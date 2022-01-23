https://ria.ru/20220123/sneg-1769122975.html
Московские городские службы продолжают очищать улицы от снега
Московские городские службы продолжают очищать улицы от снега - РИА Новости, 23.01.2022
Московские городские службы продолжают очищать улицы от снега
Городские службы Москвы продолжают очищать город от снега, также организованы работы по очистке фасадов зданий, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T12:11
2022-01-23T12:11
2022-01-23T12:11
общество
москва
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768349645_0:283:2919:1925_1920x0_80_0_0_0c8fbf6df8e7049504e345d4d8c96a5c.jpg
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают очищать город от снега, также организованы работы по очистке фасадов зданий, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своем Telegram-канале."Сегодня в городе минус 3-5 градусов, сильных осадков не ожидается. Городские службы продолжают очистку от снега улиц, дворовых территорий, парковочных мест и межквартальных проездов, погрузку и вывоз снега", - говорится в сообщении.Отмечается, что в течение всего светового дня организованы работы по очистке скатных кровель и выступающих элементов фасадов зданий.
https://radiosputnik.ria.ru/20220121/zima-1768873686.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768349645_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_2fd6cbda792dce465be7a415b8f22e1f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, городское хозяйство москвы
Московские городские службы продолжают очищать улицы от снега
Московские городские службы продолжают очищать улицы и фасады зданий от снега