайно нашли рукописный сборник XVII века с надписью: "<…> дарова ему (Ивану Грозному. — Прим. авт.) двух мастеров русских по реклу (по прозвищу. — Прим. авт.) Постник и Барма".По легенде, увидев их творение, царь так восхитился, что приказал ослепить архитекторов — решил, что нигде и никогда не должно быть храма, равного по красоте Покровскому.Ученые, однако, скептически относятся к московскому преданию. И на то есть причины.Множество нюансовДело в том, что имя Постника постоянно фигурирует в хрониках в связи с другими зданиями. В начале 1560-х он руководил строительством собора и трапезной Успенского монастыря в Свияжске.Казанские писцовые книги сообщают о некоем Постнике Яковлеве — по царскому указу тот несколько лет возводил стены местного кремля."При сопоставлении различных письменных источников и на основе изучения сохранившихся построек большинство исследователей сходится во мнении, что Постник Яковлев и один из авторов Покровского собора в Москве — это одно и то же лицо", — писала Тамара Гейдор, известный российский искусствовед.Ее западные коллеги, в свою очередь, выдвинули любопытную теорию: Постник присутствовал при взятии Казани в 1552-м и видел, как войско Ивана Грозного разрушило знаменитую восьмиглавую мечеть Кул-Шариф. Вернувшись в Москву, зодчий решил воссоздать ее образ в Покровском соборе.Восемь глав столичного храма повторяют восемь минаретов Кул-Шарифа, а девятый возвышается над ними как символ победы. В пользу этой версии говорит то, что Постник, по летописям, одновременно работал и в Москве, и в Казани.Причем в некоторых источниках Постником и Бармой называют одного и того же человека. Так, в документах встречается вариант "сын Постникова, по реклу Барма". В другом случае — зодчий Иван Барма, прозванный в народе Постником, поскольку строго говел.Цветные куполаОпределить архитектора очень трудно еще и потому, что собор неоднократно перестраивали."Если бы мы оказались на Красной площади XVI века, то не узнали бы храм. Он был расписан в технике фрески, имитирующей кирпичную кладку, — красновато-белый, с цветными изразцами. Изначально не было крылец, колокольня совершенно другая", — рассказывает заведующая музеем "Покровский собор" Татьяна Сарачева.В 1588-м к собору пристроили десятую церковь — на месте могилы Василия Блаженного. Храм стал десятиглавым и получил второе, неофициальное, название в честь московского святого.Существенно преобразился внешний облик собора во второй половине XVII века. Ансамбль дополнила шатровая колокольня, появился небольшой придел над могилой другого почитаемого верующими юродивого — Иоанна Блаженного.По словам Сарачевой, храм менялся после пожаров — они часто случались в деревянной Москве. Последний из крупных произошел в 1737-м, тогда сильно пострадало внутреннее убранство."Позднее, при Екатерине II, начался масштабный ремонт. По распоряжению императрицы на работы выделили огромную сумму — десять тысяч рублей. Тогда же, кстати, главы собора окончательно стали цветными", — уточняет заведующая музеем.Итальянский следОднако основа — огромный шатер — осталась оригинальной, поэтому есть еще одна версия, что мастера — итальянцы.Именно они начали возводить на Руси храмы в шатровом стиле. До Покровского было только два похожих — Вознесения в Коломенском и Троицкий в Александровой слободе."Обычно русские церкви строили как куб, из которого растет одна или пять глав. Например, Дмитриевский или Успенский соборы во Владимире. А форма Покровского довольно необычная", — говорит историк инженерии Айрат Багаутдинов.По его мнению, схожий образец можно обнаружить на чертежах Леонардо да Винчи и других итальянских архитекторов эпохи Возрождения. Идеальный храм в их представлении должен иметь в центре один большой цилиндр, от которого лучами отходят цилиндры поменьше."Этот принцип мы и видим в соборе Василия Блаженного, — продолжает исследователь. — По центру — самый крупный Покровский столб. Дальше, по сторонам света, — четыре поменьше, а в углах между ними — самые маленькие".Кроме того, русские зодчие предпочитали дерево или белый камень. Здесь же преимущественно кирпич, с которым в ту эпоху работали исключительно итальянцы.Исторические архивы свидетельствуют, что посланники Ивана Грозного действительно нанимали в Европе архитекторов. Их в XVI веке в Италии было так много, что предложение сильно превышало спрос. Возможно, они и приложили руку к, пожалуй, самому знаменитому русскому храму.

https://ria.ru/20211205/khram-1762087285.html

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иван грозный, италия, москва, леонардо да винчи, свияжск, возрождение, аналитика - религия и мировоззрение