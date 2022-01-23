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В Краснодаре зафиксировали рекордную высоту снежного покрова

В Краснодаре зафиксировали рекордную высоту снежного покрова - РИА Новости, 23.01.2022

В Краснодаре зафиксировали рекордную высоту снежного покрова

Рекордная высота снежного покрова в 41 сантиметр из-за аномальных осадков зафиксирована в Краснодаре, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T16:06

2022-01-23T16:06

2022-01-23T16:06

общество

краснодарский край

анапа

краснодар

евгений тишковец

кавказ

россия

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КРАСНОДАР, 23 янв – РИА Новости. Рекордная высота снежного покрова в 41 сантиметр из-за аномальных осадков зафиксирована в Краснодаре, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.За минувшие сутки на Кубани зафиксировано аномальное количество осадков, в ряде мест достигших почти всей месячной нормы, написал Тишковец в своем Instagram."В результате таких обильных осадков в Краснодаре установлен рекорд снежного покрова за всю историю метеонаблюдений – 41 см (прежний максимум – 40 см). Засыпало все черноморское побережье Кавказа: Тамань – 8 см, Анапа – 14 см, Джубга – 20 см, Туапсе – 8 см. Гигантские сугробы образовались на Красной Поляне – 45 см, Кордоне Лаура – 102 см, в Горячем Ключе – 112 см, Горном – 141 см", - добавил он.Также он уточнил, что в ближайшие сутки циклоническая депрессия продолжит кружить над Югом России, а значит, снегопады хотя и ослабеют, но продолжатся. По данным Тишковца, за 24 часа выпадет еще 15-20, местами до 23 миллиметров осадков.

https://ria.ru/20220123/sneg-1769113282.html

краснодарский край

анапа

краснодар

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общество, краснодарский край, анапа, краснодар, евгений тишковец, кавказ, россия