https://ria.ru/20220123/sneg-1769113282.html

Москвичей предупредили о полуметровых сугробах

Москвичей предупредили о полуметровых сугробах - РИА Новости, 23.01.2022

Москвичей предупредили о полуметровых сугробах

Сугробы в Москве до конца января вырастут до полуметра при норме в 30 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T10:16

2022-01-23T10:16

2022-01-23T15:26

общество

москва

евгений тишковец

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Сугробы в Москве до конца января вырастут до полуметра при норме в 30 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."До конца января выпадет еще семь-двенадцать миллиметров осадков, а значит, сугробы вырастут до полуметра при норме 30 сантиметров", — отметил он.Месячная норма по осадкам в Москве превышена на 14%, высота снежного покрова в полтора раза превзошла многолетнюю норму, рассказал собеседник агентства."Январь в Москве стал довольно снежным: уже на сегодня месячный план по осадкам перевыполнен. На 23 января вся месячная норма по осадкам уже перевыполнена, <...> выпало 114 процентов месячной нормы. Высота снежного покрова <...> составляет в настоящий момент 46 сантиметров — по метеостанции ВДНХ и 48 сантиметров — на Балчуге", — уточнил синоптик.

https://ria.ru/20220122/sneg-1769030931.html

https://ria.ru/20220122/pogoda-1769040741.html

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общество, москва, евгений тишковец