https://ria.ru/20220123/sneg-1769122975.html

Московские городские службы продолжают очищать улицы от снега

Московские городские службы продолжают очищать улицы от снега - РИА Новости, 23.01.2022

Московские городские службы продолжают очищать улицы от снега

Городские службы Москвы продолжают очищать город от снега, также организованы работы по очистке фасадов зданий, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T12:11

2022-01-23T12:11

2022-01-23T12:11

общество

москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают очищать город от снега, также организованы работы по очистке фасадов зданий, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своем Telegram-канале."Сегодня в городе минус 3-5 градусов, сильных осадков не ожидается. Городские службы продолжают очистку от снега улиц, дворовых территорий, парковочных мест и межквартальных проездов, погрузку и вывоз снега", - говорится в сообщении.Отмечается, что в течение всего светового дня организованы работы по очистке скатных кровель и выступающих элементов фасадов зданий.

https://radiosputnik.ria.ru/20220121/zima-1768873686.html

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общество, москва, городское хозяйство москвы