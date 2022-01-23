https://ria.ru/20220123/sneg-1769164102.html

Сугробы в Москве в выходные вырастут до полуметра

Сугробы в Москве в выходные вырастут до полуметра - РИА Новости, 23.01.2022

Сугробы в Москве в выходные вырастут до полуметра

Сугробы в Москве впервые в сезоне вырастут до полуметра уже в следующие выходные, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T20:45

2022-01-23T20:45

2022-01-23T20:45

общество

москва

евгений тишковец

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Сугробы в Москве впервые в сезоне вырастут до полуметра уже в следующие выходные, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В выходные через Центральную Россию пройдет маршрут североатлантического циклона, сопровождаемого обложными снегопадами (4-5 миллиметра), в результате чего сугробы в Москве впервые в сезоне вырастут до полуметра. При этом температурные показатели по-зимнему останутся комфортными: ночью минус 5-10 градусов, днем от 0 до минус 5", - сказал Тишковец.

https://ria.ru/20220122/anomaliya-1769015650.html

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общество, москва, евгений тишковец